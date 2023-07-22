«Собираюсь переплюнуть отца». Дочь легендарного Ван Дамма рвётся в единоборства

Жан-Клод Ван Дамм – легендарный актёр, который часто появлялся на экране в роли бойца. Его фильмы навсегда полюбились фанатам единоборств, они получились культовыми. А теперь дело американца продолжает его дочь – Бьянка Ван Варенберг. Она имеет не очень серьёзный послужной список на съёмочной площадке. Зато наследница Ван Дамма активно занимается смешанными единоборствами. Девушка уделяет этому огромное внимание и может ступить на профессиональную дорожку.

Бьянка Ван Варенберг Фото: Из личного архива дочери Ван Дамма

Бьянка специально не взяла фамилию отца, чтобы не находиться в его тени на протяжении всей жизни. При этом девушка призналась, что хорошо общается с Жан-Клодом. Но в детстве девушка очень не хотела идти по стопам отца. Она занималась фигурным катанием и мечтала выстроить профессиональную карьеру. А в итоге получила травму и неожиданно увлеклась боевыми искусствами. Бьянка начала заниматься тем, от чего открещивалась раньше.

А всё потому, что в единоборствах Ван Дамм был хорош. Он даже был в сборной Бельгии по карате на юношеском уровне. Более того, Жан-Клод стал чемпионом Европы и получил чёрный пояс. Всего же актёр провёл 22 боя и имел очень приличный рекорд – 20-2. Кроме того, Ван Дамм был спарринг-партнёром самого Чака Норриса. Любопытно, что на протяжении 15 последних лет Жан-Клод продолжает хотеть выйти на бой. А в соперники он требует олимпийского чемпиона 1996 года по боксу, бойца муай тай и кикбоксёра Сомлука Камсинга.

Дочь Ван Дамма затянули занятия единоборствами. Она тренируется с личным наставником, причём не хочет останавливаться на одной дисциплине. Бьянка уделяет основное внимание кикбоксингу и тайскому боксу. Но часто девушка проводит спарринги по правилам MMA и бокса. Поэтому американка становится всё ближе к тому, чтобы начать профессиональную карьеру. И это может стать шагом, который позволит встать на одну ступень с легендарным отцом: «Я понимаю, что будет сложно переплюнуть отца. Он слишком большая фигура. Но я все же собираюсь попытаться».

Интересно, что Бьянка так усердно открещивается от успехов отца, но идёт именно по его пути. И даже спортзал для тренировок она выбрала ровно тот же – Golds Gym в Лос-Анджелесе. А ещё красотка оттачивает тот самый легендарный шпагат. Он уже стал её визитной карточкой. Правда, на двух машинах девушка пока не проезжала. Но складывается ощущение, что при желании она вполне может это сделать.

Бьянка Ван Варенберг Фото: Из личного архива дочери Ван Дамма

Очень любопытно, что дочь Ван Дамма выбрала в спарринг-партнёры наследницу другого культового актёра – Дольфа Лундгрена. Ида – модель, которая также успела дебютировать в кинематографе. А ещё хрупкая девушка любит заниматься единоборствами. О профессиональной карьере она даже не мечтает, а вот с Бьянкой тренируется с большим удовольствием.

Ида Лундгрен и Бьянка Ван Варенберг Фото: Из личного архива дочери Ван Дамма

Учитывая, что мир единоборств всё быстрее наполняется актёрами, моделями и представителями искусства, никто не удивится дебюту Бьянки на профессиональном уровне. Конечно, её подруга Ида вряд ли променяет своё занятие на бои. Но зато дочь Лундгрена сможет выводить наследницу Ван Дамма на поединки в качестве секунданта. А если в углу окажутся ещё и Дольф с Жан-Клодом, поединок может собрать огромную аудиторию, сблизить единоборства и кино.