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Забит Магомедшарипов завершил карьеру, почему не состоялся бой Магомедшарипова и Волкановски

Какого чемпиона потеряли. Забит мог стать суперзвездой UFC, но внезапно бросил спорт
Игорь Некрасов
Забит Магомедшарипов
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От Магомедшарипова убегали даже топовые бойцы.

Бывший российский боец UFC Забит Магомедшарипов, который уже несколько лет как фактически пропал из инфополя, внезапно заявил, что ему предлагали вернуться в лигу после того, как он уже завершил профессиональную карьеру.

«Вернуться и драться за титул? Да, такое предложение было. Отказался. Я уже, скорее всего, не вернусь. Было много причин завершить карьеру, нет какой-то основной», — сказал Магомедшарипов в подкасте URF Media.

Напомним, Забит дебютировал в полулёгком дивизионе UFC в 2017 году. За два года он провёл шесть боёв, во всех одержав уверенные победы. В последнем поединке Магомедшарипов одолел единогласным решением судей крепкого Келвина Каттара. После этого Забит ждал титульный бой или хотя бы поединок с кем-то из топовых бойцов дивизиона, но, не дождавшись своего шанса, спустя два года Забит тихо завершил карьеру.

О возможном возвращении Забита:
«Он маме ничего не обещал». Забит не Хабиб — вернётся и порвёт всех в UFC
«Он маме ничего не обещал». Забит не Хабиб — вернётся и порвёт всех в UFC

И это была максимально грустная новость, причём не только для российских фанатов. Забита за его стиль ведения боя полюбили во всём мире, им откровенно восхищались и западные поклонники UFC. Магомедшарипов хоть и дагестанец, но своей техникой совсем не похож на представителя этого региона. Забит никогда не стремился в партер, хотя и с борьбой, и с джиу-джитсу у него полный порядок, Брэндон Дэвис не даст соврать: в поединке с ним российский боец провёл уникальный приём на ногу, за что потом получил награду «Лучший болевой приём года».

Забит любил работать в стойке, делал это очень ярко и разнообразно. Он постоянно придумывал какие-то финты, какие-то необычные удары, и из-за этого с ним было тяжело драться: уж слишком Забит был непредсказуем. А Каттара он и вовсе бил ногами, опираясь при этом рукой на канвас и вызывая восторг у публики. Магомедшарипова называли ниндзей и ждали его поединков с топами, чтобы проверить, насколько же крут Магомедшарипов на самом деле.

Увы, будущий временный чемпион организации Яир Родригес, который совсем недавно дрался с Алексом Волкановски за полноценный титул, тогда отчаянно бегал от россиянина, а Брайана Ортегу и Корейского Зомби в UFC Забиту пообещали, но так и не дали.

Смог бы Забит победить Волкановски или Макса Холлоуэя? Вопрос интересный. Пиковый Забит явно доставил бы проблем обоим суперзвёздам дивизиона. Его навыки в стойке были соизмеримы с навыками Алекса и Макса, а в некоторых аспектах он и вовсе их превосходил. По природным данным Магомедшарипов также имел преимущество: Забит выше Алекса почти на 20 сантиметров, а Макса — на пять, с размахом рук там тоже огромная разница.

В борьбе дагестанец вряд ли бы уступил кому-то из них, особенно Холлоуэю. Вопрос лишь в том, хватило бы Забиту функциональной подготовки для рубки с такими монстрами, как Алекс и Макс, ведь у них бензобака хватает на полноценные пятираундовые рубки, а Магомедшарипов никогда больше трёх раундов не дрался. Да и в трёхраундовых поединках испытывал проблемы с кардио.

Бой Магомедшарипова и Махачева:
Бой Махачева с Магомедшариповым. За кадром — голос Хабиба
Видео
Бой Махачева с Магомедшариповым. За кадром — голос Хабиба

Но функциональная подготовка – это нарабатываемый навык, его можно было подтянуть в хорошем тренировочном лагере и на бой выйти в отличной форме. А именно бойцовских навыков и интеллекта у Забита было предостаточно, чтобы противостоять лучшим бойцам дивизиона. И Макс, и Алекс после отставки Магомедшарипова выразили сожаление по поводу того, что их поединок с россиянином так и не состоялся. Кто знает, насколько это сожаление было искренним, ведь оба понимали, что Забит – настоящая угроза.

А вот сожаление фанатов по поводу ухода Магомедшарипова абсолютно честное: UFC и спорт лишились ярчайшего бойца, который мог радовать всех своими поединками. Может, и Волкановски не был бы тем, кто он есть сейчас, если бы встретился тогда с Забитом, а у России был бы ещё один чемпион UFC.

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