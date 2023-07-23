Какого чемпиона потеряли. Забит мог стать суперзвездой UFC, но внезапно бросил спорт

Бывший российский боец UFC Забит Магомедшарипов, который уже несколько лет как фактически пропал из инфополя, внезапно заявил, что ему предлагали вернуться в лигу после того, как он уже завершил профессиональную карьеру.

«Вернуться и драться за титул? Да, такое предложение было. Отказался. Я уже, скорее всего, не вернусь. Было много причин завершить карьеру, нет какой-то основной», — сказал Магомедшарипов в подкасте URF Media.

Напомним, Забит дебютировал в полулёгком дивизионе UFC в 2017 году. За два года он провёл шесть боёв, во всех одержав уверенные победы. В последнем поединке Магомедшарипов одолел единогласным решением судей крепкого Келвина Каттара. После этого Забит ждал титульный бой или хотя бы поединок с кем-то из топовых бойцов дивизиона, но, не дождавшись своего шанса, спустя два года Забит тихо завершил карьеру.

И это была максимально грустная новость, причём не только для российских фанатов. Забита за его стиль ведения боя полюбили во всём мире, им откровенно восхищались и западные поклонники UFC. Магомедшарипов хоть и дагестанец, но своей техникой совсем не похож на представителя этого региона. Забит никогда не стремился в партер, хотя и с борьбой, и с джиу-джитсу у него полный порядок, Брэндон Дэвис не даст соврать: в поединке с ним российский боец провёл уникальный приём на ногу, за что потом получил награду «Лучший болевой приём года».

Забит любил работать в стойке, делал это очень ярко и разнообразно. Он постоянно придумывал какие-то финты, какие-то необычные удары, и из-за этого с ним было тяжело драться: уж слишком Забит был непредсказуем. А Каттара он и вовсе бил ногами, опираясь при этом рукой на канвас и вызывая восторг у публики. Магомедшарипова называли ниндзей и ждали его поединков с топами, чтобы проверить, насколько же крут Магомедшарипов на самом деле.

Увы, будущий временный чемпион организации Яир Родригес, который совсем недавно дрался с Алексом Волкановски за полноценный титул, тогда отчаянно бегал от россиянина, а Брайана Ортегу и Корейского Зомби в UFC Забиту пообещали, но так и не дали.

Смог бы Забит победить Волкановски или Макса Холлоуэя? Вопрос интересный. Пиковый Забит явно доставил бы проблем обоим суперзвёздам дивизиона. Его навыки в стойке были соизмеримы с навыками Алекса и Макса, а в некоторых аспектах он и вовсе их превосходил. По природным данным Магомедшарипов также имел преимущество: Забит выше Алекса почти на 20 сантиметров, а Макса — на пять, с размахом рук там тоже огромная разница.

В борьбе дагестанец вряд ли бы уступил кому-то из них, особенно Холлоуэю. Вопрос лишь в том, хватило бы Забиту функциональной подготовки для рубки с такими монстрами, как Алекс и Макс, ведь у них бензобака хватает на полноценные пятираундовые рубки, а Магомедшарипов никогда больше трёх раундов не дрался. Да и в трёхраундовых поединках испытывал проблемы с кардио.

Но функциональная подготовка – это нарабатываемый навык, его можно было подтянуть в хорошем тренировочном лагере и на бой выйти в отличной форме. А именно бойцовских навыков и интеллекта у Забита было предостаточно, чтобы противостоять лучшим бойцам дивизиона. И Макс, и Алекс после отставки Магомедшарипова выразили сожаление по поводу того, что их поединок с россиянином так и не состоялся. Кто знает, насколько это сожаление было искренним, ведь оба понимали, что Забит – настоящая угроза.

А вот сожаление фанатов по поводу ухода Магомедшарипова абсолютно честное: UFC и спорт лишились ярчайшего бойца, который мог радовать всех своими поединками. Может, и Волкановски не был бы тем, кто он есть сейчас, если бы встретился тогда с Забитом, а у России был бы ещё один чемпион UFC.