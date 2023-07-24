«Это мой план». Чимаев говорит про три пояса, но простаивает почти год

Хамзат Чимаев уже долгое время появляется только в медиапространстве и не выходит в клетку. С момента последнего боя Борза прошло уже десять месяцев, и с тех пор фамилия Чимаева в основном фигурировала в слухах — от Алекса Перейры и Камару Усмана до Джареда Каннонье и Колби Ковингтона. И только на прошлой неделе шведско-чеченскому бойцу назначили поединок с Пауло Костой, а Хамзат уже вновь заговорил о трёх поясах.

«Я готов драться в любом дивизионе. Когда Прохазка травмировался, я просил бой за титул в полутяжёлом весе с Гловером Тейшейрой. Этого не случилось, но не страшно — всё ещё будет. Все титулы скоро будут моими. Я готов конкурировать в любом дивизионе, для меня нет разницы. Я могу спуститься и в полусредний вес. Мне просто нужно время. В прошлый раз мне дали только четыре недели. Три дивизиона по меньшей мере – это мой план. Если кто-то хочет драться, вес не имеет значения», — заявил Чимаев.

Смелое, но не самое уместное заявление на фоне длительного простоя и непонятной ситуации с весовой категорией. За то время, что Чимаев не выходил в октагон, у людей постепенно начали стираться воспоминания о том, что вообще-то Хамзат очень яркий и крутой боец. Более того, у Борза были и есть реальные перспективы стать чемпионом UFC. В полусреднем весе он добрался до топ-3, но остановился и уже потихоньку спускается в рейтинге. Теперь промоушен хочет проверить Хамзата на уровне среднего веса и попробовать раскачать дивизион, который стремится к упадку. Появление харизматичного Чимаева даст новую кровь и яркие зрелища.

Генри Сехудо, к примеру, считает, что поединок Пауло Косты и Хамзата Чимаева будет носить статус претендентского: «Мне это нравится. Победитель этого боя, скорее всего, станет претендентом на титул чемпиона в среднем весе. Хамзат Чимаев — упорный парень, любит бороться, выбрасывает удары руками. Он поднимается в средний дивизион и собирается подраться с довольно большим средневесом».

Это было бы логичным шагом. Чимаев в случае победы над Костой, который тоже долгое время простаивает и параллельно треплет нервы руководству промоушена, станет новым претендентом. Способен ли Чимаев потом тягаться с Исраэлем Адесаньей? Скорее всего, да, но тяжело назвать Хамзата фаворитом в таком противостоянии. Однако чемпиону как минимум будет крайне тяжело уберечься от проходов в ноги. Как максимум агрессивный стиль Чимаева может подавить Иззи и подбросить ему кучу проблем, потому что обычно с ним так не бьются. Да и сам Адесанья откровенно слаб в борьбе.

Если Чимаев сможет добраться до вершины среднего веса, то тогда его слова о желании забрать три пояса начнут приобретать реальные очертания. Хамзат уверяет, что при условии полноценного лагеря может согнать вес до полусреднего веса. Что же, в этом дивизионе у Чимаева практически нет угроз. Ковингтон храбрится, но сложно представить, что он доставит сложности Хамзату, Камару Усман начал сдавать, а Эдвардса при всём уважении сейчас даже в родных краях не воспринимают всерьёз и ждут, что он оступится.

Что касается перспектив в трёх весах, то тут Чимаев, скорее всего, загнул. Если успех в полусреднем и среднем дивизионе можно предположить за счёт того, что там наметился некий застой, то в полутяжёлом всё сложнее. Здесь достаточно претендентов и крутых ребят, которые способны эффективно защищаться от борьбы. Плюс Чимаев потеряет преимущество в габаритах.

Странно ли звучат слова Чимаева про три пояса? Сейчас да, безусловно. У Хамзата пока не было ни одного пятираундового поединка в UFC. Но если Борз решит свои проблемы, возьмётся за дело и начнёт чаще действовать, чем говорить, то мы можем увидеть его с поясом. А там уже можно попробовать замахнуться на новые высоты и превратить то, что сейчас кажется абсурдом, в реальность.