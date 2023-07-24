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Хамзат Чимаев, чемпион UFC, средний вес, полусредний вес, полутяжёлый вес, когда бой, Пауло Коста

«Это мой план». Чимаев говорит про три пояса, но простаивает почти год
Яхья Гасанов
Перспективы Хамзата Чимаева
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Для начала Хамзату неплохо хотя бы вернуться в октагон.

Хамзат Чимаев уже долгое время появляется только в медиапространстве и не выходит в клетку. С момента последнего боя Борза прошло уже десять месяцев, и с тех пор фамилия Чимаева в основном фигурировала в слухах — от Алекса Перейры и Камару Усмана до Джареда Каннонье и Колби Ковингтона. И только на прошлой неделе шведско-чеченскому бойцу назначили поединок с Пауло Костой, а Хамзат уже вновь заговорил о трёх поясах.

«Я готов драться в любом дивизионе. Когда Прохазка травмировался, я просил бой за титул в полутяжёлом весе с Гловером Тейшейрой. Этого не случилось, но не страшно — всё ещё будет. Все титулы скоро будут моими. Я готов конкурировать в любом дивизионе, для меня нет разницы. Я могу спуститься и в полусредний вес. Мне просто нужно время. В прошлый раз мне дали только четыре недели. Три дивизиона по меньшей мере – это мой план. Если кто-то хочет драться, вес не имеет значения», — заявил Чимаев.

Почему Коста — провальный соперник для Хамзата:
Для Махачева и Чимаева готовят супертурнир в Абу-Даби. Но соперники наших парней — провал
Для Махачева и Чимаева готовят супертурнир в Абу-Даби. Но соперники наших парней — провал

Смелое, но не самое уместное заявление на фоне длительного простоя и непонятной ситуации с весовой категорией. За то время, что Чимаев не выходил в октагон, у людей постепенно начали стираться воспоминания о том, что вообще-то Хамзат очень яркий и крутой боец. Более того, у Борза были и есть реальные перспективы стать чемпионом UFC. В полусреднем весе он добрался до топ-3, но остановился и уже потихоньку спускается в рейтинге. Теперь промоушен хочет проверить Хамзата на уровне среднего веса и попробовать раскачать дивизион, который стремится к упадку. Появление харизматичного Чимаева даст новую кровь и яркие зрелища.

Генри Сехудо, к примеру, считает, что поединок Пауло Косты и Хамзата Чимаева будет носить статус претендентского: «Мне это нравится. Победитель этого боя, скорее всего, станет претендентом на титул чемпиона в среднем весе. Хамзат Чимаев — упорный парень, любит бороться, выбрасывает удары руками. Он поднимается в средний дивизион и собирается подраться с довольно большим средневесом».

Это было бы логичным шагом. Чимаев в случае победы над Костой, который тоже долгое время простаивает и параллельно треплет нервы руководству промоушена, станет новым претендентом. Способен ли Чимаев потом тягаться с Исраэлем Адесаньей? Скорее всего, да, но тяжело назвать Хамзата фаворитом в таком противостоянии. Однако чемпиону как минимум будет крайне тяжело уберечься от проходов в ноги. Как максимум агрессивный стиль Чимаева может подавить Иззи и подбросить ему кучу проблем, потому что обычно с ним так не бьются. Да и сам Адесанья откровенно слаб в борьбе.

Возможно, у Чимаева есть проблемы, из-за которых ему не давали бои:
Сорвался очередной супербой Чимаева. Кажется, у Хамзата проблемы
Сорвался очередной супербой Чимаева. Кажется, у Хамзата проблемы

Если Чимаев сможет добраться до вершины среднего веса, то тогда его слова о желании забрать три пояса начнут приобретать реальные очертания. Хамзат уверяет, что при условии полноценного лагеря может согнать вес до полусреднего веса. Что же, в этом дивизионе у Чимаева практически нет угроз. Ковингтон храбрится, но сложно представить, что он доставит сложности Хамзату, Камару Усман начал сдавать, а Эдвардса при всём уважении сейчас даже в родных краях не воспринимают всерьёз и ждут, что он оступится.

Что касается перспектив в трёх весах, то тут Чимаев, скорее всего, загнул. Если успех в полусреднем и среднем дивизионе можно предположить за счёт того, что там наметился некий застой, то в полутяжёлом всё сложнее. Здесь достаточно претендентов и крутых ребят, которые способны эффективно защищаться от борьбы. Плюс Чимаев потеряет преимущество в габаритах.

Странно ли звучат слова Чимаева про три пояса? Сейчас да, безусловно. У Хамзата пока не было ни одного пятираундового поединка в UFC. Но если Борз решит свои проблемы, возьмётся за дело и начнёт чаще действовать, чем говорить, то мы можем увидеть его с поясом. А там уже можно попробовать замахнуться на новые высоты и превратить то, что сейчас кажется абсурдом, в реальность.

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