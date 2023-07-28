Дагестанцы мешают. Порье и Гэтжи — две легенды, которые никогда не станут чемпионами

В ночь с 29 на 30 июля в Солт-Лейк-Сити (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 291, в главном поединке которого сразятся рейтинговые американские бойцы Дастин Порье и Джастин Гэтжи. Второй и третий номера лёгкого дивизиона определят не только обладателя пояса BMF, но и следующего соперника Ислама Махачева в титульном бою.

Порье и Гэтжи уже встречались между собой в 2018 году и закатили сумасшедшую рубку. Дастин одержал победу техническим нокаутом в четвёртом раунде, а сам поединок был признан лучшим в тот вечер.

После этого оба бойца выдали победные серии. Порье снёс Эдди Альвареса, а затем в бою за временный пояс разобрался с крепким Максом Холлоуэем. Что было после, все прекрасно помнят: удушающий от Хабиба Нурмагомедова и разбитые мечты о завоевании чемпионского пояса.

Удивительно похоже сложилась судьба и у Джастина Гэтжи. После поражения от Порье Джастин одержал четыре победы, вместе с ними забрал четыре бонуса: по два за лучшее выступление вечера и лучший бой вечера. А затем дежавю: Нурмагомедов, удушающий, разбитые мечты.

И даже после поражений от Хабиба Джастин и Дастин идут фактически идентично, за исключением того, что Порье дважды разобрался с Конором. И Порье, и Гэтжи выиграли у Майкла Чендлера, и оба при этом проиграли в титульных поединках Чарльзу Оливейре удушающим приёмом.

Фантастическое сходство в карьере двух безусловно талантливых бойцов, которые вновь встретятся друг с другом в октагоне. Дана Уайт даже приготовил пояс BMF: два жёстких парня будут рубиться не только за рейтинг и за возможный титульный бой с Махачевым, но и за пиар-титул.

Схожи Порье и Гэтжи не только в том, что проигрывали одним и тем же оппонентам, но и в том, как ведут поединки. Джастин и Дастин обладают мощнейшими ударами, любят зарубиться в стойке, и предстоящий бой видится просто огненным, особенно если вспомнить, какую рубку они устроили пять лет назад. Конечно, с того времени утекло много воды, оба стали более опытными. И от этого поединок становится ещё интереснее.

Конечно, оба хотят победить и выйти на Ислама Махачева. Гэтжи даже заявил, что победа над Исламом закроет для него поражение от Хабиба. Странная логика, конечно, но то, что оба достойны титульного боя – в этом нет сомнений.

«Сейчас номер два рейтинга UFC подерется с номером три. А номер один сразится с чемпионом в Абу-Даби. Так что, я думаю, победитель боя Гэтжи — Порье сразится с победителем поединка Махачев — Оливейра. Моя мотивация — пояс чемпиона UFC. Победа над Порье катапультирует меня прямо к титульному шансу. И я жду этой возможности», — приводит слова Гэтжи MMA Junkie.

Обоим бойцам по 34 года, и, наверное, нынешний титульный забег один из последних для Порье и Гэтжи. Тот, кто проиграет, будет вынужден снова проходить через рейтинговые бои, и не факт, что сможет завоевать ещё один титульный шанс. Поэтому предстоящий поединок безумно важен для обоих.

Вот только победитель боя вряд ли станет чемпионом UFC. Если в титульном поединке кого-то из парней будет поджидать Ислам Махачев, шансов против него фактически не будет. Дагестанец слишком хорош для Гэтжи и Порье, как и его предшественник Хабиб.