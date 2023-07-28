Тибау хвалился «победой» над Хабибом, его нокаутировали в России. Медведев был беспощаден

28 июля состоялся номерной турнир RCC 16, который порадовал интереснейшими поединками. В соглавном бою вечера сошлись Борис Медведев и Глейсон Тибау. Россиянин шёл очевидным фаворитом, поскольку он на девять лет младше опытного соперника. В послужном списке бразильца были поединки с очень мощными оппонентами. А некоторые до сих пор считают, что Тибау победил Хабиба Нурмагомедова, намекая на несправедливое судейское решение, которое было на стороне Орла.

Медведев подходил к бою с рекордом 15-2 и на солидной серии удачных поединков. Поочерёдно он разбил восьмерых оппонентов! Последним стал Хандессон Феррейра, которого Борис нокаутировал в марте. А вот Тибау шёл на серии из трёх поражений. Бразильца побеждали Ярра Аль-Силави, Магомед Магомедкеримов и Алексей Кунченко. Поэтому фаворит в этом противостоянии был очевиден.

Стартовый раунд начался активно. Соперники решили не ждать долго и стали пристреливаться, выкидывать очень мощные удары. В одном из моментов Медведев поймал Тибау на ошибке и попал. Глейсон попытался спастись в борьбе, но Борис не дал себя перевести. Одним из ударов россиянин и вовсе отправил оппонента на канвас.

Тибау встал, но тут же пропустил вновь и улетел в нокдаун. Медведев пошёл добивать оппонента, но решил дать ему встать. Глейсон поднялся на ноги и опять рухнул. Борис больше не стал проявлять милосердия и начал добивать вновь. Судья больше не стал рисковать здоровьем Тибау и принял решение остановить поединок. Любопытно, что до гонга Глейсон не дотерпел всего лишь 12 секунд. Но, кажется, это ничего не поменяло бы, поскольку россиянин тотально доминировал.

Медведев одержал очередную победу и продолжает рваться к своей цели. С такими боями россиянина вполне могут заметить самые топовые промоушены. А вот Глейсон, видимо, стремительно приближается к завершению профессиональной карьеры. Этот поединок превратился в форменное избиение. Вряд ли бразилец захочет и дальше рисковать своим здоровьем.