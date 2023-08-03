«Называйте меня Табиб». Американка фанатеет от Хабиба и не проигрывает в UFC

В ночь на 6 августа в Нэшвилле пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 50. В соглавном событии выступит американская девушка-боец Татьяна Суарес, которую ещё пять лет назад прозвали «Хабибом в юбке».

Разумеется, связано это в первую очередь с тем, что у девушки первоклассная борьба. До прихода в ММА Суарес занималась вольной борьбой, куда попала по примеру старших братьев. Дважды она становилась бронзовым призёром чемпионата мира и выигрывала Панамериканские игры. Однако на её пути встала тяжёлая болезнь. Готовясь к Олимпиаде-2012 в Лондоне, Суарес серьёзно травмировала шею. Однако мало того, что она повредила позвоночник, так ещё и выяснилось, что у Татьяны раковая опухоль.

В 2013 году девушка справилась с болезнью и вернулась к тренировкам. Начав заниматься бразильским джиу-джитсу, Суарес позже перешла в смешанные единоборства, где и выступает по сей день.

В UFC американка попала благодаря The Ultimate Fighter. После трёх побед в профессиональных ММА она получила приглашение в шоу, а там последовательно задушила разными способами трёх соперниц и заслужила контракт с промоушеном. Проблемой оставались боли в шее. Суарес дебютировала в UFC лишь спустя 16 месяцев.

В мае 2018 года Татьяна в привычном стиле задушила будущую чемпионку UFC Алексу Грассо. И сразу же заслужила сравнение с Хабибом Нурмагомедовым. Эксперты отмечали, насколько сильно Суарес доминирует над соперницами и не даёт им ни шанса в партере.

Сама девушка не скрывала, что такие сравнения ей нравятся, и признавалась, что учится у Орла некоторым вещам, отсматривая его бои: «Мне очень нравится, когда меня сравнивают с Хабибом. Я его большая фанатка. Я реально многое почерпнула от его стиля. Например, то, как он контролирует соперника при помощи контроля запястья. Я долго тренировала этот момент – и это помогло. Во время боя я контролировала Грассо, и в итоге она отдала мне спину. Так что спасибо Хабибу за это».

А прозвище «Хабиб в юбке» Татьяна предложила сделать лаконичнее: «Называйте меня Табиб».

Набрав хороший ход и ворвавшись в рейтинги UFC, Суарес опять была вынуждена остановиться. Вновь начались проблемы с шеей, и девушка взяла паузу в карьере. Спустя два года Татьяна объявила, что готова вернуться в октагон, но столкнулась с новой травмой — на этот раз серьёзная травма колена. Ещё два года реабилитации и очередное возвращение.

В феврале Суарес, наконец, вернулась и отметила этот факт победной гильотиной в бою с Монтаной де ла Росой. Теперь у неё 9-0 в ММА и 6-0 в UFC. В ближайшие выходные Татьяна, занимающая 10-ю строчку в рейтинге, встретится с экс-чемпионкой Джессикой Андраде, которая расположилась на пятом месте.

В случае победы Табиб рассчитывает на титульный поединок. Объясняет это тем, что уже выигрывала у таких бойцов, как Грассо и Карла Эспарза, а скальп Андраде должен отправить её прямиком в борьбу за пояс. Поглядим.