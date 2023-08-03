Фьюри, Кормье или Зулузиньо? Рейтинг топовых толстяков в единоборствах

Сегодня свой день рождения празднует Эрик Скотт Эш, более известный под своим прозвищем Баттербин. Американский боксёр, кикбоксёр и боец смешанных единоборств удивлял тем, что при колоссальном лишнем весе регулярно побеждал и даже выигрывал титулы. Мы предлагаем вам топ-8 представителей единоборств с лишним весом, которые выступали или выступают прямо сейчас на высоком уровне.
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Даниэль Кормье
Один из лучших бойцов UFC за всю историю, двойной чемпион в полутяжёлом и тяжёлом весах никогда не отличался стройной фигурой и спортивными формами. Напротив, за счёт небольшого роста и приличного веса Кормье казался действительно толстым. Особенно во времена выступления Даниэля в тяжёлом весе: там уж он себя никак не ограничивал и выходил на поединки с лишними килограммами, которые откладывались у него в боках. Но при этом у этого доброго толстяка в резюме такие победы над монстрами единоборств, какими мало кто может похвастаться.
Тайсон Фьюри
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри никогда не был обладателем идеальной фигуры. Напротив, его живот и нескладное тело вызывали недоумение: как он умудряется выходить в ринг с таким весом и боксировать на самом высоком уровне? Сам британец утверждал, что его максимальный вес составлял аж 180 килограммов. Конечно, с таким весом он не добился бы тех успехов, которые есть у него сейчас, но при этом сказать, что сейчас Тайсон выглядит как профессиональный спортсмен, нельзя. Ему далеко до фигуры Джошуа или Уайлдера, но это абсолютно не мешает ему демонстрировать фантастические скорость, футворк и тайминг. И именно поэтому Фьюри считается одним из лучших боксёров современности.
Энди Руис
Мексиканский боксёр стал широко известен летом 2019 года, когда неожиданно для многих нокаутировал обладателя трёх заветных поясов в супертяжёлом весе Энтони Джошуа. Когда Джошуа и Руис появились на взвешивании, разница их формы просто потрясала: качку Энтони Джошуа предстоял бой с парнем, который совершенно не тревожит себя никакими диетами и который на фото старался втянуть свой большой живот, чтобы казаться на фоне британца не таким толстым. Но, как все убедились, лишний вес не был для мексиканца никакой помехой. Он прекрасно двигался и тяжело бил, и в итоге на время сумел стать чемпионом мира аж по трём основным версиям.
Марк Хант
Ещё один боец UFC, который вообще не переживал по поводу лишних килограммов – Марк Хант. Этот парень обладал абсолютно неспортивной фигурой, но при этом выступал на очень высоком уровне и мог похвастаться невероятной харизмой. Ну и удар у него был попросту невероятный. Сейчас Марк всё такой же большой и начал полноценную юридическую войну со знаменитым Даной Уайтом.
Деррик Льюис
Боец UFC Деррик Льюис также относится к тем, кто выбирает вкусно поесть. Чёрный зверь неоднократно заявлял, что его раздражают весогонки, хотя лимит тяжёлого веса UFC составляет аж 120 кг. Да, для того чтобы показать эти цифры, Деррику приходится себя ограничивать, и это ему не нравится. Льюису бывает тяжело в октагоне из-за лишних килограммов, но они же дают ему ту мощь, которой славится Деррик: Льюис – обладатель рекорда по числу досрочных побед в UFC – 14.
Рой Нельсон
Большая Деревенщина, как называли Нельсона фанаты, был одним из самых упитанных бойцов UFC. Но Рой никогда не стеснялся своего огромного пивного живота, да и он особо ему не мешал. Нельсон залетел в UFC в 2009 году и на протяжении восьми лет дрался в лучшей организации мира, хотя выглядел как мужик, только вышедший из бара. Рой дрался со всеми топовыми представителями тяжёлого веса, в том числе с экс-обладателями чемпионского пояса в UFC в тяжёлом весе разных времён: Фрэнком Миром, Даниэлем Кормье, Стипе Миочичем, Фабрисиу Вердумом, Джуниором дос Сантосом. И всё это, несмотря на лишний вес, которого у Нельсона было очень много.
Чжан Чжилэй
Временный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBO Чжилэй имеет внушительные габариты: рост китайца составляет 198 см, а вес – почти 130 кг. С такими показателями, конечно, сложно быть суператлетичным, у Чжана свисают бока, да и вместо пресса красуется живот. Но это не мешает ему показывать отличные результаты: в последнем поединке он победил куда более атлетичного Джо Джойса и стал временным чемпионом мира.
Зулузиньо
Бразильский гигант Зулузиньо знаком любителям единоборств ещё с середины нулевых по выступлениям в Pride. 31 декабря 2005 года 176-килограмовый Зулузиньо встретился в ринге с Фёдором Емельяненко и после этого боя стал известен российской аудитории. Последний Император снёс бразильского мутанта и нанёс ему первое поражение, но карьера Зулузиньо продолжается и по сей день, хотя он на время и уходил из спорта. В прошлом году он дрался в Минске с кикбоксёром Петром Романкевичем и показал на весах цифры под 200 кг.
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