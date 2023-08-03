Фьюри, Кормье или Зулузиньо? Рейтинг топовых толстяков в единоборствах

Сегодня свой день рождения празднует Эрик Скотт Эш, более известный под своим прозвищем Баттербин. Американский боксёр, кикбоксёр и боец смешанных единоборств удивлял тем, что при колоссальном лишнем весе регулярно побеждал и даже выигрывал титулы. Мы предлагаем вам топ-8 представителей единоборств с лишним весом, которые выступали или выступают прямо сейчас на высоком уровне.

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