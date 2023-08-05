В США едет новый крутой русский. Разбил экс-соперника Хабиба и одной ногой в UFC

Представители России очень мощно выступают в UFC. Наши соотечественники стремительно несутся к поясам, пусть и чемпион пока лишь один – Ислам Махачев. Но сразу несколько бойцов находятся в непосредственной близости от титульного поединка. А ещё лига с удовольствием принимает новые лица из России. В последнее время солидное пополнение пришло у женщин. Теперь наступила и очередь парней.

Покорять UFC совсем скоро отправится Борис Медведев. Об этом сообщил глава RCC Николай Клименко: «Знаю, что Борис Медведев получает визу. Осталось её получить, и вопрос с UFC закрыт».

Эта новость звучит очень оптимистично. Во-первых, сам Борис не раз высказывал желание оказаться в лучшей лиге мира и показать себя во всей красе. Во-вторых, Медведев вышел на затяжную серию побед и буквально крушит соперников. 31-летний россиянин находится в самом расцвете сил и способен долго выступать на высоком уровне. Поэтому пробовать свои силы за океаном – самое время.

Профессиональный рекорд Бориса –16-2. А ещё россиянин идёт на серии из девяти побед подряд. Последнее поражение Медведева случилось в декабре 2020 года. Именно тогда он уступил Максиму Грабовичу на турнире OFC 1 Open Fighting Championship 1. Нокаут в самом начале второго раунда не сломал Бориса. Медведев обозлился и с тех пор не проигрывает никому. Более того, в послужном списке очень серьёзные имена, чего стоят только Ильяс Хамзин и Ясубей Эномото.

Последний поединок Медведева состоялся совсем недавно. 28 июля Борис проводил бой на турнире RCC 16. В соперниках у него оказался Глейсон Тибау. Тот самый бразилец, который считает себя единственным бойцом, победившим Хабиба Нурмагомедова. А ещё Глейсон бился с Исламом Махачевым, которому также уступил.

Медведев одержал красивейшую победу. С самого начала поединка он начал оказывать на Тибау давление, раз за разом доносил свои удары точно в голову. И возрастной бразилец продержаться долго не смог. Уже в первом раунде он побывал в нокдауне, встал, но тут же отправился на настил. В итоге Борис набросился на соперника и оформил эффектное добивание. Видимо, именно девятая по счёту победа кряду окончательно убедила боссов UFC в необходимости подписания контракта с россиянином.

Медведев отправляется в UFC с приличным рекордом и большими планами. Россиянин действительно способен громко пошуметь в полусреднем весе. Очень многое будет зависеть от того, кого именно Борису дадут в качестве первого соперника. Но нет никаких сомнений, что россиянину по силам сначала ворваться в топ-15 дивизиона, а потом и побороться за пояс.