Гильотина не помогла. Джейк Пол побил очередную звезду UFC

В ночь на 6 августа в Далласе прошёл большой боксёрский вечер, в главном событии которого выступили популярный блогер Джейк Пол и бывший боец UFC Нейт Диаз. Для последнего это был дебют в боях по правилам профессионального бокса. Соперники договорились на десять раундов по три минуты.

Джейк Пол уже давно фигурирует в различных поединках со звёздами. В его активе уже накопилось четыре боя с бывшими бойцами UFC, двое из которых в своё время даже были чемпионами промоушена. Ни Бен Аскрен, ни Тайрон Вудли, ни Андерсон Сильва блогера остановить не смогли. Теперь попытку это сделать предпринял Диаз, который относительно недавно ушёл из UFC и уже получил столь выгодный поединок.

Пол подошёл к бою после поражения от Томми Фьюри. Младший брат прославленного боксёра Тайсона Фьюри наглядно показал Джейку, что недостаточно бить угасающих звёзд, нужно ещё и повышать уровень оппозиции, если хочешь добиться каких-то высот. Томми уверенно разобрал Пола и закономерно выиграл раздельным решением судей.

Нейт Диаз до поединка с Полом выступал только в ММА. В сентябре звезда UFC на мажорной ноте объявила об уходе из организации, выиграв удушающим приёмом у Тони Фергюсона. Ещё тогда Нейт заявил о желании попробовать себя в боксе и возможность появилась. Несмотря на то, что Диаз заявлял, что с 15 лет занимается боксом, его шансы на победу в бою с Джейком оценивались весьма скептически. Пол был явным фаворитом в глазах экспертов и болельщиков.

Первый раунд стартовал с осторожных подходов друг ко другу. Джейк присматривался, Диаз играл на публику и пытался втянуть соперника в свою игру. Пол не повёлся и начал действовать активнее, к чему Нейт, как оказалось, был не готов. Он словил несколько плотных ударов в голову и корпус и оказался в опасной ситуации. Экс-бойцу UFC пришлось спасаться у канатов и в клинчах. На его счастье Пол не стал форсировать и дожимать. А в конце раунда мы увидели типичного Нейта, который опустил руки, повернулся к сопернику спиной и прогуливался по рингу.

В следующих двух отрезках ситуация складывалась примерно по одному сценарию. Пол сильно вкладывался в удары, за счёт чего вымахивался. Диаз при случае клинчевал, попутно доставляя Джейку немало проблем короткими ударами с ближней дистанции. Причём оба бойца уже казались заметно уставшими.

В четвёртом раунде уже Пол брал передышки за счёт клинчей. Это явно веселило Нейта и он активно пользовался возможностями, периодически потрясая Джейка. Ну и про элемент шоу Диаз не забывал. То начинал расхаживать по рингу, то притворялся, что ему плохо и сгибался. Закончилось это тем, что в пятом раунде Пол левым хуком навстречу отправил соперника в нокдаун, а сразу после возобновления боя бросился его добивать. Впрочем, когда Нейта пугали такие вещи? Он продолжал провоцировать Джейка и спокойно дожил до гонга.

В следующих трёхминутках Пол действовал активнее, продолжал размашисто атаковать, но в восьмом раунде за него стало тревожно. Диаз довёл несколько увесистых апперкотов, добавил боковыми и лишь гонг спас Джейка от неприятностей. Зато Нейт ещё успел слегка боднуть соперника и порадовал этим публику. В заключительных раундах уроженец Стоктона и вовсе выглядел посвежее. Диаз давил, показывал, что не чувствует ответные удары и просто шёл на Пола, периодически зажимая его к канатам. В десятом раунде на кураже Нейта даже попробовал провести гильотину и просто веселился от души.

Несмотря на всё веселье, которое устроил Диаз для болельщиков, выиграть бой он не сумел. Джейк Пол выиграл единогласным решением судей и пополнил свою коллекцию «скальпов» бывших звёзд UFC. Конечно, стоило ждать от блогера большего, учитывая его опыт в боксе, но что имеем. Ну а Нейт заработал денег, сделал шоу и может спокойно возвращаться в ММА. Тем более, что там его ждут новые вызовы.