Какой ему профессиональный бокс? Джейк Пол не побьёт в ринге даже Макгрегора

Поединка между Джейком Полом и Нейтом Диазом ждали многие. Одни рассчитывали, что опытный боец накажет дерзкого блогера. Другие – что на своей территории Пол отправит главного гангстера UFC в глухой нокаут. А в итоге получили нечто странное. Поединок продлился все 10 раундов и завершился судейским решением. Конечно, Джейка признали победителем единогласно. Но блогер не оставил впечатления доминирующей силы.

Особенно удивительным это показалось на фоне того, что Пол провёл очень мощный подготовительный лагерь и подошёл к поединку в прекрасной форме. А Диаз выглядел так, будто вообще не тренировался перед выходом в ринг. Большие сомнения вызывала и ударная техника Нейта. За всю карьеру в MMA, а это 37 поединков, Стоктонский гангстер лишь четырежды отправлял своих соперников в нокаут.

Первые два раунда действительно выглядели убедительными для Пола. Он доминировал и постоянно доносил удары до цели. Но дальше Диаз освоился в ринге, и Джейк потерялся. Конечно, был нокдаун, после которого Нейт оказался на канвасе в пятом раунде. Но даже тогда бывший боец UFC быстро восстановился и даже перешёл в контратаку.

В последних трёхминутках, видимо, Пола ещё и подвёл «бензобак». Более того, Диаз начал перебивать его в плане точности. Показалось, что Джейк попросту сосредоточился на набирании очков, поскольку понимал – никаким нокаутом в этом поединке дело не закончится. А ведь перед началом поединка он постоянно твердил, что обязательно отправит Нейта «спать». Под занавес боя все эти планы рассыпались на части, не получалось практически ничего.

Джейк победил, но не убедил. Он имеет намного более серьёзную школу бокса, в последнее время стабильно выступает. И против человека, который оказался в ринге впервые, мог показать более качественную работу. Поэтому возникают серьёзные вопросы относительно того, а готов ли Пол принимать вызовы от профессиональных боксёров, имеющих солидный бэкграунд.

Джейк собирается драться с Конором Макгрегором. Но даже с ним шансы Пола теперь выглядят не такими реальными. Диаз не является ярко выраженным ударником, но даже он смог доставить блогеру целый ворох проблем. Что уж говорить об ирландце, который вполне может «выстрелить». Конечно, дебют Ноториуса в боксе получился неудачным. Но сравнивать прямо сейчас Флойда Мейвезера и Пола попросту бессмысленно – слишком разные уровни бокса.

Любопытно, что теперь Джейк самонадеянно рассчитывает на реванш по правилам MMA. Диаз выглядел очень достойно на чужой территории. А теперь и вовсе вернётся в своё логово. И если Пол недооценит Нейта, то может провалиться. Стоктонский гангстер не упустит возможности победить и подзаработать. Блогер предлагает Диазу провести поединок в клетке за $ 10 млн.