Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Энтони Джошуа — Роберт Хелениус: где смотреть трансляцию, во сколько начало, полный кард турнира

Энтони Джошуа — Роберт Хелениус: британца накроет Северный кошмар? LIVE
Сергей Сорокин
Энтони Джошуа — Роберт Хелениус
Аудио-версия:
Комментарии
Эй Джей жаждет отомстить Александру Усику за два поражения, которые чуть не поломали карьеру.

12 августа на «O2 Arena» в Лондоне (Великобритания) состоится грандиозный боксёрский вечер. В главном бою британец Энтони Джошуа сойдётся с финном Робертом Хелениусом. Соперники проведут поединок в тяжёлой весовой категории. Северный кошмар вышел на коротком уведомлении. Он заменяет Диллиана Уайта, который сдал положительный допинг-тест и не сможет выступить на турнире.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Изначально Джошуа должен был биться с другим соперником:
Уайт глупо попался на допинге и сорвал супербой. А теперь пытается остаться чистым
Уайт глупо попался на допинге и сорвал супербой. А теперь пытается остаться чистым
Прямая трансляция боя Энтони Джошуа – Роберт Хелениус Когда состоится турнир с главным боем Энтони Джошуа – Роберт Хелениус Полный кард турнира с главным боем Энтони Джошуа – Роберт Хелениус
Live Сергей Сорокин

Джошуа: в начале карьеры я заботился о своём рекорде, но всё равно дрался со всеми

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе, британец Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) признался, что на данном этапе карьеры не беспокоится о своём рекорде в профессиональном боксе.

«Бойцы недостаточно регулярно выступают. С нами слишком хорошо обращаются. Когда о нас излишне заботятся, мы сыты, а нужно оставаться голодным. Слишком много достатка. Ты дерёшься в январе, а затем отдыхаешь до сентября. Жизнь хороша, понимаете, о чём я? Необходимо оставаться голодным.

У меня был такой момент, как защита своего нолика в графе поражений, но я всё равно дрался со всеми», – сказал Джошуа в эфире BBC 5 Live Boxing.

19:04 Сергей Сорокин

Прямая трансляция боя Энтони Джошуа – Роберт Хелениус

Бой покажут на DAZN. Информации о трансляции поединка Энтони Джошуа – Роберт Хелениус на территории России нет.

19:03 Сергей Сорокин

Диллиан Уайт сделал заявление после проваленного допинг-теста

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе британец Диллиан Уайт (29-3, 22 KO) прокомментировал провал допинг-теста перед реваншем с соотечественником Энтони Джошуа. Бой должен был состояться 12 августа в Лондоне (Великобритания).

«Я потрясён и опустошён, узнав о своих результатах тестирования. Я узнал об этом только сегодня утром и до сих пор реагирую. Я также узнал, что бой отменили, не дав мне доказать свою невиновность.

Я могу подтвердить без тени сомнения, что я не принимал запрещённые вещества на любом этапе жизни. Я абсолютно невиновен и прошу дать мне время, чтобы пройти через доказательный процесс без поспешных выводов или осуждения со стороны медиа», – сказал Уайт в социальных сетях.

19:02 Сергей Сорокин

Когда состоится турнир с главным боем Энтони Джошуа – Роберт Хелениус

Боксёрский вечер состоится 12 августа на «O2 Arena» в Лондоне (Великобритания). Старт турнира запланирован на 19:00 по московскому времени.

19:02 Сергей Сорокин

Диллиан Уайт провалил допинг-тест

Поединок британских супертяжеловесов Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) и Диллиана Уайта (25-3, 22 KO), который должен был состояться 12 августа в Лондоне (Великобритания), отменён. Об этом сообщил промоутер мероприятия Эдди Хирн в своём «твиттере».

По словам Хирна, к ним обратились представители антидопингового агентства и сообщили о том, что Уайт не прошёл тестирование на запрещённые препараты. Для Диллиана это далеко не первый подобный случай.

19:01 Сергей Сорокин

Полный кард турнира с главным боем Энтони Джошуа – Роберт Хелениус

  • Энтони Джошуа – Роберт Хелениус;
  • Филип Хргович – Демси МакКин;
  • Джонни Фишер – Гарри Армстронг;
  • Дерек Чисора – Джеральд Вашингтон;
  • Кэмпбелл Хаттон – Том Анселл;
  • Джордж Лиддард – Бас Остервегель;
  • Брэндон Скотт – Луи Норман;
  • Мейсейроуз Кортни – Джемма Рюгг.
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023