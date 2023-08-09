Вместо опасного Уайта — пробитый финн. Джошуа снова дали слишком слабого соперника

В ближайший уикенд в Лондоне пройдёт большой боксёрский вечер, и в главном событии турнира должен выступить Энтони Джошуа. Вот только с соперником Эй Джея получилась накладка. Изначально матчмейкеры раскручивали реванш британского экс-чемпиона с Диллианом Уайтом, но последний глупо слетел с поединка, провалив допинг-тестирование.

Изначально сообщалось, что спасать бой призовут ветерана Дерека Чисору, но в итоге выбор пал на огромного Роберта Хелениуса по прозвищу Северный кошмар.

Кажется, что финн даже не задумывался над тем, стоит ли соглашаться: «С нетерпением жду боя с Джошуа. Я настоящий викинг, который готов к любому вызову и в любой момент. Эта не та возможность, которую я позволил бы себе упустить. Планирую выжать из неё максимум».

Его понять можно. Лучшие годы Хелениуса, к сожалению, остались позади. Настоящий расцвет карьера Роберта переживала в 2012–2013 годах, когда он был ещё непобеждённым и считался одним из сильнейших тяжеловесов мира. После этого в карьере Северного кошмара были и нокауты, и различные бои за второстепенные титулы. В реальную звезду он не превратился, хотя в Финляндии по-прежнему считается абсолютно лучшим боксёром. Так что бой с Джошуа для двухметрового здоровяка — это реальная возможность блеснуть и напомнить о своём существовании.

К слову о том, что Хелениус так и не стал настоящим топом, косвенно говорит и тот факт, что Роберт лишь в 2022 году провёл свой первый бой на PPV. Соперником был главный нокаутёр современности Деонтей Уайлдер, и всё закончилось уже в первом раунде. Причём Хелениус начал активно и зажал соперника в угол, но оттуда Бронзовый бомбардировщик одним ударом очень легко уложил финского боксёра в глухой нокаут. После боя Уайлдер настолько переживал за здоровье коллеги, что на пресс-конференции даже заплакал. После этой неудачи Хелениус решил завершить карьеру, но теперь возобновил выступления. Буквально три дня назад он выступил на местечковом турнире в Финляндии, который проходил в крепости Олавинлинна. Там Роберт нокаутировал Мику Миелонена и тут же вписался в новый поединок.

Зачем этот бой Джошуа? Очевидно, Эй Джей в конце года планирует драться с Уайлдером и надеется провести до этого времени ещё один бой. Энтони был серьёзно настроен на то, чтобы выступить именно в Лондоне. По слухам, до приглашения Хелениуса были разговоры с Джеральдом Вашингтоном, уже упомянутым Чисорой, а также обсуждались кандидатуры Демси Маккина и Филипа Хрговича.

Со стороны кажется, что Хелениус — лёгкая прогулка для Джошуа и сдавшего британца просто ведут к большим поединкам по облегчённому пути. Отчасти так и есть, ведь Энтони в последних боях показывал крайне слабые выступления, и сложно оценивать его реальный уровень на сегодняшний день. Очевидно, что Джошуа предпринимает отчаянную попытку вернуться на топ-уровень, и ему мешают проблемы с психологией. Бой с Хелениусом — ещё одна попытка вернуть Джошуа тех времён, когда ещё не было поражения от Энди Руиса и, соответственно, не было страха перед каждым следующим соперником.

Пожалуй, главная интрига этого противостояния будет заключаться именно в том, какого Джошуа мы увидим. А Роберт Хелениус станет своего рода лакмусовой бумажкой для Эй Джея.