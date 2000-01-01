Что известно о бое Маска и Цукерберга?
Хабиб отказался тренировать Илона, но тот твёрдо намерен победить Марка. Чем же ответит создатель известной социальной сети и когда?
История этого яркого поединка началась, когда Цукерберг перешёл дорогу Маску, создав приложение, похожее на то, которым уже владел Илон. Тот не сдержал эмоций и публично возмутился плагиатом Марка.
Словесный баттл в социальных сетях грозил стать реальным, и вот миллиардеры пришли к выводу, что им надо выяснить отношения в октагоне. К делу подключился сам Дана Уайт.
Маск и Цукерберг серьёзно восприняли подвернувшуюся возможность и полностью отдались подготовке. Илон заявил, что поднимает тяжести на работе, в то время как Марк тренируется по специальной системе.
Цукербергу не привыкать много и упорно работать над собой, ведь он много лет занимается джиу-джитсу и даже побеждает на реальных турнирах.
Его соперник же отдаёт предпочтение реслингу и сумо: около девяти лет назад Маск провёл поединок с сумоистом и получил тяжёлую травму позвонков, которая до сих пор его мучит.
Тем не менее Маск намерен победить Цукерберга и даже обращался за помощью к Хабибу Нурмагомедову, но тот принципиально отказал Илону. Спортсмен больше не хочет ни выступать, ни тренировать.
Маску придётся справляться без наставлений Орла, и это будет трудно, но не невозможно. Он может встретиться с Цукербергом уже 26 августа.
Маск вырубит Цукерберга и без помощи Хабиба? Что известно о грядущем бое миллиардеров
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