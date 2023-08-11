Отправит Бейдера на пенсию и пойдёт за Нганну. Немков поднимается в тяжёлый вес

Известный российский боец, чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков рассказал об изменениях в своей карьере. Вадим принял окончательное решение перейти в тяжёлую весовую категорию.

«Разговаривал с Фёдором Емельяненко, и мы решили, что я перехожу в супертяжёлый вес. Я становлюсь старше, и с каждым боем мне становится всё труднее сбросить вес. Это новый вызов для меня. Я сделал всё, что мог, в полутяжёлом весе. Теперь это новый вызов – подняться в весе и получить ещё один титул. В полутяжёлой категории не вижу ничего нового для себя. Да, я освобожу пояс и перейду в супертяжёлый вес», — приводит слова Немкова MMA Junkie.

Вполне логичное решение, о котором россиянин задумывался и раньше. Немков дебютировал в Bellator в 2017 году, с тех пор провёл 10 боёв и во всех одержал победы. Вадим буквально зачистил полутяжёлый дивизион: нокаутировал Бейдера, забрал чемпионский пояс, провёл четыре успешные защиты, выиграл Гран-при, ну и, по сути, победил всех реальных претендентов. Некоторых даже не по разу.

Тяжёлый вес – это новые перспективы. Если бы это был не Вадим Немков, то, вероятно, ему бы пришлось провести несколько отборочных боёв в новой категории, чтобы получить титульный шанс. Однако россиянин на данный момент – главная звезда лиги, лидер рейтинга P4P. И нет сомнений, что он будет следующим в очереди на чемпионский пояс в тяжёлом весе. 7 октября в главном событии турнира Bellator 300 Райан Бейдер будет защищать титул в поединке с Линтоном Васселлом, а Немков, вероятно, подерётся с победителем.

Если Бейдер выиграет, то потенциальный поединок россиянина с Райаном – пожалуй, лучшее, что на данный момент может организовать лига Bellator в целом. Бейдер в феврале нокаутировал и отправил на пенсию учителя и наставника Немкова – Фёдора Емельяненко. Теперь ученик должен отомстить обидчику. Причём такое уже было: Бейдер владел чемпионскими поясами и в полутяжёлом весе, и в тяжёлом, и Немков забрал один из них как раз после первой победой Райана над Фёдором. И теперь заберёт второй. Да, Бейдер в тяжах выглядит гораздо увереннее и выступает успешнее, но вряд ли 40-летний американец сможет что-то противопоставить Немкову. Да и для Вадима, который в период между боями весит больше 100 кг и спаррингует с тем же Фёдором и Валентином Молдавским, переход в новую весовую пройдёт незаметно.

Правда, есть в этом плане два проблемных момента. Пока неизвестно будущее Bellator. Сейчас идут активные переговоры по продаже лиги прямому конкуренту – PFL. И в случае слияния организаций есть несколько путей развития. Либо все бойцы будут выступать в одной лиге, либо Bellator и PFL продолжат существовать параллельно, проводя совместные турниры.

Во втором случае возникнет ещё один проблемный вопрос. Если Немков завладеет поясом Bellator в тяжёлом весе, то первым претендентом на него должен стать второй номер рейтинга… Валентин Молдавский. Но, конечно, этот поединок не состоится, так как они давно тренируются в Fedor Team и точно не разделят октагон. Что делать в этом плане Молдавскому – не совсем понятно, правда, скорее всего, и Вадим, и Валентин обсуждали эту ситуацию с Фёдором и думали о дальнейшем развитии карьер обоих бойцов.

Возвращаясь к Вадиму, переход в тяжёлый вес действительно взбодрит его карьеру. Не по третьему разу ведь бить Фила Дэвиса или Кори Андерсона? В тяжах у Немкова будут новые соперники, новые вызовы. А ведь если Bellator и PFL всё же соединятся, то там замаячит крайне заманчивый бой – против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, который сейчас является бойцом PFL. И россиянин очень жаждет выяснить с ним отношения в клетке.

Но пока Немков ожидает турнир Bellator 300, который на днях был официально объявлен. Наверняка Вадим отправится в Сан-Хосе, будет присутствовать на трибунах, а после поединка вполне может провести стердаун с победителем боя Бейдер – Васселл. Так начнётся новая глава в карьере россиянина.