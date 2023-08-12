Энтони Джошуа — Роберт Хелениус: суровый финн пожалеет, что не завершил карьеру? LIVE

Джошуа: в начале карьеры я заботился о своём рекорде, но всё равно дрался со всеми

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе, британец Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) признался, что на данном этапе карьеры не беспокоится о своём рекорде в профессиональном боксе.

«Бойцы недостаточно регулярно выступают. С нами слишком хорошо обращаются. Когда о нас излишне заботятся, мы сыты, а нужно оставаться голодным. Слишком много достатка. Ты дерёшься в январе, а затем отдыхаешь до сентября. Жизнь хороша, понимаете, о чём я? Необходимо оставаться голодным.

У меня был такой момент, как защита своего нолика в графе поражений, но я всё равно дрался со всеми», – сказал Джошуа в эфире BBC 5 Live Boxing.