Энтони Джошуа — Роберт Хелениус: суровый финн пожалеет, что не завершил карьеру? LIVE

12 августа на «O2 Arena» в Лондоне (Великобритания) состоится боксёрский вечер. В главном бою британец Энтони Джошуа сойдётся с финном Робертом Хелениусом. Соперники проведут поединок в тяжёлой весовой категории. Северный кошмар вышел на коротком уведомлении. Он заменяет Диллиана Уайта, который сдал положительный допинг-тест и не сможет выступить на турнире. Хелениус был намерен завершить карьеру, но передумал. А теперь проведёт два поединка за неделю.
Макгрегор поддержал Джошуа перед боем с Хелениусом
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор оказал знаки поддержки британскому боксёру Энтони Джошуа, отправив ему несколько бутылок фирменного виски.
«Когда я однажды приеду в Ирландию и зайду в бар, то я хочу бесплатные напитки», — пошутил Джошуа.
«Этот человек, Энтони Джошуа, — воплощение класса, качества и преданности! То, что построили он и Эдди Хирн, — это абсолютная магия. Не могу дождаться, когда вживую увижу, как AJ Powerhouse работает в эти выходные», — написал Макгрегор в своих социальных сетях.
«У тебя проблемы?»
Британский боксёр Энтони Джошуа и финн Роберт Хелениус в преддверии очного поединка приняли участие в дуэли взглядов.
Во время стердауна спортсмены пообщались друг с другом:
Джошуа: у тебя проблемы?
Хелениус: никаких проблем.
Джошуа: либо мы будем драться сейчас, либо мы будем драться завтра, в любом случае мы будем драться.
Джошуа: в начале карьеры я заботился о своём рекорде, но всё равно дрался со всеми
Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе, британец Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) признался, что на данном этапе карьеры не беспокоится о своём рекорде в профессиональном боксе.
«Бойцы недостаточно регулярно выступают. С нами слишком хорошо обращаются. Когда о нас излишне заботятся, мы сыты, а нужно оставаться голодным. Слишком много достатка. Ты дерёшься в январе, а затем отдыхаешь до сентября. Жизнь хороша, понимаете, о чём я? Необходимо оставаться голодным.
У меня был такой момент, как защита своего нолика в графе поражений, но я всё равно дрался со всеми», – сказал Джошуа в эфире BBC 5 Live Boxing.
Прямая трансляция боя Энтони Джошуа – Роберт Хелениус
Бой покажут на DAZN. Информации о трансляции поединка Энтони Джошуа – Роберт Хелениус на территории России нет.
Диллиан Уайт сделал заявление после проваленного допинг-теста
Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе британец Диллиан Уайт (29-3, 22 KO) прокомментировал провал допинг-теста перед реваншем с соотечественником Энтони Джошуа. Бой должен был состояться 12 августа в Лондоне (Великобритания).
«Я потрясён и опустошён, узнав о своих результатах тестирования. Я узнал об этом только сегодня утром и до сих пор реагирую. Я также узнал, что бой отменили, не дав мне доказать свою невиновность.
Я могу подтвердить без тени сомнения, что я не принимал запрещённые вещества на любом этапе жизни. Я абсолютно невиновен и прошу дать мне время, чтобы пройти через доказательный процесс без поспешных выводов или осуждения со стороны медиа», – сказал Уайт в социальных сетях.
Когда состоится турнир с главным боем Энтони Джошуа – Роберт Хелениус
Боксёрский вечер состоится 12 августа на «O2 Arena» в Лондоне (Великобритания). Старт турнира запланирован на 19:00 по московскому времени.
Диллиан Уайт провалил допинг-тест
Поединок британских супертяжеловесов Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) и Диллиана Уайта (25-3, 22 KO), который должен был состояться 12 августа в Лондоне (Великобритания), отменён. Об этом сообщил промоутер мероприятия Эдди Хирн в своём «твиттере».
По словам Хирна, к ним обратились представители антидопингового агентства и сообщили о том, что Уайт не прошёл тестирование на запрещённые препараты. Для Диллиана это далеко не первый подобный случай.
Полный кард турнира с главным боем Энтони Джошуа – Роберт Хелениус
- Энтони Джошуа – Роберт Хелениус;
- Филип Хргович – Демси МакКин;
- Джонни Фишер – Гарри Армстронг;
- Дерек Чисора – Джеральд Вашингтон;
- Кэмпбелл Хаттон – Том Анселл;
- Джордж Лиддард – Бас Остервегель;
- Брэндон Скотт – Луи Норман;
- Мейсейроуз Кортни – Джемма Рюгг.
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