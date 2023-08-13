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Энтони Джошуа — Роберт Хелениус, кто победил, обзор боя, супертяжёлый вес, профессиональный бокс, результат поединка

Джошуа брутально отправил Хелениуса спать. Старый добрый Эй Джей вернулся?
Яхья Гасанов
Энтони Джошуа
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Финн ничем не удивил Энтони и лёг в глухой нокаут.

В ночь на 13 августа в Лондоне прошёл большой боксёрский вечер, главным событием которого стало противостояние тяжеловесов — Энтони Джошуа и Роберта Хелениуса. Изначально соперником Эй Джея должен был стать его соотечественник Диллиан Уайт, но он выбыл из-за проваленного допинг-теста.

Для Джошуа поединок с Хелениусом представлялся очередным шагом к возвращению былой славы. Британский экс-чемпион мира после двух поражений от Александра Усика очень переживал, даже думал о завершении профессиональной карьеры и говорил о депрессии. В итоге Энтони собрался, решил боксировать дальше и получил в соперники Джермейна Франклина. Бой прошёл в апреле этого года и завершился победой Джошуа единогласным решением судей. Тем не менее, этот успех никого не убедил. Более того, Эй Джей словил немало критики и за вялый бой, и за вызывающее поведение после него. Новый поединок — ещё один шанс для британца частично восстановить репутацию и подготовиться к опасному бою с Деонтеем Уайлдером, который планируется на конец года.

Хелениус с удовольствием вписался в крупный и выгодный для себя поединок даже на коротком уведомлении. Финн ещё несколько дней назад провёл бой со своим соотечественником Микой Миелоненом и нокаутировал его в третьем раунде. Последний крупный поединок Роберт проводил ещё в прошлом году. Там его сокрушительным нокаутом остановил Уайлдер. Поражение так ударило по Хелениусу, что он даже завершал карьеру, но позже решил вернуться. И теперь судьба дала боксёру по прозвищу Северный кошмар ещё один шанс побывать в топе тяжёлого веса.

Вспоминаем все подробности этого грандиозного вечера:
Энтони Джошуа — Роберт Хелениус: красота, да и только! Северный кошмар вырублен
Live
Энтони Джошуа — Роберт Хелениус: красота, да и только! Северный кошмар вырублен

Однако подавляющее большинство экспертов перед боем сходилось во мнении, что Джошуа — явный фаворит этого поединка и должен уверенно проходить своего соперника.

Хелениус начал бой активнее, прессинговал и периодически взрывался сериями. Джошуа, в свою очередь, отстреливался неплохими джебами и работал более осторожно, но при этом искал возможность доносить тяжёлые удары. Было видно, что Энтони доставляет серьёзные неприятности сопернику.

В следующих двух раундах картина практически не менялась. Хелениус отказался от активного прессинга и стал больше искать возможность донести один тяжёлый удар. Джошуа был быстрее Роберта, поджимал его к канатам, но не форсировал события, используя в основном джебы. Даже так Энтони сумел пару раз смог потрясти финского боксёра, а в четвёртом раунде Хелениус спасся от британца в клинче.

Постепенно Джошуа начал взвинчивать темп. С одной стороны более активная работа британца дала шансы и для соперника, но Энтони наносил значительно больше урона и смотрелся гораздо лучше. Хелениус в опасных ситуациях мгновенно сокращал дистанцию и клинчевал, но в седьмом раунде и это не спасло финна. Джошуа мощным ударом с правой наглухо срубил Роберта.

Профессиональный бокс 2023. Рейтинговые бои
Энтони Джошуа (W) - Роберт Хелениус
13 августа 2023, воскресенье. 01:20 МСК
Окончено
KO

Энтони реабилитировался за невзрачное выступление в предыдущем поединке и подарил своим фанатам яркий финиш. Разумеется, надо делать скидку и на нынешний уровень Хелениуса, но Джошуа нужна была такая победа, чтобы почувствовать уверенность в своих силах. Теперь пора идти за Деонтеем Уайлдером, но там пассивные действия в первых раундах могут сильно аукнуться.

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