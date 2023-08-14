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Олег Тактаров – Джефф Монсон: где смотреть трансляцию, во сколько начало, полный кард турнира

Олег Тактаров – Джефф Монсон: первый русский чемпион UFC побьёт 52-летнего депутата. LIVE
Сергей Сорокин
Олег Тактаров – Джефф Монсон
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На двоих бойцам уже 107! Но желание драться никуда не пропало.

18 августа в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоится поединок Олега Тактарова и Джеффа Монсона. Их бой будет носить статус соглавного. На двоих спортсменам уже 107 лет, однако они решили выступить вновь. Изначально планировалось провести этот поединок 4 августа. Но в итоге организаторы приняли решение изменить дату противостояния. В главном поединке вечера сойдутся Вячеслав Дацик и Оли Томпсон.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Рассказываем о подробностях битвы ветеранов:
Тактаров возвращается. Наш первый чемпион UFC будет бить обрусевшего депутата
Тактаров возвращается. Наш первый чемпион UFC будет бить обрусевшего депутата
Где смотреть турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Когда пройдёт турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Полный кард турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» с боем Тактаров – Монсон
Live Сергей Сорокин

Хрюнов сообщил, что бой Монсона с Тактаровым пройдёт по правилам бокса

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что поединок между Джеффом Монсоном и Олегом Тактаровым пройдёт по правилам бокса.

«У нас подписаны контракты. Бой Монсон — Тактаров пройдёт по правилам бокса 18 августа. Правила — три раунда по две минуты», — приводит слова Хрюнова ТАСС.

10:03 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Прямую трансляцию всего турнира проведёт телеканал «РЕН ТВ». Чемпионат будет вести текстовую онлайн-трансляцию с самыми интересными событиями поединков.

10:03 Сергей Сорокин

Последний раз Тактаров выходил в клетку очень давно!

55-летний Тактаров провёл свой последний поединок в 2008 году. Тогда россиянин одержал победу болевым приёмом в поединке с Марком Керром.

10:02 Сергей Сорокин

Когда пройдёт турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Новый турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 18 августа на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Поединки стартуют в 23:00 по московскому времени.

10:02 Сергей Сорокин

Тактаров рассказал о подготовке к поединку с Монсоном

Российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров заявил, что готовится к поединку по правилам бокса с Джеффом Монсоном, несмотря на перенос боя.

«По бою с Джеффом Монсоном всё в силе, я весь в подготовке. Пока всё шикарно. Не сглазить бы. Подготовку прохожу там [же], где и работаю», — сказал Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

10:01 Сергей Сорокин

Полный кард турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» с боем Тактаров – Монсон

  • Вячеслав Дацик – Оли Томпсон;
  • Олег Тактаров – Джефф Монсон;
  • Марк Петровский – Кевин Джонсон;
  • Эдгар Гукасян – Андрей Ефимов.
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