Олег Тактаров – Джефф Монсон: первый русский чемпион UFC побьёт 52-летнего депутата. LIVE

На двоих бойцам уже 107! Но желание драться никуда не пропало.

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18 августа в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоится поединок Олега Тактарова и Джеффа Монсона. Их бой будет носить статус соглавного. На двоих спортсменам уже 107 лет, однако они решили выступить вновь. Изначально планировалось провести этот поединок 4 августа. Но в итоге организаторы приняли решение изменить дату противостояния. В главном поединке вечера сойдутся Вячеслав Дацик и Оли Томпсон.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.