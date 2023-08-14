Олег Тактаров – Джефф Монсон: первый русский чемпион UFC побьёт 52-летнего депутата. LIVE

18 августа в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоится поединок Олега Тактарова и Джеффа Монсона. Их бой будет носить статус соглавного. На двоих спортсменам уже 107 лет, однако они решили выступить вновь. Изначально планировалось провести этот поединок 4 августа. Но в итоге организаторы приняли решение изменить дату противостояния. В главном поединке вечера сойдутся Вячеслав Дацик и Оли Томпсон.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Хрюнов сообщил, что бой Монсона с Тактаровым пройдёт по правилам бокса
Известный российский промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что поединок между Джеффом Монсоном и Олегом Тактаровым пройдёт по правилам бокса.
«У нас подписаны контракты. Бой Монсон — Тактаров пройдёт по правилам бокса 18 августа. Правила — три раунда по две минуты», — приводит слова Хрюнова ТАСС.
Где смотреть турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Прямую трансляцию всего турнира проведёт телеканал «РЕН ТВ». Чемпионат будет вести текстовую онлайн-трансляцию с самыми интересными событиями поединков.
Последний раз Тактаров выходил в клетку очень давно!
55-летний Тактаров провёл свой последний поединок в 2008 году. Тогда россиянин одержал победу болевым приёмом в поединке с Марком Керром.
Когда пройдёт турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Новый турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 18 августа на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Поединки стартуют в 23:00 по московскому времени.
Тактаров рассказал о подготовке к поединку с Монсоном
Российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров заявил, что готовится к поединку по правилам бокса с Джеффом Монсоном, несмотря на перенос боя.
«По бою с Джеффом Монсоном всё в силе, я весь в подготовке. Пока всё шикарно. Не сглазить бы. Подготовку прохожу там [же], где и работаю», — сказал Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Полный кард турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» с боем Тактаров – Монсон
- Вячеслав Дацик – Оли Томпсон;
- Олег Тактаров – Джефф Монсон;
- Марк Петровский – Кевин Джонсон;
- Эдгар Гукасян – Андрей Ефимов.
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