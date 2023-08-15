Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Олег Тактаров – первый чемпион UFC из России, споры о легитимности титула, комментарий российского спортсмена

Тактаров — не настоящий чемпион UFC? Титул Русского медведя оспаривали многие звёзды
Сергей Сорокин
Олег Тактаров
Аудио-версия:
Комментарии
Чтобы увековечить своё имя, Олег бил за вечер сразу троих.

18 августа Олег Тактаров проведёт поединок с Джеффом Монсоном. Русский медведь знаменит на весь мир, поскольку выступал в UFC и даже завоевал там чемпионский пояс. Правда, в последние годы развернулись ожесточённые споры относительно того, насколько Олега можно называть первым обладателем титула из России. Многие звёзды высказывались о том, что пояс вряд ли можно считать настоящим.

Подробности предстоящего поединка Русского медведя:
Олег Тактаров – Джефф Монсон: первый русский чемпион UFC побьёт 52-летнего депутата. LIVE
Live
Олег Тактаров – Джефф Монсон: первый русский чемпион UFC побьёт 52-летнего депутата. LIVE

Дело было так. 14 июля 1995 года Тактаров выступил на турнире UFC 6 – Clash of the Titans. Олег провёл три поединка за один вечер. Очень важно, что все три победы Русский медведь забрал сабмишеном. Последовательно на пути россиянина пали Энтони Масиас, Дэйв Бенето и Дэвид Эбботт. А главное, Тактаров получил чемпионский пояс, на котором была выгравирована надпись: Ultimate Fighting Champion.

Прошло больше 20 лет, а затем полыхнуло. В команде Хабиба Нурмагомедова сразу два человека внезапно заявили, что не считают Олега первым чемпионом из России. Сначала такой тезис выдвинул Ризван Магомедов: «Лично я буду считать, что Хабиб – первый чемпион. При всём уважении к Тактарову – тогда система была немного иная. Уровень был не тот, это было только начало, зарождение ММА. С сегодняшним уровнем сравнивать нельзя. И со всеми теми заслугами, со всеми препятствиями, которые преодолел Хабиб, это не сравнится».

А затем такого же мнения стал придерживаться и легендарный Абдулманап Нурмагомедов: «Тактаров дрался на турнире. Такого чемпионата раньше не было. Я отдаю должное за то, что делал Тактаров. Но в России нет пока чемпиона. Сравнить то, что было тогда, и сегодня — разница 1 к 10».

Правда, оба спикера скорее указывали на низкий уровень самого турнира, а не на то, что Тактаров не заслужил свой пояс. Пожалуй, с тезисом можно согласиться. На заре существования UFC в лиге была совершенно другая система. Но аналогов на тот момент ещё не было. Поэтому обвинять Тактарова в том, что он победил в других условиях, вряд ли обоснованно.

Сам Олег очень мощно прокомментировал все выпады в свою сторону: «Я жил прекрасно 20 лет. Вдруг, откуда ни возьмись, появились специалисты. Вдруг, откуда ни возьмись, появился папа-тренер, великий маг, волшебник — и решил, что я не первый чемпион».

А ещё поставить точку в этом споре попытался сам Дана Уайт. И владелец лиги принял сторону Русского медведя: «Это был турнир? У Тактарова был пояс UFC, полагаю, что его можно называть первым чемпионом из России. Если человек победил в турнире и получил пояс, то нельзя его не считать чемпионом. Только не поймите меня неправильно, я не утверждаю, что им был именно Олег. Я мало об этом знаю. Лучше бы на этот вопрос ответил Джо Сильва, он просто энциклопедия».

История возвращения Русского медведя в MMA:
Тактаров — наша легенда, которой нужно гордиться. Первый чемпион UFC и крутой актёр
Тактаров — наша легенда, которой нужно гордиться. Первый чемпион UFC и крутой актёр

Споры могут вестись очень долго, причём истина тут вряд ли будет достигнута. Но факт остаётся фактом – первым обладателем чемпионского пояса UFC из России является именно Тактаров. Россиянин за один вечер победил сразу трёх оппонентов, чтобы всё-таки повесить на своё плечо заслуженный чемпионский пояс. Поэтому все разговоры об обратном вряд ли могут иметь под собой почву.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023