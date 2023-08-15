Тактаров — не настоящий чемпион UFC? Титул Русского медведя оспаривали многие звёзды

18 августа Олег Тактаров проведёт поединок с Джеффом Монсоном. Русский медведь знаменит на весь мир, поскольку выступал в UFC и даже завоевал там чемпионский пояс. Правда, в последние годы развернулись ожесточённые споры относительно того, насколько Олега можно называть первым обладателем титула из России. Многие звёзды высказывались о том, что пояс вряд ли можно считать настоящим.

Дело было так. 14 июля 1995 года Тактаров выступил на турнире UFC 6 – Clash of the Titans. Олег провёл три поединка за один вечер. Очень важно, что все три победы Русский медведь забрал сабмишеном. Последовательно на пути россиянина пали Энтони Масиас, Дэйв Бенето и Дэвид Эбботт. А главное, Тактаров получил чемпионский пояс, на котором была выгравирована надпись: Ultimate Fighting Champion.

Прошло больше 20 лет, а затем полыхнуло. В команде Хабиба Нурмагомедова сразу два человека внезапно заявили, что не считают Олега первым чемпионом из России. Сначала такой тезис выдвинул Ризван Магомедов: «Лично я буду считать, что Хабиб – первый чемпион. При всём уважении к Тактарову – тогда система была немного иная. Уровень был не тот, это было только начало, зарождение ММА. С сегодняшним уровнем сравнивать нельзя. И со всеми теми заслугами, со всеми препятствиями, которые преодолел Хабиб, это не сравнится».

А затем такого же мнения стал придерживаться и легендарный Абдулманап Нурмагомедов: «Тактаров дрался на турнире. Такого чемпионата раньше не было. Я отдаю должное за то, что делал Тактаров. Но в России нет пока чемпиона. Сравнить то, что было тогда, и сегодня — разница 1 к 10».

Правда, оба спикера скорее указывали на низкий уровень самого турнира, а не на то, что Тактаров не заслужил свой пояс. Пожалуй, с тезисом можно согласиться. На заре существования UFC в лиге была совершенно другая система. Но аналогов на тот момент ещё не было. Поэтому обвинять Тактарова в том, что он победил в других условиях, вряд ли обоснованно.

Сам Олег очень мощно прокомментировал все выпады в свою сторону: «Я жил прекрасно 20 лет. Вдруг, откуда ни возьмись, появились специалисты. Вдруг, откуда ни возьмись, появился папа-тренер, великий маг, волшебник — и решил, что я не первый чемпион».

А ещё поставить точку в этом споре попытался сам Дана Уайт. И владелец лиги принял сторону Русского медведя: «Это был турнир? У Тактарова был пояс UFC, полагаю, что его можно называть первым чемпионом из России. Если человек победил в турнире и получил пояс, то нельзя его не считать чемпионом. Только не поймите меня неправильно, я не утверждаю, что им был именно Олег. Я мало об этом знаю. Лучше бы на этот вопрос ответил Джо Сильва, он просто энциклопедия».

Споры могут вестись очень долго, причём истина тут вряд ли будет достигнута. Но факт остаётся фактом – первым обладателем чемпионского пояса UFC из России является именно Тактаров. Россиянин за один вечер победил сразу трёх оппонентов, чтобы всё-таки повесить на своё плечо заслуженный чемпионский пояс. Поэтому все разговоры об обратном вряд ли могут иметь под собой почву.