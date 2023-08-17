Последний бой Стерлинга в полулёгком весе и шанс Сахарка на титул. Где смотреть UFC 292

В карде турнира также есть ещё один титульник и поединок российского бойца.

Дата и время турнира UFC 292 с главным боем Алджамейн Стерлинг — Шон О’Мэлли

В ночь на 20 августа в Бостоне (США) пройдёт очередной номерной турнир UFC 292. В главном событии вечера сойдутся действующий чемпион промоушена в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг и второй номер рейтинга дивизиона Шон О’Мэлли.

Кроме того, на турнире будет ещё один титульный поединок — китаянка Вэйли Чжан проведёт защиту пояса в поединке с Амандой Лемос. В предварительном карде UFC 292 также представлен бой россиянина Дениса Тюлюлина, который сойдётся с Грегори Родригесом.

Бои предварительного карда стартуют в 2:00 мск. Основного — в 5:00 мск. Поединок Стерлинга с О’Мэлли ориентировочно начнётся не раньше 7:00 мск.

Прямая трансляция боя Алджамейн Стерлинг — Шон О’Мэлли

Трансляцию турнира UFC 292 можно посмотреть на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Кроме того, трансляция ивента будет доступна на медиаплатформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 292: Стерлинг — О’Мэлли

Основной кард:

Алджамейн Стерлинг — Шон О’Мэлли;

Вэйли Чжан — Аманда Лемос;

Нил Магни — Иан Гарри;

Дэ’Мон Блэкшир — Марио Баутиста;

Марлон Вера — Педро Муньос.

Предварительный кард:

Крис Вайдман — Брэд Таварес;

Грегори Родригес — Денис Тюлюлин;

Остин Хаббард — Курт Холобо;

Брэд Катона — Коди Гибсон;

Андре Петроски — Джеральд Миршерт;

Андреа Ли — Наталия Силва;

Марина Мороз — Карин Силва.

Материалы о турнире UFC 292

Прогноз на бой Алджамейн Стерлинг — Шон О’Мэлли

Ильяс Хамзин, друг Петра Яна, который бился и со Стерлингом, и с О’Мэлли, высказался о предстоящем бое:

«Самому интересно, как пройдёт бой, но думаю, что победит Стерлинг. Мне кажется, О’Мэлли переведут и будут таскать. Даю ли шансы О’Мэлли? Да, перчатки четыре унции, шансы всегда есть, но если брать в целом, то, мне кажется, Стерлинг выиграет».

Прогнозом на этот поединок поделился и действующий чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски.

«Я склоняюсь в сторону Алджамейна, потому что считаю, что борьба и контроль в конечном итоге сделают своё дело. Считаю, что технический нокаут от Шона О’Мэлли определённо возможен, потому что его ударка действительно хороша, но склоняюсь к Алджамейну. Как по мне, у него более гарантированный путь к победе.

Если говорить о вероятностях, то я буду стоять на своём, но у Шона определённо есть шанс», — сказал Волкановски на своём YouTube-канале.

Своё мнение также выразил Кори Сэндхаген, которому уже доводилось биться со Стерлингом.

«Алджамейн — суперкрутой соперник. О'Мэлли не проходил проверку высококлассными бойцами, за исключением последнего боя против Петра Яна, который был невероятно близким. Так что Стерлинг станет огромным испытанием для Шона. Нельзя «спать», когда ты дерёшься с Алджамейном. Я уверен, Стерлинг добьётся победы. Он просто заборет О'Мэлли. Алджамейн — классный боец и феноменальный грэпплер. Это не лучший соперник для О'Мэлли», — цитирует Сэндхагена ESPN.

Сами участники главного боя UFC 292 тоже высказались. О’Мэлли, к примеру, на пресс-конференции отдал должное заслугам соперника и заявил, что будет в выигрыше при любых раскладах: «Мой оппонент — величайший боец легчайшего дивизиона, он идёт на серии из девяти побед, и он говорит, что я не заслужил титульный поединок. Представьте, как он будет глупо выглядеть, когда я его нокаутирую. Да, я выйду и нокаутирую его, он поднимется в полулёгкий вес, а я продолжу делать то, что делал в дивизионе он, – буду выносить людей. А если он выиграет, то поднимется выше. Я останусь последним, кто дрался за пояс. Получается, я чемпион при любом исходе. Мне нравится это. Беспроигрышный вариант».

Стерлинга же претендент изрядно выбесил, так что чемпион у себя на YouTube-канале выразился более жёстко: «Что я хочу сделать с О’Мэлли? Я хочу разбить этому парню лицо, бро. Я хочу, чтобы было много крови. Ему придётся заплатить за всё, что он говорил, за весь его трэш-ток, а также за все привилегии, которые ему давал Дана Уайт. У меня ничего этого не было, и я не могу дождаться момента, когда всё встанет на свои места».