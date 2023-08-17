Дацик выходит на бой через неделю после стоячего нокаута. Это опасная затея

Уже завтра, 18 августа, в Москве состоится турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», в главном событии которого сразятся россиянин Вячеслав Дацик и представитель Великобритании Оли Томпсон. Но за несколько дней до события Рыжий Тарзан попал в неприятную ситуацию, которая вполне может отразиться на исходе поединка с Томпсоном.

12 августа, то есть меньше чем за неделю до боя с британцем, Дацик принял участие в праздновании Дня физкультурника в Серпухове. И с этого события по Сети быстро разлетелось видео поединка Вячеслава с Александром «Севером» Севериным, известного по своим выступлениям в кулачной лиге Top Dog. Они провели поединок по правилам бокса в импровизированном ринге на песке.

Бой задумывался как обычный показательный спарринг для привлечения внимания зрителей, и до определённого момента всё так и было. Но затем Дацик пропустил довольно серьёзный удар и, что называется, «поплыл». Северин зачем-то стал и дальше работать в полную силу, Рыжий Тарзан напропускал много ударов, а после очередной серии от Александра и вовсе оказался в стоячем нокауте.

Рефери вмешался в поединок и даже стал отсчитывать нокдаун, но из угла Дацика кричали, что нужно остановить бой.

«У него 18-го числа поединок, заканчивайте», — выкрикнул кто-то из команды Вячеслава.

Умар Кремлёв, по приглашению которого Рыжий Тарзан и приехал в Серпухов, также жестами показывал, что нужно останавливать поединок. Спортсмены пожали друг другу руки, обнялись и вроде бы замяли ситуацию, но осадок, конечно, остался.

Непонятны две вещи. Во-первых, зачем Северин стал работать в полную силу и довёл обыкновенный показательный спарринг до нокаута? Дацик через несколько дней заявил, что перед поединком с Александром он провёл ещё один такой же бой, и там всё было в порядке. А Северин, по мнению Рыжего Тарзана, решил словить хайп на камеру и неожиданно сработать в полную силу. Кстати, Дацик уже вызвал обидчика на реванш.

Во-вторых, не совсем понятно, зачем Вячеслав вообще вписался в эту авантюру. Да, его позвал Умар Кремлёв. Но, учитывая, что у тебя бой меньше чем через неделю, о каких других боях, пусть и показательных, может идти речь? Если уж и согласился поучаствовать в мероприятии, то нужно делать это в других форматах, которые не повлекут проблем со здоровьем.

Теперь же Дацику предстоит поединок по правилам бокса против британца Оли Томпсона. И это через шесть дней после пережитого стоячего нокаута. Существуют различные рекомендации медиков по возвращению к соревнованиям после такого урона, но ни один специалист вам не посоветует выйти в ринг на этой же неделе после перенесённого нокаута. Это полнейшее безумие, которое может повлечь за собой серьёзные последствия.

Многие спортсмены берут длительную паузу для того, чтобы восстановиться и не рисковать здоровьем. К примеру, Кёртис Блэйдс, которого Сергей Павлович весной отправил в нокаут на одном из турниров UFC, до сих пор не готов к возвращению и говорит о том, что он не из тех парней, которые готовы тут же вернуться в клетку или ринг и что-то кому-то доказывать.

Дацик, впрочем, вряд ли идёт на бой с Томпсоном ради того, чтобы доказать, что он в порядке, и ситуация с Севериным на него никак не повлияла. Нет, здесь чисто финансовый момент: перенос или отмена боя ударит по кошельку Рыжего Тарзана. Поэтому он готов рискнуть здоровьем и выйти на поединок через шесть дней после нокаута. Главное – чек.

В марте Дацик уже проводил два боя за неделю, но тогда была совершенно другая ситуация. В бою с Джеронимо дос Сантосом Вячеслав победил уже на первых секундах и не пропустил ни одного удара. Поэтому через шесть дней спокойно вышел боксировать против Кевина Джонсона.

Сейчас же Дацик выходит на бой после стоячего нокаута, а в соперниках у него британец, который умеет плотно бить. Алексей Олейник соврать не даст: Томпсон недавно потушил свет дяде Лёше одним ударом. И если Оли также попадёт по Дацику, то как бы этот бой не закончился печальными последствиями.

Два нокаута на неделе могут не только поставить крест на карьере Рыжего Тарзана, но и серьёзно подорвать здоровье. Но Дацик не был бы Дациком, если бы отказался от поединка с Томпсоном. В этом весь его характер, который в данной ситуации может сыграть с ним злую шутку.