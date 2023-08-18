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Олег Тактаров – Джефф Монсон: где смотреть трансляцию, во сколько начало, полный кард турнира

Тактаров – Монсон: 107 лет на двоих – не помеха бою! Ветераны снова выйдут в клетку. LIVE
Сергей Сорокин
Олег Тактаров – Джефф Монсон
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18 августа в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоится поединок Олега Тактарова и Джеффа Монсона. Их бой будет носить статус соглавного. На двоих спортсменам уже 107 лет, однако они решили выступить вновь. Изначально планировалось провести этот поединок 4 августа. Но в итоге организаторы приняли решение изменить дату противостояния. В главном поединке вечера сойдутся Вячеслав Дацик и Оли Томпсон.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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Где смотреть турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Когда пройдёт турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Полный кард турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» с боем Тактаров – Монсон
Live Сергей Сорокин

Тактаров заявил, что превосходит Арнольда Шварценеггера

Российский боец Олег Тактаров поведал о своём статусе в мире ММА, а также рассказал, в чём превосходит американского актёра и бодибилдера Арнольда Шварценеггера.

«Я первый чемпион UFC не из Америки. Хойс Грейси был из Южной Америки, Дэн Северн и Стив Дженнум из Северной Америки, а дальше был я. То есть я первый чемпион UFC из Старого Света.

А ещё я первый чемпион по убийству Суперхищников. Я убил первого Суперхищника — Шварценеггер убил то, на что Суперхищники охотились. Он просто Хищника убил, а я первый, кто убил Суперхищника. В мире! В истории человечества!» — сказал Тактаров на пресс-конференции «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

10:01 Сергей Сорокин

Хрюнов сообщил, что бой Монсона с Тактаровым пройдёт по правилам бокса

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что поединок между Джеффом Монсоном и Олегом Тактаровым пройдёт по правилам бокса.

«У нас подписаны контракты. Бой Монсон — Тактаров пройдёт по правилам бокса 18 августа. Правила — три раунда по две минуты», — приводит слова Хрюнова ТАСС.

10:01 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Прямую трансляцию всего турнира проведёт телеканал «РЕН ТВ». Чемпионат будет вести текстовую онлайн-трансляцию с самыми интересными событиями поединков.

10:01 Сергей Сорокин

Последний раз Тактаров выходил в клетку очень давно!

55-летний Тактаров провёл свой последний поединок в 2008 году. Тогда россиянин одержал победу болевым приёмом в поединке с Марком Керром.

10:01 Сергей Сорокин

Когда пройдёт турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Новый турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 18 августа на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Поединки стартуют в 23:00 по московскому времени.

10:01 Сергей Сорокин

Тактаров рассказал о подготовке к поединку с Монсоном

Российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров заявил, что готовится к поединку по правилам бокса с Джеффом Монсоном, несмотря на перенос боя.

«По бою с Джеффом Монсоном всё в силе, я весь в подготовке. Пока всё шикарно. Не сглазить бы. Подготовку прохожу там [же], где и работаю», — сказал Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

10:00 Сергей Сорокин

Полный кард турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» с боем Тактаров – Монсон

  • Вячеслав Дацик – Оли Томпсон;
  • Олег Тактаров – Джефф Монсон;
  • Марк Петровский – Кевин Джонсон;
  • Эдгар Гукасян – Андрей Ефимов.
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