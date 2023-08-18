Тактаров – Монсон: 107 лет на двоих – не помеха бою! Ветераны снова выйдут в клетку. LIVE

Тактаров заявил, что превосходит Арнольда Шварценеггера

Российский боец Олег Тактаров поведал о своём статусе в мире ММА, а также рассказал, в чём превосходит американского актёра и бодибилдера Арнольда Шварценеггера.

«Я первый чемпион UFC не из Америки. Хойс Грейси был из Южной Америки, Дэн Северн и Стив Дженнум из Северной Америки, а дальше был я. То есть я первый чемпион UFC из Старого Света.

А ещё я первый чемпион по убийству Суперхищников. Я убил первого Суперхищника — Шварценеггер убил то, на что Суперхищники охотились. Он просто Хищника убил, а я первый, кто убил Суперхищника. В мире! В истории человечества!» — сказал Тактаров на пресс-конференции «Бойцовского клуба РЕН ТВ».