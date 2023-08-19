Странный цирк. Тактаров с Монсоном боролись и пинались в боксёрском бою

18 августа в Москве прошёл очередной турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В рамках соглавного события вечера состоялся поединок между ветеранами смешанных единоборств Олегом Тактаровым и Джеффом Монсоном. Обоим бойцам на двоих уже 107 лет, а бой между ними должен был пройти по правилам бокса — три раунда по две минуты.

Стоит напомнить, что Тактаров свой последний поединок провёл ещё в 2008 году. Тогда первый российский чемпион UFC выиграл у Марка Керра болевым приёмом. Так что бой с Монсоном для Олега стал первым появлением в клетке за 15 лет. Однако 55-летний боец был настроен довольно оптимистично, его даже не смутил перенос поединка с 4 августа на более поздний срок.

Джефф Монсон, конечно, в последние годы был более активен, и речь не только о бойцовском поприще. В марте ветеран провёл боксёрский бой с Артуром Варданяном, который завершился ничьей. После этого были разговоры сначала о поединке с Лом-Али Газгириевым, а потом в соперники Джеффу прочили Александра Емельяненко.

Причём в случае со вторым дата постоянно сдвигалась, но в итоге трилогия отменилась. Кроме того, Монсон в апреле сообщил, что теперь он русский и уже сдал американский паспорт, отказавшись от гражданства. По заверениям самого Джеффа, после боя с Тактаровым он окончательно собирается уйти в политику. Так что велика вероятность, что мы в последний раз видели бой Монсона.

Первый раунд начался очень осторожно. Бойцы пытались нащупать дистанцию, примеривались друг ко другу. Темп поединка был очень неспешным, Тактаров пытался подныривать под руку Монсона и бить оттуда. К концу двухминутки Олег завёлся после того, как Джефф попытался его клинчевать. Ветераны так увлеклись зарубой, что рефери не мог оттащить их друг от друга. В какой-то момент казалось, что поединок по боксу перейдёт в грэпплинг.

Во втором раунде началось настоящее веселье. Соперники обменивались ударами и переходили в клинч. Причём оба начисто игнорировали команду «стоп» и продолжали биться. В итоге Монсон не выдержал и провёл проход в ноги, переведя Тактарова на канвас. Тот в ответ вышел на скручивание пятки. Рефери стоило большого труда разнять бойцов.

В третьем раунде ветеранам быстро надоело боксировать, и спустя минуты они опять оказались на настиле. Правда, градус противостояния серьёзно повысился. Тактаров бесился, Монсон наносил ему удары в затылок. Больше всего жалко было судью, который безуспешно пытался оттащить бойцов друг от друга. Они не слышали команды, а Джефф успел ещё лягнуть соперника в спину.

По итогу такого жаркого поединка судьи не смогли определить победителя. Решением большинства судей была объявлена ничья. Правда, легендам этого мало, и теперь они хотят подраться по правилам ММА. Там ждём ещё больше огня.