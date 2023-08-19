Ударов Дацика боятся даже судьи. Рыжий Тарзан победил быстро

В Москве состоялся традиционный турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», в главном событии которого прошёл бой Вячеслава Дацика и Оли Томпсона.

Вячеслав Дацик в последний раз выходил в ринг 24 июня и провел бой по правилам бокса в ММА-перчатках против Галымжана Жасланова. Бой прошёл всю дистанцию и завершился победой бойца из Казахстана большинством судейских голосов. Многие после поединка посчитали судейское решение странным, так как Дацик в этом бою точно смотрелся не хуже своего соперника.

За несколько дней до боя с Томпсоном Вячеслав принял участие в праздновании Дня физкультурника в Серпухове. Там он провёл спарринг против Александра Северного, в котором побывал в стоячем нокауте. Несмотря на это, отказываться от боя с Томпсоном Рыжий Тарзан не стал.

Томпсон запомнился российским любителям единоборств по поединку всё на том же турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», когда британец наглухо вырубил известного российского бойца Алексея Олейника. После этого Томпсон получил много вызовов и принял бой с Дациком, который хотел отомстить за товарища.

Бой Дацика и Томпсона начался без разведки, Вячеслав пошёл вперёд, в своём стиле и предложил сопернику зарубиться. Томпсон не стал отказываться, после нескольких разменов у Оли открылось кровотечение. Казалось, что бой стал замедляться, но Дацик нанёс мощнейший удар справа, после которого Томпсон откровенно «поплыл».

Рефери решил сохранить здоровье британца, побоявшись, что пушки Рыжего Тарзана его не пощадят. И остановил поединок, зафиксировав победу Вячеслава Дацика. Томпсон попытался опротестовать раннюю остановку, но рефери был непреклонен — Дацик одержал победу техническим нокаутом и отомстил британцу за дядю Лёшу.