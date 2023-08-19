«Это оскорбление для единоборств». Бои ветеранов всем уже надоели

18 августа в Москве прошёл очередной турнир под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Одними из его хедлайнеров стали Олег Тактаров и Джефф Монсон. Организаторы подготовили для них поединок по правилам бокса. На двоих спортсменам уже 107 лет, поэтому особенных надежд на эту битву не питал никто. К сожалению, поклонники спортивной составляющей единоборств остались разочарованы.

С самого начала боя возникла мысль, что организаторы совершенно напрасно выбрали для этого поединка именно правила бокса. Движения, удары – всё это намекало, что Тактаров и Монсон слабо знакомы с культурой этого вида спорта. Да и сами атаки выглядели довольно беззубыми. Лишь однажды Джефф серьёзно потряс Русского медведя, но тот быстро пришёл в себя. А в остальном не было даже намёка на то, что кто-то из соперников может улететь в нокаут.

Уже к середине второго раунда Тактаров и Монсон вообще забыли, что должны были боксировать. И есть подозрение, что сделано это было сознательно. К тому моменту окончательно стало понятно, что своим боксом соперники не смогут удивить ни собравшихся зрителей, ни друг друга. Поэтому Снеговик и Русский медведь начали импровизировать.

Дальше было всё: и проход в ноги от Монсона, и болевой на ногу от Тактарова. А в одном из эпизодов Джефф забрал спину и нанёс сразу несколько ударов в затылок. Но в итоге всё это выглядит хорошо спродюссированным шоу. А всё потому, что по ходу поединка соперники были готовы буквально зубами вцепиться друг в друга и рвать до самого конца. А сразу после гонга начали обниматься как лучшие друзья. Всё это невольно заставило задуматься, что перед поединком Тактаров и Монсон учились навыкам реслинга, а не бокса.

С критикой после поединка обрушился известный российский боец Вячеслав Василевский. Он был категоричен и выражений не подбирал.

Вячеслав Василевский российский боец «Я видел, что там была какая-то непонятная вообще история. Не похожая ни на бокс, ни на MMA. Какая-то драка подвыпивших друзей в каком-то кабаке. Я изначально говорил, что это будет жалкое зрелище. Так оно и получилось. Фальшивка вместо боёв».



На этом Василевский не остановился. Он жёстко прошёлся по первому чемпиону UFC из России: «Это деньги, хайп. Вы посмотрите на Тактарова. У него в голове плавленый сырок, он несёт какой-то бред. Это посмешище, дешёвка. На мой взгляд, это кроме как оскорблением для единоборств не назовёшь. Это всё большой минус. Какую-то помойку устраивают. Зачем это делать? Очередная помойная яма, вечер по помойке».

Конечно, сами поединки ветеранов нужны. Но облачать их необходимо совсем в другую форму. Например, за рубежом проводятся выставочные бои. Все изначально знают, что спортивной составляющей они не несут. Поэтому смотрят такие поединки как красивое театральное представление. А в России промоутеры позиционируют всё это как настоящий спорт. И даже принимают ставки, что вызывает особенное негодование.