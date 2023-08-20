Шон О’Мэлли — новый чемпион UFC! Сахарок срубил рекордсмена и отобрал пояс

В Бостоне (США) завершился очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 292. Главным событием вечера стал титульный поединок в легчайшей весовой категории между Алджамейном Стерлингом и Шоном О’Мэлли.

Для Сахарка это первая попытка взять пояс чемпиона. Все прекрасно помнят, как в октябре прошлого года американец в близком и спорном поединке одолел Петра Яна раздельным решением судей. Это позволило О’Мэлли мгновенно скакнуть с 11-го места в рейтинге на первое и стать претендентом. При этом вопросы к Шону всё ещё есть. За исключением вышеупомянутого Яна, у него была достаточно посредственная оппозиция, и было непонятно, как он покажет себя в пятираундовом бою с человеком, у которого очень хорошо поставлена борьба.

Стерлинг изначально вообще не хотел драться в августе и жаловался, что UFC не даёт ему передохнуть между боями. Кроме того, Алджамейна жутко бесило то, что О’Мэлли считается любимчиком промоушена и получает некоторые преференции от этого. Однако фаворитом поединка здесь был, безусловно, именно Стерлинг. Алджо — рекордсмен дивизиона по количеству защит пояса, которых до боя с Шоном было три, и явно намеревался улучшить собственное достижение. Кроме того, чемпион уже анонсировал, что это его последний бой в легчайшем весе. Дальше планируется вояж в полулёгкий дивизион и, если всё пойдёт хорошо, титульник с Алексом Волкановски.

Стерлинг начал бой с активного прессинга и задействовал удары ногами по корпусу и ногам, не позволяя сопернику нащупывать дистанцию. В целом в первые минуты раунда бойцы больше сосредоточивались на том, чтобы не дать сопернику работать в удобном стиле. Ударов руками практически не было, только обмены киками по разным этажам, меняющиеся стойки и постоянные финты. И одна попытка Стерлинга пройти в ноги.

А вот во втором раунде свершился мощнейший апсет. Чемпион снова активно начал, воспользовавшись ошибкой О’Мэлли, и чересчур поверил в собственную неуязвимость. Алджамейн полностью забыл об осторожности и рванул вперёд, а Сахарок зрячим прямым срубил соперника. Затем были гвоздящие удары, от которых Стерлинг пытался спастись, но всё тщетно. О’Мэлли своё не упустил.

Таким образом, в легчайшем весе UFC новый чемпион. Шон прекрасно подготовился, не вёлся на финты, не тратил силы и использовал первую же возможность. Идеальный геймплан, идеальный тайминг, идеальная реализация. Остаётся только поздравить нового обладателя титула.