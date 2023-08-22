Никита Цзю — Джек Брубейкер: Мясник разделает досрочно очередную жертву? LIVE

23 августа в Сиднее (Австралия) состоится боксёрский турнир. Особенный интерес вызывает его соглавное событие. Никита Цзю проведёт свой очередной поединок. Его соперником станет австралиец Джек Брубейкер. Любопытно, что боксёр уже сталкивался с другим сыном Кости – Тимом. Поединок состоялся в 2019 году. Цзю одержал победу нокаутом. А в главном бою вечера сойдутся Лиам Уилсон и Карлос Аланис.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Костя Цзю объяснил, почему не хочет, чтобы его сын бился с российскими боксёрами
Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю рассказал, почему не хочет, чтобы его сыновья проводили бои с российскими боксёрами.
«Мне повезло, что в моё время никого из наших не пришлось бить. Понимаете, в чём дело? Я жил за рубежом, и, проведя бой здесь с россиянином, я бы потерял часть своей аудитории. Кто-то из моих болельщиков стал бы болеть за него, то есть против меня, а так получилось, что на протяжении всей карьеры все болельщики из России всегда болели за меня. По этой причине я не хочу, чтобы мой сын боксировал с русскими. Определённое количество нашей аудитории будет болеть против него, а я хочу, чтобы вся Россия болела за моих сыновей», — приводит слова Цзю MMA.Metaratings.ru.
Где смотреть турнир
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию, в которой отразит все самые интересные подробности.
«У него свой путь». Костя Цзю объяснил, почему Никита не дрался в одном карде с Тимом
Легендарный боксёр, бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю объяснил, почему его сын Никита Цзю не дрался в одном карде со своим старшим братом Тимофеем.
Сегодня, 18 июня, в рамках очередного боксёрского вечера Тимофей Цзю выиграл нокаутом у мексиканца Карлоса Окампо в первом раунде.
«Он боксировал пару недель назад. После каждого боя нужно время на восстановление, чтобы найти соперника достойного. У него уже есть в планах следующий бой. У Никиты есть свой пошаговый путь, всё нормально», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Когда пройдёт турнир с боем Никита Цзю – Джек Брубейкер
Вечер бокса в австралийском Сиднее пройдёт 23 августа. Он стартует в 11:00 по московскому времени. Соглавный поединок Цзю – Брубейкер ориентировочно начнётся не ранее 13:30 мск.
Бетербиев оценил перспективы братьев Цзю
Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Артур Бетербиев (19-0, 19 KO) поделился мыслями о перспективах сыновей прославленного боксёра Константина Цзю: Тимофея и Никиты.
«Иногда слышу про этих ребят. Если у них такой знаменитый папа… У них всё есть. Когда папа такой профессионал, он подскажет им правильные вещи. Может подсказать, повести, поправить — и в плане бокса, и в плане других вещей», – сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Полный кард турнира
- Лиам Уилсон – Карлос Мария Аланис;
- Никита Цзю – Джек Брубейкер;
- Коэн Мазудье – Бенджамин Хуссейн;
- Люк Джексон – Тайсон Лантри.
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