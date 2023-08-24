«Пусть Бетербиев и Бивол бьют иностранцев, а не друг друга». Интервью с Алексеем Тищенко

Алексей Тищенко – легенда российского любительского бокса. Он дважды становился олимпийским чемпионом, многократно был чемпионом мира, Европы и России. 11 февраля 2011 года Тищенко заявил о завершении спортивной карьеры, но страсти к боксу не потерял. Алексей продолжает развивать любимый вид спорта. А сейчас он находится на чемпионате России по боксу в Хабаровске. Мы поговорили с прославленным бойцом и узнали об отношении к возможному бою Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола, самой сильной школе бокса и главных проблемах, с которыми сталкивается этот вид спорта.

– Чья школа бокса сейчас самая сильная, учитывая, что на мужском чемпионате мира мы заняли третье место и вдобавок состав участников там был неполным?

– Узбекская школа бокса очень сильная, на чемпионатах мира и ОИ показывают хорошие результаты. Кубинские боксёры традиционно очень хороши, разноплановые и интересные. Ну и мы, конечно, где-то в тройке.

Алексей Тищенко Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

– Ждёте схватки Артура Бетербиева и Каллума Смита?

– Да, конечно. Артур — безоговорочный фаворит, но всё равно буду смотреть, скорее всего. Хотя не думаю, что Каллум Смит навяжет Артуру какое-то сумасшедшее сопротивление.

– Многие эксперты уверены, что на Бетербиеве начинает сказываться возраст, плюс у него была операция. Это не сможет помешать?

– Мне кажется, Смит не тот соперник, чтобы у него получилось использовать данные факторы, если они даже имеют место быть. Особой конкуренции он не создаст.

– В случае победы Бетербиев может встретиться с Дмитрием Биволом. Умар Кремлёв сказал, что не хочет видеть такого боя, потому что они оба россияне. А вы как относитесь к такой афише?

– С одной стороны, в таком поединке обязательно победит российский боксёр, станет обладателем звания абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Соберёт все пояса — было бы здорово иметь такого чемпиона. А с другой стороны, всё равно не хочется, чтобы наши спортсмены, россияне, боксировали между собой. Кто-то из них тогда получит первое поражение. Пускай лучше идут своими дорогами, бьют иностранцев. Время придёт, кто-то из них сначала сойдёт с дистанции. Наверное, это будет Бетербиев, он постарше. Ну и потом Бивол пусть добывает звание абсолютного чемпиона.

– У России полный порядок в полутяжёлом весе, но во многих категориях профессионалов нам нечем похвастаться. Почему так происходит?

– Полного порядка во всех категориях у нас нет, да и быть не может, мне кажется. Всегда есть к чему стремиться. Наверное, вот такое поколение, может, следующее будет посильнее.

Плюс добавились международные проблемы, у профессиональных боксёров тоже осложнилась ситуация с соревнованиями. Это одна из причин, почему ребятам трудно пробиваться наверх. У нас есть талантливая молодёжь, пройдёт время, и уже они будут на вершине. Нужно подождать.

Вдобавок перестройка спортсмена из любительского бокса в профессиональный занимает определённое время.

– А кто из наших боксёров кажется вам самым перспективным в разрезе профессионального бокса?

– Наверное, Хатаев, его манера ведения боя чем-то похожа как раз на Бетербиева, с учётом разницы в опыте, конечно. Он такой крепкий, бьющий парень, думаю, у него всё может получиться. Мне кажется, в профессионалах очень важна силовая манера ведения боя, нужен плотный нокаутирующий удар, без него никак. Да, есть исключения, вроде того же Усика, там чистый талант, но без нокаутирующего удара очень сложно. Из перспективных ещё назову Всеволода Шумкова, если он попробует себя в профессионалах, может что-то получиться. Попов Илья мне нравится, он уже выступал в профибоях и достаточно успешно. Техничный боксёр, который ещё и ударить может очень сильно.

Алексей Тищенко Фото: vk.com/rusboxing

– Будете смотреть бой Александра Усика против Даниэля Дюбуа?

– Нет, Александр мне вообще неинтересен. Смотреть не буду. Почему? Из-за его высказываний. Раньше смотрел, теперь нет.

– Усик — однозначный фаворит?

– Конечно, с большим запасом. Мне кажется, Александр вообще без проблем победит, слишком разного уровня боксёры. Поединок вообще неинтересен в спортивном плане, это спортсмены разного класса, и конкуренции там особой не будет. Победит Усик досрочно или нет — это единственный вопрос.

– Как вам идея зимнего супертурнира с участием Усика, Тайсона Фьюри, Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа?

— Это очень интересно, если всё сложится, буду наблюдать. Лучшие тяжеловесы мира против друг друга — звучит максимально привлекательно. Но главным образом будет интересен бой Усик — Фьюри, надо объединять титулы кому-то из них. Два чемпиона, да ещё и с совсем разными стилями… Фаворита назвать сложно. Кто сможет лучше подстроиться к сопернику, тот и победит. Оба боксёра высококлассные. Фьюри — очень нестандартный боец, сможет ли Усик найти к нему подход? Тайсон высокий, быстрый, ударить сильно может. Вот в чём интрига. Этот бой интересен всем любителям бокса.