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Возможный поединок Шона О’Мэлли и Умара Нурмагомедова, чемпионский бой, кто фаворит, шансы бойцов

О’Мэлли — лёгкая добыча для Умара. Брат Хабиба не повторит ошибок Стерлинга
Сергей Сорокин
О’Мэлли – лёгкая добыча для Умара
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Новоиспечённый чемпион имеет лютую колотушку, но просто не успеет её расчехлить.

Шон О’Мэлли – новоиспечённый чемпион легчайшего дивизиона UFC. Его победа над Алджамейном Стерлингом стала настоящей сенсацией. Сахарок поймал соперника на грубой ошибке и моментально наказал. А ведь совсем недавно сложно было даже поверить, что за два боя О’Мэлли повесит на свои плечи чемпионский пояс. Правда, возникают очень большие сомнения, что Шон сможет стать доминирующей силой в легчайшем весе. И главная угроза – из России.

Сахарок очень похож на Ноториуса:
О'Мэлли — новый Макгрегор. Одинаковые тактика, хайп и даже нокауты
О'Мэлли — новый Макгрегор. Одинаковые тактика, хайп и даже нокауты

Одним из самых перспективных бойцов легчайшего веса считается Умар Нурмагомедов. Брат Хабиба просто крушил соперников и должен был подраться с Кори Сэндхагеном. Американец даже сообщил, что в UFC планировали дать этому поединку статус претендентского. Но сложилось всё иначе. Россиянин получил травму и не смог выйти в клетку. Поэтому немного выпал из гонки за поясом. Однако вряд ли после возвращения из лазарета боссы промоушена будут долго мариновать Умара.

Поединок О’Мэлли и Нурмагомедова мог бы стать самым ожидаемым событием, причём не только в дивизионе, но и за его пределами. А всё потому, что бойцы способны отработать мощнейший поединок в стойке. В своём последнем поединке с Раони Барселосом россиянин выдал шикарнейший нокаут. Умар продемонстрировал, что не боится пропустить, показал приличный держак. Однако складывается ощущение, что в титульном поединке брат Орла будет действовать надёжнее, чем уничтожит всю интригу.

О’Мэлли – крутой ударник. Практически все свои победы в UFC он забирал нокаутом. Но никогда не встречался с борцами такого уровня. Любопытно, что проблемы в партере ему доставлял даже Пётр Ян. Россиянин переводил американца на канвас. А развивать успех не получалось только потому, что сам Немилосердный считается ударником и не так часто пускается в борьбу.

Казалось, Стерлинг легко воспользуется своим преимуществом в борьбе и с ходу начнёт навязывать О’Мэлли именно её. А Алджо почему-то решил начать со стойки. И нарвался на самое грозное оружие – удары Шона. Умар не повторит той же ошибки, когда на кону будет стоять чемпионский титул. Брат Хабиба сразу свяжет соперника, переведёт в партер и методично разберёт на части.

Что случилось с братом Хабиба:
«Выйти на бой было бы самой большой глупостью». Умар не рискнул здоровьем ради пояса
«Выйти на бой было бы самой большой глупостью». Умар не рискнул здоровьем ради пояса

О’Мэлли победил, но сделал дорогу Умара к титулу лишь проще. Всё-таки пластичный и очень хорошо сложенный Стерлинг мог стать более серьёзным испытанием. Он уже демонстрировал, что способен повозиться в борьбе, удивить в стойке. Шон – более прямолинейный боец. А против Нурмагомедова придётся удивлять. Иначе чемпионский пояс поедет в Россию.

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