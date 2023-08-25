О’Мэлли — лёгкая добыча для Умара. Брат Хабиба не повторит ошибок Стерлинга

Шон О’Мэлли – новоиспечённый чемпион легчайшего дивизиона UFC. Его победа над Алджамейном Стерлингом стала настоящей сенсацией. Сахарок поймал соперника на грубой ошибке и моментально наказал. А ведь совсем недавно сложно было даже поверить, что за два боя О’Мэлли повесит на свои плечи чемпионский пояс. Правда, возникают очень большие сомнения, что Шон сможет стать доминирующей силой в легчайшем весе. И главная угроза – из России.

Одним из самых перспективных бойцов легчайшего веса считается Умар Нурмагомедов. Брат Хабиба просто крушил соперников и должен был подраться с Кори Сэндхагеном. Американец даже сообщил, что в UFC планировали дать этому поединку статус претендентского. Но сложилось всё иначе. Россиянин получил травму и не смог выйти в клетку. Поэтому немного выпал из гонки за поясом. Однако вряд ли после возвращения из лазарета боссы промоушена будут долго мариновать Умара.

Поединок О’Мэлли и Нурмагомедова мог бы стать самым ожидаемым событием, причём не только в дивизионе, но и за его пределами. А всё потому, что бойцы способны отработать мощнейший поединок в стойке. В своём последнем поединке с Раони Барселосом россиянин выдал шикарнейший нокаут. Умар продемонстрировал, что не боится пропустить, показал приличный держак. Однако складывается ощущение, что в титульном поединке брат Орла будет действовать надёжнее, чем уничтожит всю интригу.

О’Мэлли – крутой ударник. Практически все свои победы в UFC он забирал нокаутом. Но никогда не встречался с борцами такого уровня. Любопытно, что проблемы в партере ему доставлял даже Пётр Ян. Россиянин переводил американца на канвас. А развивать успех не получалось только потому, что сам Немилосердный считается ударником и не так часто пускается в борьбу.

Казалось, Стерлинг легко воспользуется своим преимуществом в борьбе и с ходу начнёт навязывать О’Мэлли именно её. А Алджо почему-то решил начать со стойки. И нарвался на самое грозное оружие – удары Шона. Умар не повторит той же ошибки, когда на кону будет стоять чемпионский титул. Брат Хабиба сразу свяжет соперника, переведёт в партер и методично разберёт на части.

О’Мэлли победил, но сделал дорогу Умара к титулу лишь проще. Всё-таки пластичный и очень хорошо сложенный Стерлинг мог стать более серьёзным испытанием. Он уже демонстрировал, что способен повозиться в борьбе, удивить в стойке. Шон – более прямолинейный боец. А против Нурмагомедова придётся удивлять. Иначе чемпионский пояс поедет в Россию.