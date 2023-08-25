UFC Fight Night: самый странный турнир года. Холлоуэй отправит Зомби на пенсию? LIVE

Макс рвётся к поясу Волкановски. Три предыдущие попытки разбить австралийца он провалил.

26 августа в Калланге (Сингапур) состоится турнир UFC Fight Night 225. В соглавном бою вечера сойдутся представители полутяжёлого веса. Американец Энтони Смит будет биться с соотечественником – Райаном Спэнном. В главном событии бойцовского вечера первый номер рейтинга полулёгкого веса Макс Холлоуэй будет биться с Чон Чхан Соном. Последнего именуют Корейским Зомби.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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