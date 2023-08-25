UFC Fight Night: самый странный турнир года. Холлоуэй отправит Зомби на пенсию? LIVE

26 августа в Калланге (Сингапур) состоится турнир UFC Fight Night 225. В соглавном бою вечера сойдутся представители полутяжёлого веса. Американец Энтони Смит будет биться с соотечественником – Райаном Спэнном. В главном событии бойцовского вечера первый номер рейтинга полулёгкого веса Макс Холлоуэй будет биться с Чон Чхан Соном. Последнего именуют Корейским Зомби.
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Результаты взвешивания UFC Fight Night 225
В ночь на 26 августа мск в Сингапуре состоится турнир UFC Fight Night 225, в главном поединке которого сразятся экс-чемпион промоушена в полулёгкой весовой категории Макс Холлоуэй и Чон Чхан Сон, более известный как Корейский Зомби. В преддверии спортивного мероприятия прошла официальная процедура взвешивания бойцов.
UFC Fight Night 225. Взвешивание, главный кард
Макс Холлоуэй (66,22 кг) – Чон Чхан Сон (66,22 кг)
Энтони Смит (93,21 кг) – Райан Спэнн (92,98 кг)
Гига Чикадзе (66,22 кг) – Алекс Касерес (65,99 кг)
Риня Накамура (61,23 кг) – Ферни Гарсия (61,46 кг)
Эрин Блэнчфилд (56,92 кг) – Тайла Сантос (56,47 кг)
Джуниор Тафа (115,66 кг) – Паркер Портер (116,12 кг)
Прелимы
Вальдо Кортес-Акоста (119,74 кг) – Лукаш Бжески (110,22 кг)
Тошиоми Казама (61,46 кг) – Гарретт Армфилд (61,23 кг)
Чиди Нджокуани (84,14 кг) – Михал Олексейчук (84,36 кг)
Сонг Кенан (77,11 кг) – Роланд Бедойя (77,33 кг)
Билли Гофф (77,11 кг) – Юсаку Киносита (77,33 кг)
На Лианг (57,15 кг) – Джей-Джей Олдрич (57,15 кг)
Сеунгву Чой (66,22 кг) – Ярно Эрренс (65,77 кг)
Где смотреть турнир UFC Fight Night 225
Турнир UFC 292 в полном объёме покажет платформа UFC Fight Pass. Также посмотреть поединки можно на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец».
«Мне жутко не везло». Холлоуэй вспомнил историю о несостоявшемся бое с Хабибом
Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй вспомнил историю о несостоявшемся поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
«Изначально у меня был запланирован поединок с Фрэнки Эдгаром, но я получил травму лодыжки. А затем случилась эта дурацкая история с Хабибом Нурмагомедовым, когда я не смог согнать вес. Мне жутко не везло, всё наваливалось одно за другим, одно за другим… И я думал: «Почему всё это происходит со мной?» — приводит слова Холлоуэя MMA Fighting.
Когда пройдёт UFC Fight Night 225
26 августа в Калланге (Сингапур) состоится турнир UFC Fight Night 225. Предварительный кард турнира стартует в 12:00 по московскому времени. Поединки основного карда – в 15:00 мск.
Холлоуэй выразил желание подраться за пояс BMF с победителем боя Порье — Гэтжи
Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй выразил заинтересованность в поединке с Джастином Гэтжи или Дастином Порье за пояс BMF.
«Пояс BMF теперь будет разыгран в лёгкой весовой категории, и мне бы хотелось рано или поздно поучаствовать в борьбе за него. Это было бы здорово. Я бы с удовольствием подрался с любым из пары Порье — Гэтжи просто ради фанатов. Это в любом случае будет грандиозный бой, отличная схватка», — приводит слова Холлоуэя Low Kick MMA.
Полный кард турнира с главным боем Холлоуэй – Корейский Зомби
Основной кард
- Макс Холлоуэй – Чон Чхан Сон;
- Энтони Смит – Райан Спэнн;
- Гига Чикадзе – Алекс Касерес;
- Риня Накамура – Ферни Гарсия;
- Тайла Сантос – Эрин Блэнчфилд;
- Джуниор Тафа – Паркер Портер.
Прелимы
- Вальдо Кортес-Акоста – Лукаш Бжески;
- Тошиоми Казама – Гарретт Армфилд;
- Чиди Нджокуани – Михал Олексийчук;
- Сонг Кенан – Роланд Бедойя;
- Юсаку Киносита – Билли Гофф;
- Джей Джей Олдрич – На Лианг;
- Сеунгву Чой – Ярно Эрренс.
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