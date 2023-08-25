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Александр Усик — Даниэль Дюбуа, где смотреть трансляцию, во сколько начало, полный кард, кто фаворит, онлайн-трансляция

Александр Усик — Даниэль Дюбуа: британский нокаутёр готов сорвать все пояса. LIVE
Сергей Сорокин
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
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Комментарии
Соперники Динамита редко доживают до пятого раунда.

26 августа на стадионе «Вроцлав» в Польше состоится боксёрский вечер. В его главном событии в ринг выйдут Александр Усик и Даниэль Дюбуа. Соперники сразятся за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO (вторая защита Усика), The Ring (первая защита Усика) в тяжёлом весе. Изначально Александр вёл переговоры с Тайсоном Фьюри. Но стороны так и не смогли достичь соглашения по условиям, поэтому вынуждены были отказаться от поединка.

Профессиональный бокс 2023. Титульные бои
Александр Усик - Даниэль Дюбуа
27 августа 2023, воскресенье. 00:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Александру нужен совсем другой бой:
Усику нужно драться с Фьюри даже бесплатно. Без Цыгана не достичь величия
Усику нужно драться с Фьюри даже бесплатно. Без Цыгана не достичь величия

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Где смотреть турнир с главным боем Усик – Дюбуа Когда пройдёт турнир с главным боем Александр Усик – Даниэль Дюбуа Кард турнира Усик – Дюбуа
Live Сергей Сорокин

📷 Александр Усик показал актуальную форму

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЕКСАНДРА УСИКА

17:58 Сергей Сорокин

🥊 Дэвид Хэй поделился с Дюбуа советом, как победить Усика

Британский боксёр Дэвид Хэй, чемпион мира в тяжёлой весовой категории по версии WBA, рассказал, каким видит предстоящий бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа, и дал совет своему соотечественнику.

«Если ты попытаешься провести с ним блестящий поединок, как это дважды сделал Энтони Джошуа, то ты всё равно будешь вторым. Используй его массу, его подбородок, не играй с ним дальнюю игру. Бей по затылку, попади в почки, замедли Усика так, чтобы, когда наступил перерыв, Усик стал медленнее.

Только не попадай в его зону. Подойди ближе и заранее займись своей физической формой. Если с Дюбуа не снимут очки за попадания в затылок, то он должен вести себя так, будто от этого зависела его жизнь. Вперёд, сделай это грубо и нанеси несколько хороших ударов», — сказал Хэй в интервью talkSPORT.

17:42 Сергей Сорокин

❌Хргович заявил, что Усик должен провести следующий бой с ним

Хорватский непобеждённый боксёр Филип Хргович заявил, что британец Тайсон Фьюри упустил шанс провести поединок с Александром Усиком, и теперь сражаться с украинцем должен он.

«У него было всё время мира, чтобы организовать этот бой. Я следующий в очереди. Если Усик победит Дюбуа, я должен биться с ним следующим. У Фьюри уже назначен бой, и теперь именно я должен быть следующим в очереди. Надеюсь, что это произойдёт в конце года или, может быть, самое позднее – в начале следующего года.

Несколько недель назад мы получили письмо от IBF, где говорится, что победитель моего боя [с Демси Маккином] и поединка Усик – Дюбуа будут драться за титул IBF. Поэтому я надеюсь, что IBF окажет давление на Усика и ему придётся драться со мной, иначе он освободит титул», — приводит слова Хрговича Sky Sports.

17:24 Сергей Сорокин

⚖️Усик оказался более чем на 5 кг легче Дюбуа перед титульным боем в Польше

Состоялась официальная церемония взвешивания, участие в которой приняли будущие соперники по титульному поединку, украинец Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа. Бой за звание чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе пройдёт 26 августа во Вроцлаве (Польша).

Усик показал на весах 100,2 кг, а Дюбуа – 105,78 кг. Оба боксёра уложились в лимит супертяжёлой весовой категории.

17:02 Сергей Сорокин

Майк Тайсон забавно ответил на вопрос о фаворите поединка Усик — Дюбуа

Легендарный боксёр Майк Тайсон высказался о фаворите поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

«Никогда прежде не видел Дюбуа в ринге. Поэтому в этой паре поставлю на чемпиона Усика», — сказал Тайсон на YouTube-канале Pro Boxing Fans.

17:02 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир с главным боем Усик – Дюбуа

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию, в которой отразит все самые интересные подробности.

17:02 Сергей Сорокин

«Иду побеждать. Я супертяжеловес, а он крузер». Дюбуа – о бое с Усиком

Обладатель титула регулярного чемпиона мира WBA в супертяжёлом весе Даниэль Дюбуа высказался о предстоящем поединке с украинцем Александром Усиком, которому принадлежат титулы WBA Super, WBO и IBF.

«Знаете, здорово быть в статусе андердога. Давление есть, но я не придаю ему большого значения. Будучи андердогом, ничего не чувствуешь — просто выходишь и наносишь сопернику урон. Я супертяжеловес, а он крузер, и мне нужно показать это. Мне нужно быть настоящим хулиганом на ринге. Мне 25. Пришло моё время. Я иду, чтобы победить. Всё просто», — сказал Дюбуа на канале Boxing Social в YouTube.

17:01 Сергей Сорокин

Когда пройдёт турнир с главным боем Александр Усик – Даниэль Дюбуа

26 августа на стадионе «Вроцлав» в Польше состоится боксёрский вечер. Он начнётся начнется в 20:00 по московскому времени.

17:01 Сергей Сорокин

Олимпийский чемпион дал совет Дюбуа, как победить Усика

Британский ветеран, олимпийский чемпион Харрисон Одли высказался о предстоящем поединке своего соотечественника Даниэля Дюбуа с украинцем Александром Усиком. Их бой состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша).

«Ты можешь победить Усика (точно так же, как я победил Лезина) за счёт грамотного давления. Нельзя просто идти вперёд и наносить удары. Нужно лишить соперника его сильных сторон. Кроме того, необходимо добавить обманные движения, убрать его джеб, наносить удары по корпусу, бёдрам и рукам, и делать это в высоком темпе. Нужно большое количество джебов. Так, чтоб его зрительный контроль ухудшился», — написал Харрисон у себя в социальных сетях.

17:01 Сергей Сорокин

Кард турнира Усик – Дюбуа

  • Александр Усик — Даниэль Дюбуа;
  • Денис Беринчик — Энтони Йигит;
  • Дмитрий Митрофанов — Хамса Шираз;
  • Александр Соломенников — Петр Гудель;
  • Ярослав Харциз — Конрад Чайковский.
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