Александр Усик — Даниэль Дюбуа: британский нокаутёр готов сорвать все пояса. LIVE

26 августа на стадионе «Вроцлав» в Польше состоится боксёрский вечер. В его главном событии в ринг выйдут Александр Усик и Даниэль Дюбуа. Соперники сразятся за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO (вторая защита Усика), The Ring (первая защита Усика) в тяжёлом весе. Изначально Александр вёл переговоры с Тайсоном Фьюри. Но стороны так и не смогли достичь соглашения по условиям, поэтому вынуждены были отказаться от поединка.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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📷 Александр Усик показал актуальную форму
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЕКСАНДРА УСИКА
🥊 Дэвид Хэй поделился с Дюбуа советом, как победить Усика
Британский боксёр Дэвид Хэй, чемпион мира в тяжёлой весовой категории по версии WBA, рассказал, каким видит предстоящий бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа, и дал совет своему соотечественнику.
«Если ты попытаешься провести с ним блестящий поединок, как это дважды сделал Энтони Джошуа, то ты всё равно будешь вторым. Используй его массу, его подбородок, не играй с ним дальнюю игру. Бей по затылку, попади в почки, замедли Усика так, чтобы, когда наступил перерыв, Усик стал медленнее.
Только не попадай в его зону. Подойди ближе и заранее займись своей физической формой. Если с Дюбуа не снимут очки за попадания в затылок, то он должен вести себя так, будто от этого зависела его жизнь. Вперёд, сделай это грубо и нанеси несколько хороших ударов», — сказал Хэй в интервью talkSPORT.
❌Хргович заявил, что Усик должен провести следующий бой с ним
Хорватский непобеждённый боксёр Филип Хргович заявил, что британец Тайсон Фьюри упустил шанс провести поединок с Александром Усиком, и теперь сражаться с украинцем должен он.
«У него было всё время мира, чтобы организовать этот бой. Я следующий в очереди. Если Усик победит Дюбуа, я должен биться с ним следующим. У Фьюри уже назначен бой, и теперь именно я должен быть следующим в очереди. Надеюсь, что это произойдёт в конце года или, может быть, самое позднее – в начале следующего года.
Несколько недель назад мы получили письмо от IBF, где говорится, что победитель моего боя [с Демси Маккином] и поединка Усик – Дюбуа будут драться за титул IBF. Поэтому я надеюсь, что IBF окажет давление на Усика и ему придётся драться со мной, иначе он освободит титул», — приводит слова Хрговича Sky Sports.
⚖️Усик оказался более чем на 5 кг легче Дюбуа перед титульным боем в Польше
Состоялась официальная церемония взвешивания, участие в которой приняли будущие соперники по титульному поединку, украинец Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа. Бой за звание чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе пройдёт 26 августа во Вроцлаве (Польша).
Усик показал на весах 100,2 кг, а Дюбуа – 105,78 кг. Оба боксёра уложились в лимит супертяжёлой весовой категории.
Майк Тайсон забавно ответил на вопрос о фаворите поединка Усик — Дюбуа
Легендарный боксёр Майк Тайсон высказался о фаворите поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.
«Никогда прежде не видел Дюбуа в ринге. Поэтому в этой паре поставлю на чемпиона Усика», — сказал Тайсон на YouTube-канале Pro Boxing Fans.
Где смотреть турнир с главным боем Усик – Дюбуа
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию, в которой отразит все самые интересные подробности.
«Иду побеждать. Я супертяжеловес, а он крузер». Дюбуа – о бое с Усиком
Обладатель титула регулярного чемпиона мира WBA в супертяжёлом весе Даниэль Дюбуа высказался о предстоящем поединке с украинцем Александром Усиком, которому принадлежат титулы WBA Super, WBO и IBF.
«Знаете, здорово быть в статусе андердога. Давление есть, но я не придаю ему большого значения. Будучи андердогом, ничего не чувствуешь — просто выходишь и наносишь сопернику урон. Я супертяжеловес, а он крузер, и мне нужно показать это. Мне нужно быть настоящим хулиганом на ринге. Мне 25. Пришло моё время. Я иду, чтобы победить. Всё просто», — сказал Дюбуа на канале Boxing Social в YouTube.
Когда пройдёт турнир с главным боем Александр Усик – Даниэль Дюбуа
26 августа на стадионе «Вроцлав» в Польше состоится боксёрский вечер. Он начнётся начнется в 20:00 по московскому времени.
Олимпийский чемпион дал совет Дюбуа, как победить Усика
Британский ветеран, олимпийский чемпион Харрисон Одли высказался о предстоящем поединке своего соотечественника Даниэля Дюбуа с украинцем Александром Усиком. Их бой состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша).
«Ты можешь победить Усика (точно так же, как я победил Лезина) за счёт грамотного давления. Нельзя просто идти вперёд и наносить удары. Нужно лишить соперника его сильных сторон. Кроме того, необходимо добавить обманные движения, убрать его джеб, наносить удары по корпусу, бёдрам и рукам, и делать это в высоком темпе. Нужно большое количество джебов. Так, чтоб его зрительный контроль ухудшился», — написал Харрисон у себя в социальных сетях.
Кард турнира Усик – Дюбуа
- Александр Усик — Даниэль Дюбуа;
- Денис Беринчик — Энтони Йигит;
- Дмитрий Митрофанов — Хамса Шираз;
- Александр Соломенников — Петр Гудель;
- Ярослав Харциз — Конрад Чайковский.
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