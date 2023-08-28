До деда — световые годы. Внук Мохаммеда Али потерпел первое поражение в профессионалах

В США на выходных состоялся боксёрский турнир, в одном из главных событий которого в ринг вышел внук легендарного Мохаммеда Али — Нико Али Уолш. До этого Уолш одержал восемь побед в профессиональной карьере, плюс ещё один поединок был признан несостоявшимся. На этот раз Нико не сумел продлить свою победную серию и потерпел первое поражение, уступив в близком поединке большинством судейских голосов 35-летнему камерунцу Соне Акале.

23-летний Уолш – сын Рашеды Али и Боба Уолша. Боксом он увлёкся ещё в детстве, и, конечно, примером и главным советчиком для него был дедушка. По словам Уолша, они с Мохаммедом часто смотрели различные бои, в том числе и записи поединков самого Али, проводили тщательный разбор. Мохаммеду было лестно, что кто-то из его большой семьи хочет продолжать боксёрскую династию, поэтому он старался передать свой опыт внуку.

Конечно, к Уолшу с самого начала его карьеры было приковано повышенное внимание. «Внук Али» – только так его стали именовать в прессе. Кстати, в отличие, например, от Тима Цзю, который никак не может избавиться от приставки «сын», Нико вовсе не был против быть в тени своего легендарного дедушки.

«Когда Мохаммед уходил, я дал ему слово продолжить его дело и быть в нём успешным настолько, насколько смогу. Он величайший боксёр всех времён, поэтому любой представитель этого вида спорта находится в его тени. Я не исключение. И могу сказать, что находиться в такой тени потрясающе», — сказал Нико в одном из интервью.

Проведя буквально несколько боёв в любительском боксе, Нико перешёл в профессионалы. Интересно, что дебютировал он в белых шортах своего легендарного родственника. Конечно, к каждому бою внука Али было приковано значительное внимание, в ход шли различные сравнения с Мохаммедом. И поначалу Уолш оправдывал возложенные ожидания: за первые полгода карьеры он провёл пять боёв и везде добыл победы, причём четыре – досрочные. Правда, соперники у Нико были, мягко говоря, проходные.

Но как только стал расти уровень оппозиции внука Али, так стали появляться и более близкие поединки. Билли Вагнера и Эдуардо Айялу молодой боксёр одолел решением судей, а бой с Дэнни Розенбергом и вовсе завершился вничью. Правда, потом этот поединок признали несостоявшимся, так как Розенберг провалил допинг-тест.

Внук Мохаммеда любит знатно зарубиться в ринге. При этом той защиты и реакции, которыми мог похвастаться его легендарный родственник, у Уолша пока нет: в разменах Нико слишком много пропускает — это его главная проблема. Это и подвело Нико в поединке с Акале: уступавший в габаритах камерунец постоянно прорывался на ближнюю дистанцию и затягивал в рубку, где перебивал оппонента. Когда Нико сдерживал соперника на дистанции за счёт преимущества в росте, тогда бой проходил под его диктовку, но это случалось слишком редко. Неудивительно, что два судьи из трёх посчитали внука легенды проигравшим.

Али Уолш Фото: Brandon Magnus/Getty Images

Первое поражение Уолша должно немного снизить интерес прессы к нему и, возможно, поможет скинуть с плеч груз огромных ожиданий. Ведь внук Али тренируется под руководством наставника Тайсона Фьюри Шугара Хилла, его продвигает один из самых известных мировых промоутеров – глава компании Top Rank Боб Арум. Конечно, вся эта шумиха вокруг Уолша влияет на его карьеру, на его выступления и подготовку.

Пока Нико не выглядит в ринге как будущая суперзвезда. У него есть очевидные пробелы в технике и тактике, чем пользовались его последние соперники. Конечно, Уолша постоянно сравнивают с его дедушкой, и эти сравнения далеко не в пользу внука. Но этот путь Уолш выбрал сам, пойдя по стопам легендарного родственника. С другой стороны, Нико всего 23 года и это его первое поражение в карьере. Впереди ещё долгий путь, по которому будет видно, останется ли Нико глубоко в тени своего деда или же заявит о себе, как те же сыновья Цзю. Пока что Уолш – лишь внук легенды, не больше.