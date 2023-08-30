«Тебе здесь не место». Дана Уайт угрожает Мерабу Двалишвили увольнением из UFC

Турнир UFC 292 надолго запомнится всем фанатам смешанных единоборств. Американец Шон О’Мэлли совершил апсет и отобрал чемпионский пояс у Алджамейна Стерлинга. Поэтому фанаты моментально начали выдвигать предположения относительно того, кто именно должен стать следующим претендентом на титул. Назывались самые невероятные варианты, вспомнили даже про Петра Яна. Но главным фаворитом считался Мераб Двалишвили. Правда, последние события могут очень сильно всё поменять.

Казалось бы, грузинский боец просто обязан начинать активные нападки на О’Мэлли, требовать для себя чемпионский поединок. Но вместо этого Мераб заявил, что сначала хочет увидеть реванш Шона с Алджамейном. И только если Сахарок побьёт его друга во второй раз, Двалишвили готов выйти на чемпионский поединок. Грузинский боец в очередной раз продемонстрировал свою безусловную преданность Алджо.

Такая ситуация окончательно взбесила президента UFC Дану Уайта. Он уже не раз высказывался о том, что ради пояса Мерабу стоит убрать в сторону свои дружеские чувства. Кроме того, босс лиги намекал, что готов свести Стерлинга и Двалишвили в октагоне. Но Алджо лишился своего чемпионского пояса, поэтому необходимости в этом больше нет. И всё-таки на пресс-конференции Дане задали вопрос о том, что Мераб не намерен драться с О’Мэлли до реванша. Уайта это сильно взбесило.

Дана Уайт президент UFC «Все в этой комнате и все, кто смотрит это видео, знают, как я отношусь к подобной чепухе. Я ненавижу это. Зачем вообще нужно было приходить в этот вид спорта? Речь идёт не о дружбе. Речь о том, чтобы выяснить, кто лучший в мире, и, если ты этого не хочешь, тебе здесь не место. Ты должен быть где-то в другом месте. Есть много вариантов, где можно драться. Там плевать на то, что ты делаешь. Но здесь это не работает».

Видимо, Стерлинг понял, что по-настоящему запахло жареным. И он попытается убедить друга, что настало его время. Скорее всего, для этого Алджо всё-таки придётся перебраться в другой дивизион и освободить дорогу. А пока бывший чемпион решил обратиться напрямую к руководству UFC: «Дайте Мерабу титульник, и все. В любом случае это будет наша победа».

Двалишвили пора задуматься о том, чтобы всё-таки принять титульный поединок с О’Мэлли. Особенно учитывая то, что теперь ради пояса ему не придётся драться с другом. А ведь если Стерлинг победит в реванше, Мераб никогда не согласится разделить с ним октагон.

Вот только теперь большой вопрос заключается в том, готов ли Дана дать Двалишвили этот самый титульный шанс. А всё потому, что поведение грузинского бойца окончательно его довело. И даже после последней реплики президента UFC Мераб не спешит требовать титульник, за него это делает лучший друг. Складывается ощущение, что теперь будущее Двалишвили в лиге выглядит очень туманным.