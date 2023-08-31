Спивак выйдёт под Кадышеву и снесёт француза. Где смотреть UFC Fight Night

Дата и время турнира UFC Fight Night 226
2 сентября в Париже (Франция) пройдёт турнир UFC Fight Night 226. В соглавном событии вечера состоится женский бой. Свой поединок проведёт легендарная покорительница чемпионок Роуз Намаюнас. Её соперницей станет Манон Фиоро, которая пока только рвётся к поясу. А в главном бою сойдутся представители тяжёлой весовой категории. В октагоне зарубятся Сириль Ган и Сергей Спивак.
Предварительный кард турнира стартует в 18:00 мск. Поединки основного карда – в 22:00.
Прямая трансляция боя Сириль Ган — Сергей Спивак
Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 226 с главным боем Ган – Спивак можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.
Полный кард турнира UFC Fight Night 226
Основной кард:
Сириль Ган — Сергей Спивак;
Манон Фиоро — Роуз Намаюнас;
Бенуа Сен-Дени — Тиаго Мойзес;
Волкан Оздемир — Богдан Гуськов;
Уильям Гомис — Лукас Алмейда;
Янис Геммури — Каолан Логран.
Предварительный кард:
Морган Шарьер — Маноло Зеччини;
Тэйлор Лапилус — Муин Гафуров;
Зара Фейрн — Жаклин Кавальканти;
Нора Корнолл — Жозелин Эдвардс;
Анже Луса — Рис Макки;
Фарид Башарат — Клейдсон Родригес.
Материалы о турнире UFC Fight Night 226
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Прогноз на бой Сириль Ган — Сергей Спивак
Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг дал свой прогноз на предстоящий поединок.
«Ган попытается после тяжёлого поражения от Джона Джонса вернуться в бою против Сергея Спивака. И это непростой бой. Сергей Спивак дерётся жёстко, он задушил Деррика Льюиса и Тая Туивасу. Этот парень крайне опасен стилистически.
Я ожидаю увидеть улучшенную версию Сириля. Если он сумеет защититься от тейкдаунов и сумеет остаться на ногах, а он один из лучших в этом, то у него будет значительное преимущество. Но если Спивак дотянется до него, то мы увидим совершенно другой поединок», — сказал Биспинг в эфире TNT Sports.
Кроме того, о сопернике высказался комплиментарно и сам Ган.
«Тай Туиваса был зрелищным и очень опасным парнем. А вот Спивак, напротив, не выглядит таким опасным, но на самом деле он гораздо более опасен, потому что может и бить, и бороться, перевести поединок в партер. Это будет большое испытание для меня. Спивак — хороший боец, хороший парень, он будет в топ-5 рейтинга», — приводит слова Гана The Sun.
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