Спивак выйдёт под Кадышеву и снесёт француза. Где смотреть UFC Fight Night

Дата и время турнира UFC Fight Night 226

2 сентября в Париже (Франция) пройдёт турнир UFC Fight Night 226. В соглавном событии вечера состоится женский бой. Свой поединок проведёт легендарная покорительница чемпионок Роуз Намаюнас. Её соперницей станет Манон Фиоро, которая пока только рвётся к поясу. А в главном бою сойдутся представители тяжёлой весовой категории. В октагоне зарубятся Сириль Ган и Сергей Спивак.

Предварительный кард турнира стартует в 18:00 мск. Поединки основного карда – в 22:00.

Прямая трансляция боя Сириль Ган — Сергей Спивак

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 226 с главным боем Ган – Спивак можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC Fight Night 226

Основной кард:

Сириль Ган — Сергей Спивак;

Манон Фиоро — Роуз Намаюнас;

Бенуа Сен-Дени — Тиаго Мойзес;

Волкан Оздемир — Богдан Гуськов;

Уильям Гомис — Лукас Алмейда;

Янис Геммури — Каолан Логран.

Предварительный кард:

Морган Шарьер — Маноло Зеччини;

Тэйлор Лапилус — Муин Гафуров;

Зара Фейрн — Жаклин Кавальканти;

Нора Корнолл — Жозелин Эдвардс;

Анже Луса — Рис Макки;

Фарид Башарат — Клейдсон Родригес.

Материалы о турнире UFC Fight Night 226

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Прогноз на бой Сириль Ган — Сергей Спивак

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг дал свой прогноз на предстоящий поединок.

«Ган попытается после тяжёлого поражения от Джона Джонса вернуться в бою против Сергея Спивака. И это непростой бой. Сергей Спивак дерётся жёстко, он задушил Деррика Льюиса и Тая Туивасу. Этот парень крайне опасен стилистически.

Я ожидаю увидеть улучшенную версию Сириля. Если он сумеет защититься от тейкдаунов и сумеет остаться на ногах, а он один из лучших в этом, то у него будет значительное преимущество. Но если Спивак дотянется до него, то мы увидим совершенно другой поединок», — сказал Биспинг в эфире TNT Sports.

Кроме того, о сопернике высказался комплиментарно и сам Ган.

«Тай Туиваса был зрелищным и очень опасным парнем. А вот Спивак, напротив, не выглядит таким опасным, но на самом деле он гораздо более опасен, потому что может и бить, и бороться, перевести поединок в партер. Это будет большое испытание для меня. Спивак — хороший боец, хороший парень, он будет в топ-5 рейтинга», — приводит слова Гана The Sun.