У Хабиба были проблемы с английским, Порье бросил школу в 15. Как учились звёзды MMA

1 сентября – большой праздник. В России отмечается День знаний, а школьники устремились в свои классы, чтобы возобновить или начать учёбу. Через это проходили и бойцы смешанных единоборств, которые сейчас выступают на профессиональном уровне. Стоит отметить, что их успехи на школьном поприще складывались совершенно по-разному. Одни старательно учились на пятёрки, а другие – с трудом закрывали каждую четверть. Мы собрали самые интересные школьные истории.

Легендарный Фёдор Емельяненко сначала испытывал трудности с учёбой. Но затем попал в спортивный класс, и всё изменилось. Там Последнего Императора приучили к дисциплине и старанию.

Фёдор Емельяненко российский боец MMA «Был такой момент, что я подзапустил учебу, но потом меня взяли в спорткласс, где одним из условий было, чтобы я подтянул учебу, и я собрался. А потом, когда перешел учиться в лицей, уже заканчивал без четвёрок. Нужно учиться: спортсмен, он всегда на виду, к нему всегда приковано внимание, поэтому необходимо иметь знания».

Хабиб Нурмагомедов всегда учился старательно. Но были и предметы, которые получались из рук вон плохо. Об этом рассказывал его отец – Абдулманап: «Хабиб очень хорошо учился в школе, изучил два иностранных языка, неплохо был развит в религиозном плане, но ему не всегда хватало времени, чтобы одновременно заниматься спортом и учиться. Я, наверное, украл у Хабиба детство. Он очень многое отдал в детстве, в юношестве, в своём нынешнем возрасте, чтобы добиться таких результатов. Я бы посоветовал всем ребятам: учитесь и занимайтесь спортом, и всё у вас будет нормально».

Правда, сейчас сложно представить, что главной проблемой для Хабиба был… английский язык. Ведь нынче Орёл активно посещает зарубежные страны и идеально разговаривает по-английски. Но в школе всё было иначе, о чём рассказал Бексултан Бексултанов, директор финансового колледжа, который заканчивал Нурмагомедов: «Ему хуже всего давались физика и английский язык. Потом гляжу – на английском языке дает интервью. Ещё и на какие-то реплики из толпы реагирует. Глазам не поверил: Хабиб ли это?»

Пётр Ян вспоминает о школьных временах с ностальгией. Правда, больше всего ему запомнились не занятия, а перемены. И на них российский боец постигал первые азы единоборств: «У нас было шесть уроков в школе, и на каждой перемене я дрался. Ни одного конфликта не спровоцировал сам. Кто-то слабых обижал, а я никогда не мог такие моменты пропустить. Меня перевели в класс «Б», и класс «А», в котором было гораздо больше мальчиков, говорили, что в «Б» одни бараны. Всегда посягали на наш класс. Пришлось мне в течение двух месяцев зачистить дивизион. Стали дружить, образовалась компания, человек 20, сутками до школы и после зависали».

Молодой Пётр Ян Фото: Из личного архива Петра Яна

Всегда старался учиться Александр Волков. Он поступил в физико-математический лицей, где проявлял себя великолепно. Драго с удовольствием принимал участие в олимпиадах, с которых приносил только призовые места. Правда, серьёзные успехи были именно по профильным предметам. Поэтому в дипломе всё было не так гладко: «Какие у меня оценки в дипломе? В основном четвёрки. Троек две-три. И несколько пятерок».

Александр Волков в юности Фото: Из личного архива Александра Волкова

Учились в школе не только российские бойцы. Непросто складывалась судьба Дастина Порье. Бриллиант был трудным подростком, а школу отчаянно не любил. Настолько, что даже называл её тюрьмой. Ему было скучно на занятиях, с одноклассниками он чаще всего дрался. Поэтому Дастин начал прогуливать уроки. А в 15 лет Порье бросил школу и устроился в сеть быстрого питания, попал в плохую компанию. Вытащить будущую звезду UFC смогли единоборства и любимая девушка.

1 сентября – праздник, который для многих бойцов остался актуальным и сейчас. Сегодня Ян повёл своего сына в первый класс, о чём сообщил в социальных сетях. Практически все бойцы спустя годы говорят о том, что именно школа помогла им стать теми, кем они являются сейчас. Поэтому, возможно, именно сегодня начали свой учебный путь ребята, которые в будущем станут новыми звёздами смешанных единоборств.