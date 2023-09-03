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Каолан Логран — Тейлор Лапилус, UFC Fight Night 226, кто победил, Конор Макгрегор

Очередная копия Макгрегора оказалась некачественной. «Новый Ноториус» провалился во всём
Яхья Гасанов
Каолан Логран
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А несколько месяцев назад он клялся нокаутировать Сехудо и Стерлинга.

В субботу в UFC на французском турнире серии Fight Night дебютировал очередной последователь Конора Макгрегора, ирландец Каолан Логран. Он ещё на церемонии взвешивания привлёк к себе внимание парижской публики тем, что неустанно показывал неприличные жесты в адрес фанатов и вообще всячески пытался изобразить плохого парня. Разумеется, всё это встречали недовольным гулом, а затем устроили ирландцу «тёплый» приём прямо перед боем.

Логран — слегка уменьшенная копия Макгрегора. Коренастый парень, который, как и многие его соотечественники, пришёл в ММА именно благодаря популярности Конора. Ещё одно пересечение заключалось в том, что Каолан тоже становился чемпионом промоушена Cage Warriors. В UFC 27-летний боец попал с чистым рекордом, доведя до финиша семь из восьми поединков в профессиональной карьере. В главном мировом промоушене смешанных единоборств оценили бэкграунд Лограна и изначально даже поставили его бой в основной кард парижского турнира. Там он должен был встретиться с Янисом Геммури, но в итоге за несколько дней до ивента организаторам пришлось вносить изменения, и соперником ирландца стал чемпион Ares Тейлор Лапилус, а поединок спустили в прелимы.

Лучшая копия Макгрегора в UFC — не ирландец:
О'Мэлли — новый Макгрегор. Одинаковые тактика, хайп и даже нокауты
О'Мэлли — новый Макгрегор. Одинаковые тактика, хайп и даже нокауты

Впрочем, Каолана такое не смущало. Он заявлял, что предстоящий бой заставит промоушен дать ему новый улучшенный контракт. Однако, как показал поединок, самые сильные свои стороны Логран продемонстрировал до взвешивания. В октагоне он был уже не так хорош. Лапилус пользовался большим размахом рук, не спеша прикармливал соперника джебом. Ирландец практически все свои удары выпускал в воздух, а потом решил контратаковать всё борьбой. Правда, откровенно говоря, умений в партере он тоже практически не показал.

Логран эффективно связывал Лапилуса, но при этом практически ничего не делал для того, чтобы найти попытку сабмишена. Очень слабый бой от Каолана, в котором он не показал ничего, за счёт чего можно было выиграть. После боя «новый Конор» и сам прекрасно понимал, что проиграл, и уже просто держался за голову, а не демонстрировал непристойные жесты.

UFC 2023. UFC Fight Night 226, Париж, Франция
Тейлор Лапилус (W) - Каолан Логран
02 сентября 2023, суббота. 21:35 МСК
Тейлор Лапилус
Окончено
UD
Каолан Логран

Очередная копия Макгрегора пока оказалась недееспособной на уровне UFC. Как минимум в октагоне. В элементах шоу у Лограна было больше сходства с кумиром, чем в бою. Тем забавнее вспоминать майские комментарии Лограна по поводу боя Алджамейна Стерлинга и Генри Сехудо: «Я мог бы вырубить обоих хоть сейчас. Клянусь богом, отправил бы обоих в нокаут. Они оба были очень уставшими, по ним было легко попасть. А перевести меня в борьбу очень сложно. Марлон Вера ещё хуже. Не рассказывайте мне, что он хорош, это ни разу не так».

Но в UFC есть и другой последователь Конора. Иан Мачадо Гарри фанател от звёздного соотечественника в детстве, а теперь идёт непобеждённым и уже накопил шесть побед в UFC, которые помогли ему приблизиться к топ-10 полусреднего веса. Поначалу Иан был скромным парнем, который к себе располагал, но в последнем бою решил устроить трэш-ток с Нилом Магни, задействовал те же любимые неприличные жесты прямо в бою и настроил бóльшую часть нейтральных фанатов против себя.

Впереди у Гарри точно серьёзные соперники, и там мы оценим его реальный уровень, но пока тенденция такова, что копии Макгрегора катастрофически недотягивают до оригинала. Возможно, стоит больше уделять внимания своим навыкам, а не попыткам устроить дешёвое шоу. Посмотрим, сделает ли выводы Логран.

Пока на звание «нового Макгрегора» может потянуть разве что Шон О’Мэлли, который и раскрутился, не играя на неуважении к сопернику, и в боях действует эффектно и эффективно.

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