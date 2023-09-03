Очередная копия Макгрегора оказалась некачественной. «Новый Ноториус» провалился во всём

В субботу в UFC на французском турнире серии Fight Night дебютировал очередной последователь Конора Макгрегора, ирландец Каолан Логран. Он ещё на церемонии взвешивания привлёк к себе внимание парижской публики тем, что неустанно показывал неприличные жесты в адрес фанатов и вообще всячески пытался изобразить плохого парня. Разумеется, всё это встречали недовольным гулом, а затем устроили ирландцу «тёплый» приём прямо перед боем.

Логран — слегка уменьшенная копия Макгрегора. Коренастый парень, который, как и многие его соотечественники, пришёл в ММА именно благодаря популярности Конора. Ещё одно пересечение заключалось в том, что Каолан тоже становился чемпионом промоушена Cage Warriors. В UFC 27-летний боец попал с чистым рекордом, доведя до финиша семь из восьми поединков в профессиональной карьере. В главном мировом промоушене смешанных единоборств оценили бэкграунд Лограна и изначально даже поставили его бой в основной кард парижского турнира. Там он должен был встретиться с Янисом Геммури, но в итоге за несколько дней до ивента организаторам пришлось вносить изменения, и соперником ирландца стал чемпион Ares Тейлор Лапилус, а поединок спустили в прелимы.

Впрочем, Каолана такое не смущало. Он заявлял, что предстоящий бой заставит промоушен дать ему новый улучшенный контракт. Однако, как показал поединок, самые сильные свои стороны Логран продемонстрировал до взвешивания. В октагоне он был уже не так хорош. Лапилус пользовался большим размахом рук, не спеша прикармливал соперника джебом. Ирландец практически все свои удары выпускал в воздух, а потом решил контратаковать всё борьбой. Правда, откровенно говоря, умений в партере он тоже практически не показал.

Логран эффективно связывал Лапилуса, но при этом практически ничего не делал для того, чтобы найти попытку сабмишена. Очень слабый бой от Каолана, в котором он не показал ничего, за счёт чего можно было выиграть. После боя «новый Конор» и сам прекрасно понимал, что проиграл, и уже просто держался за голову, а не демонстрировал непристойные жесты.

Очередная копия Макгрегора пока оказалась недееспособной на уровне UFC. Как минимум в октагоне. В элементах шоу у Лограна было больше сходства с кумиром, чем в бою. Тем забавнее вспоминать майские комментарии Лограна по поводу боя Алджамейна Стерлинга и Генри Сехудо: «Я мог бы вырубить обоих хоть сейчас. Клянусь богом, отправил бы обоих в нокаут. Они оба были очень уставшими, по ним было легко попасть. А перевести меня в борьбу очень сложно. Марлон Вера ещё хуже. Не рассказывайте мне, что он хорош, это ни разу не так».

Но в UFC есть и другой последователь Конора. Иан Мачадо Гарри фанател от звёздного соотечественника в детстве, а теперь идёт непобеждённым и уже накопил шесть побед в UFC, которые помогли ему приблизиться к топ-10 полусреднего веса. Поначалу Иан был скромным парнем, который к себе располагал, но в последнем бою решил устроить трэш-ток с Нилом Магни, задействовал те же любимые неприличные жесты прямо в бою и настроил бóльшую часть нейтральных фанатов против себя.

Впереди у Гарри точно серьёзные соперники, и там мы оценим его реальный уровень, но пока тенденция такова, что копии Макгрегора катастрофически недотягивают до оригинала. Возможно, стоит больше уделять внимания своим навыкам, а не попыткам устроить дешёвое шоу. Посмотрим, сделает ли выводы Логран.

Пока на звание «нового Макгрегора» может потянуть разве что Шон О’Мэлли, который и раскрутился, не играя на неуважении к сопернику, и в боях действует эффектно и эффективно.