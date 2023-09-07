«Прямо по кишкам!» Стрикленд ударил надоедливого фаната и едва не сорвал титульный бой

Шон Стрикленд достаточно давно закрепил за собой статус одного из самых ярких персонажей UFC. Американец относится к типу людей, которые прямо говорят то, что думают, и, по сути, этим и подкупают. Шон высказывается абсолютно на любые темы, критикует Америку, называет полных людей некрасивыми и отправляет женщин на кухню.

Бóльшая часть фанатов любит Стрикленда, и он отвечает им взаимностью, устраивая для них шоу. Правда, он не будет церемониться с теми, кто решит его покритиковать. Не успев приехать в Австралию, где у него будет титульный бой с Исраэлем Адесаньей, Шон сразу же нашёл себе приключения и гордо об этом рассказал.

«Я нахожусь в Австралии всего один день, а уже совершил нападение! Фанат подошел ко мне на улице и сказал: «Иззи тебя уничтожит». Сначала думал, что парень пришел сфотографироваться. Я люблю фанатов и не против этого. Но если ты хочешь подойти ко мне, то закрой рот или врежу тебе, как врезал бы любому другому. Бум, прямо по кишкам! После этого я ушёл. Однако если снова увижу его, то поблагодарю за то, что он не стал обращаться в полицию», — рассказал боец Fox Sports Australia.

Разумеется, первое, о чём спросили Дану Уайта на пресс-конференции, это инцидент с участием Стрикленда. Президент UFC посмеялся и попытался съехать с темы: «Вы знаете, откуда взялась новость о том, что он ударил болельщика? Да, новость пришла от него. Он красавчик. Это больше розыгрыш. Между ними всё хорошо. Я знал, какой будет эта неделя. Да, мы к этому готовы, и у нас теперь есть люди вокруг него, так что он больше не будет бить людей в живот — ни ради забавы, ни всерьёз».

К слову, Дана и UFC действительно хорошо понимали, чего ждать от Стрикленда. Ещё несколько недель назад Исраэль Адесанья говорил, что в промоушене опасаются, что Шон что-нибудь учудит: «Он идиот, а вы знаете, что в UFC не хотят, чтобы он ставил организацию в неловкое положение. Это всё, что я скажу о нём, поэтому жду от него благодарности. Он реально должен поблагодарить меня за то, что я заставил его драться. Я настаивал на этом, мой тренер Юджин Берман знает, что происходило за кулисами, и я рад, что в UFC меня выслушали и доверились мне».

Активные взаимодействия Стрикленда с фанатами инцидентом с апперкотом в живот не ограничились. Во время открытой тренировки на медиадне UFC Шон вызвал из зрительного зала любого желающего на спарринг.

Отозвался парень по имени Джордж, и, наверное, в тот момент Дана Уайт поседел бы, если бы мог. Впрочем, всё обошлось, Стрикленд легко поработал с болельщиком на джебах, позволил побить и ему, а потом пожаловался: «Я бы хотел спарринг с кем-то поздоровее, но UFC запретила. Это очень обидно, потому что фанаты нереально крутые. Этот мужик, выходивший сюда, и все вы здесь в зале просто огонь. Но прежде чем я покину сцену, искупайте в овациях этого мелкого засранца».

В июне этого года Шон уже практиковал спарринги с фанатом. Перед боем с Абусом Магомедовым он пригласил болельщика по имени Джонни в Xtreme Couture и дважды отправил его в нокдаун.

В этом весь Стрикленд — безумные действия, безумные высказывания. Но смотреть за ним всегда очень интересно. С этой точки зрения в UFC не прогадали, выдав титульный шанс Шону. Однако до турнира ещё три дня, а сколько разных проблем ещё может доставить им американец? Можно только догадываться, что могло бы быть, если бы фанат пожаловался в полицию на Стрикленда. Однако пока главный бой UFC 293 в безопасности.