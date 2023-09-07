Майк Тайсон — карликовый тяжеловес с короткими руками. За счёт чего он побеждал?

Ровно 27 лет назад в Лас-Вегасе легендарный Майк Тайсон вернул себе титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжёлом весе. Тогда Железный Майк оформил очередной нокаут в первом раунде, вырубив Брюса Селдона и вновь доказав свою уникальность: при откровенно низком для тяжеловеса росте Тайсон выключал свет всем своим долговязым и мощным противникам.

Напомним, в 14 лет юный и хулиганистый Майк попал в зал к легендарному тренеру Касу Д’Амато, что изменило жизнь Тайсона. Майк и Кас не только мгновенно наладили коммуникацию в зале, но и стали очень близки друг другу. В 1982 году после смерти матери Майка Д’Амато вместе со своей женой усыновили Тайсона и оформили опеку.

Д’Амато видел в Майке идеального боксёра-тяжеловеса. Кас считал, что тяжеловесы не должны быть двухметровыми качками, что, по его мнению, лишало боксёров манёвренности и замедляло в поединке. Поэтому Тайсон, рост которого составлял всего 178 сантиметров, подходил под требования Д’Амато идеально.

Конечно, Майк со своим низеньким ростом и примерно с таким же размахом рук выглядел на фоне своих соперников настоящим недорослем. К примеру, рост Леннокса Льюиса составляет 196 см, а размах рук – 213 см, рост Тони Таккера, с которым Тайсон бился за звание абсолютного чемпиона мира – 196 см при размахе рук 208 см. Среди современных боксёров Майк тоже был бы малышом: Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер выше двух метров, Энтони Джошуа ростом 198 см, даже Александр Усик, которого Фьюри обзывает «мелким» — 191 см. На 13 сантиметров выше Тайсона!

Майк Тайсон на тренировке Фото: imago images/PCN Photography/ТАСС

Но Д’Амато превратил недостаток роста в преимущество, обучив Тайсона стилю пик-а-бу. Многие из тех, кто работал с Касом, боксировали именно в этом стиле, но Майк стал тем, кто вывел его на новый уровень и довёл до идеала. Суть стиля заключалась в том, что боксёр должен был постоянно двигаться и использовать движения корпусом и маятники – те самые, которыми и прославился Тайсон. Соперникам было тяжело попадать по движущейся мишени, а как только они промахивались, следовала незамедлительная мощная контратака, которая зачастую выполнялась с наскока.

Говорят, что Д’Амато специально загружал Тайсона на работу ног, заставлял постоянно приседать с тяжёлыми весами, тем самым развивая взрывную силу ног и замедляя рост Майка. И это дало результат: то, как умел сближаться Майк, не умел, пожалуй, ни один боксёр.

Тайсон научился использовать маятники и в атаке. Он агрессивно напирал на более высоких соперников, заставляя тех отступать. И после своих нырков Майк вылетал с комбинациями, которые часто заканчивались легендарным левым крюком с наскока, против которого мало кто мог устоять, если Тайсон доносил его до цели. Как только Железный Майк оказывался на ближней дистанции, у соперника начинались большие проблемы, и разница в росте просто испарялась: Тайсон дотягивался до любой головы, даже которая находилась на 30 см выше, чем его собственная.

Ну и, конечно, этого всего бы не было, если бы Майк не обладал просто фантастической физической силой. Уже в 14 лет Тайсон мог выжать от груди 100 кг, порой многие не верили, что перед ними подросток.

«Так или иначе я участвовал в организации большинства его боёв. Знаете, то были адские времена. Даже сейчас помню, как Майк заполнял анкету в 14-летнем возрасте для участия в юношеских Олимпийских играх. Никто не верил, что ему только 14. Почему? Да он выглядел как уже полностью сложившийся мужчина. Нам пришлось собрать целую кипу бумаг: свидетельство о рождении, паспорт, свидетельство о крещении. Нам всё равно никто не верил, но мы доказали свою правоту. Иначе было никак — он был слишком офигенный, чтобы от него отказаться», — рассказывал в интервью The Sun Брюс Силверглейд, поработавший с Майком Тайсоном.

А та форма, которая была у Майка в его золотые времена, просто потрясала, как потрясала и скорость, и работа ног. При росте 178 см Тайсон весил в районе 100 кг и с лёгкостью перемещал эту груду мышц по рингу так, что соперники просто не успевали реагировать. И это в совокупности с постоянными нырками, движениями корпусом и взрывными наскоками.

Для того времени стиль Майка, поставленный Касом Д’Амато, был уникальным, да и спустя годы никто так и не смог в точности скопировать манеру ведения боя Тайсона. Да, в прессе часто можно встретить заголовки вроде «Он вырубил соперника в стиле Тайсона». Возможно, в каких-то отдельных поединках и встречаются какие-то отголоски техники Майка, но это лишь призрачные копии.

Майк Тайсон Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Многим хочется, чтобы в современном боксе появился свой Майк, поэтому после нескольких ярких побед в агрессивном стиле боксёров частенько именуют «новым Тайсоном». Но через какое-то время они исчезают, не сумев продолжить успешную карьеру в таком стиле.

Тайсон же никого не копировал и был самим собой – тем самым низкорослым убийцей в ринге с уникальными стилем и физическими данными, от которого шарахались все соперники. Кас Д’Амато сделал из одарённого природой парня самого устрашающего боксёра в истории, сумев донести до Майка особенности уникального стиля и совместив их с невероятной силой Тайсона. Фантастическая смесь, которую до сих пор никто не сумел воспроизвести.