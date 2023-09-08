Волков сделает шаг к титульнику, Адесанья усмирит Стрикленда. Где смотреть UFC 293

Дата и время турнира UFC 293

В ночь с 9 на 10 сентября в спортивном комплексе «Qudos Bank Arena» в городе Сидней (Австралия) состоится турнир UFC 293. В соглавном бою вечера выступит российский боец Александр Волков. Его соперником станет австралиец Тай Туиваса. В главном событии свой титул чемпиона будет защищать Исраэль Адесанья. Его соперником станет главный болтун UFC Шон Стрикленд.

Ранние прелимы начнутся в 1:00 мск, главный кард – в 5:00 мск.

Прямая трансляция боя Тай Туиваса – Александр Волков

Посмотреть трансляцию турнира UFC 293 с боем Туиваса – Волков можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 293

Главный кард

Исраэль Адесанья – Шон Стрикленд;

Тай Туиваса – Александр Волков;

Джастин Тафа – Остин Лэйн;

Тайсон Педро – Антон Туркаль;

Манел Капе – Фелипе дос Сантос.

Прелимы

Карлос Олберг – Да Ун Джан;

Джек Дженкинс – Чепе Марискал;

Джейми Малларки – Джон Макдесси;

Насрат Хакпараст – Лэндон Киньонес.

Ранние прелимы

Майк Даймонд – Чарли Радтке;

Шейн Янг – Габриэль Миранда;

Кевин Джуссет – Кифер Кросби.

Материалы о турнире UFC 293

Самые интересные статьи о звёздах предстоящего турнира:

Прогноз на бой Тай Туиваса – Александр Волков

Известный российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский высказался по поводу предстоящего поединка между Александром Волковым и Таем Туивасой.

«Думаю, если Волков будет готов и мотивирован, не будет проблем со здоровьем, то всё будет хорошо. Туиваса обладает нокаутирующей мощью, он может попасть, но Волков стилистически ему неудобен. Александр будет с дистанции тыкать его жёсткими джебами, ударами ногами и постепенно лишать Тая его мощи. Так что, думаю, Волков аккуратно заберёт бой, не обостряя. Именно перебивая на дистанции, не позволяя попасть по себе. Уверен, Волкову хватит навыков не вестись на какие-то провокации Туивасы и не зарубаться с ним», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Также свой прогноз на предстоящий поединок оставил бразильский боец смешанных единоборств Ренато Мойкано.

«Тай Туиваса — сумасшедший ударник. Он обладает нокаутирующей мощью. Но он немного медленный. Ему не хватает по-настоящему взрывного стиля. С другой стороны, у нас Волков, который выше, тоже является хорошим ударником и умеет держать дистанцию. Он очень хороший боец. На мой взгляд, Александр выиграет бой.

Туиваса не слишком силён в борьбе и грэпплинге. Я не думаю, что он настолько серьёзно относится к своей карьере. Не думаю, что он сосредоточен на тренировках. Волков больше сосредоточен на тренировочном лагере просто потому, что он русский. Думаю, так. Вероятно, Волков победит», — рассказал Мойкано в видео на своём YouTube-канале.