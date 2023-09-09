«Победит просто потому, что он русский». У Туивасы нет ни шанса устоять перед Волковым

В ночь с 9 на 10 сентября состоится важнейший поединок в карьере Александра Волкова. Россиянин одержал две досрочные победы и в 34 года несётся к своему первому титульнику в UFC. Соперником станет австралиец Тай Туиваса, которого совершенно точно будет изо всех сил поддерживать домашняя публика. Фаворитом этого противостояния выглядит Волков, но оппонент пока располагается выше в рейтинге тяжёлого веса. Но Бам-Баму это не поможет, Александр решительно настроен на очередной нокаут.

Волков находится на пике формы. Россиянин последовательно разбил Жаирзиньо Розенстрайка и Александра Романова. На два финиша ему потребовалось меньше раунда – 4 минуты и 28 секунд. А главное, Драго продемонстрировал, что все преимущества остались при нём.

Во-первых, Волков очень подвижен для тяжеловеса. Он способен измотать соперника своей скоростью. А Туиваса не отличается выносливостью, «бензобак» может закончиться очень быстро. Во-вторых, Александр универсален. Он готов перебивать соперников в стойке, может банально забороть. Сложно даже представить себе, как именно довольно неуклюжий Туиваса собирается выпутываться из цепких «объятий» россиянина.

Очень необычным прогнозом на поединок поделился бразильский боец смешанных единоборств Ренато Мойкано. Он уверен, что Волков просто не оставит сопернику шансов. Но причина у этого – очень любопытная.

Ренато Мойкано бразильский боец UFC «На мой взгляд, Александр выиграет бой. Туиваса не слишком силён в борьбе и грэпплинге. Я не думаю, что он настолько серьёзно относится к своей карьере. Не думаю, что он сосредоточен на тренировках. Волков больше сосредоточен на тренировочном лагере, просто потому что он русский. Думаю так. Вероятно, Волков победит».

Говоря откровенно, Туиваса – очень нестандартный боец. Он полностью закладывается на свой стиль Бам-Бама. Неуклюжий австралиец является очень опасным в силу того, что способен выкинуть увесистый лаки-панч. Но в последнее время Тай стал всё хуже держать удар. Сначала отлетел в нокаут с Сирилем Ганом, затем не выстоял и минуты под натиском Сергея Павловича. Туиваса вообще не имеет плана B. Он изначально выходит с одной целью – биться до того момента, пока один из соперников не рухнет на канвас.

А ещё Тай действительно не очень серьёзно готовится к поединкам. Об этом нам рассказал Ильяс Хамзин, который спарринговал с Бам-Бамом: «Я с Туивасой работал в Таиланде в лагере. Помогал ему, когда он дрался с Джуниором дос Сантосом. В спарринге он никакой, чисто спит. Он и сам говорит, что просыпается только в бою. Если брать с технической точки зрения, то Волкову легко будет. Но это тяжёлый вес. Может быть лаки-панч. Этот бой не должен пройти всю дистанцию».

Единственная надежда Туивасы перед этим боем – это один точный удар. Сложно представить, что Тай сможет победить как-то иначе. Но опытный Волков совершенно точно разобрал соперника буквально на атомы. И он прекрасно понимает, чего именно нужно ждать от неповоротливого австралийца. Поэтому Александр выйдет и спокойно разберётся с Туивасой. И сделает ещё один важнейший шаг к поясу, который пока находится на плече Джона Джонса. Но если американец всё-таки решит завершить карьеру, события могут принять самый неожиданный поворот.