Уникальная победа Волкова в UFC! Настоящий Драго — хладнокровный и жёсткий

В ночь на 10 сентября в Сиднее (Австралия) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 293. В соглавном событии сошлись тяжеловесы — Тай Туиваса и Александр Волков.

Для россиянина поединок с Бам-Бамом был возможностью выйти на серию из трёх побед и подняться в рейтинге повыше — Туиваса занимал шестую строчку, Волков был седьмым. Предыдущие два боя Драго завершил досрочно. Да, соперники были явно ниже уровнем, но тем не менее стоит отметить, что российский боец и с Жаирзиньо Розенстрайком, и с Александром Романовым не позволял поединкам зайти даже во второй раунд. В случае победы над Туивасой Волков получал ещё одну возможность включиться в титульную гонку и возможность подраться с более статусным соперником.

Туиваса — любимец австралийской публики. Последний раз он выступал в Сиднее в своём дебютном бое в UFC. К очередному поединку Тай подошёл на двух поражениях, причём оба нокаутом — от Сириля Гана и Сергея Павловича. Так что у австралийца не было недостатка в мотивации. Тут и желание закрыть неудачные результаты, и порадовать болельщиков. Тем не менее явным фаворитом поединка считался именно Волков.

Однако следовало помнить, что это тяжёлая весовая категория, где абсолютно любой удар может стать решающим. С этой точки зрения у Туивасы, обладающего внушительной нокаутирующей мощью, вполне могли найтись аргументы против Волкова.

Австралиец с первых секунд начал активно нащупывать дистанцию, пробовал раздёргивать Волкова и работал в том числе по ногам и корпусу. Россиянин спокойно контратаковал выпады Туивасы и практически в каждом эпизоде доводил тяжёлые удары до соперника. Александр действовал очень уверенно и ни разу не допустил серьёзных угроз со стороны Тая. Более того, в конце первого раунда Волков мог довести дело до финиша, но гонг спас австралийского бойца, который уже просто перестал отвечать.

После вчистую проигранного отрезка Туиваса попробовал отыграться и стал ещё активнее искать сближения с Волковым. Дивидендов это не приносило, россиянин буквально «закармливал» Тая. Тут стоит отдать должное Бам-Баму, который достойно держал удар и несколько раз не позволил себя финишировать. В конце раунда Волков занял доминирующую позицию в партере и перешёл на редкий удушающий Иезекииля. До конца второй пятиминутки Туиваса не дожил.

Тотальное доминирование Волкова. Страшная статистика по ударам в голову — 105 на 5 в пользу Драго. При всём этом Александр умудрился выиграть приёмом, причём сделал это впервые в UFC. Третья победа россиянина кряду, и он угрожающе приближается к топ-5.