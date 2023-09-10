«Волков давно мог быть чемпионом UFC». Кажется, Драго всё-таки доберётся до титула

Александру Волкову 34 года. В ночь с 9 на 10 сентября на турнире UFC 293 в Австралии россиянин провёл свой очередной поединок в лучшем промоушене на планете. В соперниках оказался грозный Тай Туиваса, который находился выше в рейтинге дивизиона и выступал при оглушительной поддержке соотечественников. Но Драго продемонстрировал, что находится на пике, поэтому останавливаться не собирается. Похоже, впереди у Волкова лишь одна цель – заветный чемпионский пояс.

В карьере Волкова в UFC было довольно много непростых моментов, болезненных поражений. Например, с Дерриком Льюисом, когда россиянин недотерпел до победы всего 11 секунд. Или неудачный поединок с Аспиналлом, где пришлось капитулировать уже в первом раунде. Но Александр не терял чемпионских амбиций и продолжал работать над собой. В итоге Драго выдал две победы подряд и подходил к Туивасе в прекрасном состоянии.

Волков разобрал Тая буквально по полочкам. Он прекрасно понимал, когда соперник будет атаковать, как именно станет совершать выпады. Поэтому спокойно встречал любые попытки австралийца включить излюбленный Бам-Бам стиль. Говоря откровенно, в такой манере действовал сам россиянин. Уже ко второму раунду преимущество по точным ударам в голову стало колоссальным. В такой ситуации досрочный финиш выглядел лишь делом времени. Тем удивительнее, что победа была добыта на настиле, в борьбе.

Теперь возникает главный вопрос – что для Волкова подготовят дальше боссы UFC? Россиянин набрал феноменальный ход, поэтому игнорировать его просто невозможно. Кроме того, главные действующие лица организации в шаге от того, чтобы завершить карьеру. Это касается и чемпиона Джона Джонса, и Стипе Миочича. Бойцы проведут очный поединок, после которого вполне могут уйти синхронно.

Тогда вырисовывается вполне реальная четвёрка претендентов на титул, в которой сразу два российских бойца. Это Волков, Сергей Павлович, Сириль Ган и Том Аспиналл. А дальше всё зависит от желания боссов промоушена, которые вполне могут удивить выбором следующего титульника в дивизионе.

Многие уверены, что если Александр получит титульный шанс, то обязательно воспользуется ситуацией. Например, о чемпионских перспективах Драго высказывался Олег Тактаров: «По всем своим техническим показателям он самый сильный в своей весовой категории. Он в полном порядке. И в партере, и в борьбе — всё на месте.

Если исправит один психологический момент, будет остальных так же проходить — может, не в первом раунде, но очень уверенно. Из того, что я увидел, делаю вывод, что он давным-давно мог бы быть чемпионом UFC».

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть его можно в телеграм-канале UFC Russia.

Волков своими последними результатами совершенно точно заслужил место в титульном поединке. Потому хочется поверить в то, что свой шанс он обязательно получит. Конечно, остальные претенденты выглядят более реальными вариантами. Но хочется поверить в то, что за старания и усердие Волков будет вознаграждён. И есть уверенность, что просто против россиянина не будет никому.