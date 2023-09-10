«Это что-то из Библии?» Волков победил редчайшим «российским» приёмом

В ночь на 10 сентября на турнире UFC 293 российский боец Александр Волков эффектным удушающим приёмом одержал победу над австралийцем Таем Туивасой. Это было примечательно по двум причинам. Во-первых, ранее Волков в UFC приёмами не побеждал. Во-вторых, Драго выполнил очень редкое удушение Иезекииля.

После боя Александра, конечно же, спросили о таком необычном сабмишене: «Я не тренировал конкретно этот удушающий, но хочу сказать спасибо Алексею Олейнику и передать ему привет. Именно он научил меня этому приёму ещё давно, лет 10–15 назад».

Отсылка к Олейнику совершенно неслучайна. Именно он стал первым бойцом в истории UFC, который сумел одержать победу «иезекиилем». В январе 2017 года Алексей провёл поединок с чехом Виктором Пештой и уже в середине первого раунда вынудил соперника стучать. В мае следующего года Олейник проделал тот же трюк на бразильце Джуниоре Альбини. Причём россиянин после боя утверждал, что его соперник должен был знать, как защититься от этого приёма, так как хорошо владеет джиу-джитсу. Обе раза Олейник получал за эту победу бонус в размере $ 50 тысяч.

Важный момент — некоторые источники, такие как портал Sherdog, считают, что первым исполнителем «иезекииля» в UFC был не Олейник, а Ремко Пардул, который выигрывал так ещё в 1995 году у Райана Паркера. В таком случае россиянин должен считаться первым бойцом лишь в новейшей истории промоушена, который применил этот удушающий. А Волков сегодня стал вторым.

Итак, пора разобраться, что же такое удушение Иезекииля. Приём назван в честь бразильского дзюдоиста Иезекииля Парагуасу, который начал активно применять приём в 1988 году. В спаррингах с джитсерами он не мог преодолеть гард и начал просто душить их прямо из этой позиции. В оригинальной версии для удушения Иезекииля требуется задействовать своё же кимоно. Одна рука заводится за шею соперника, другой нужно ухватиться за её рукав и с помощью локтя или предплечья надавить на шею.

Как это можно адаптировать для ММА, где торс оголён, Олейник тоже объяснял. Нужно максимально прижаться к сопернику, завести руку за шею, зафиксировать с помощью замка его в таком положении, чтобы он никуда не мог выйти, и вставить кулак или ребро ладони передней руки в зону его шеи.

Олейник показывает, как выполняется удушение Иезекииля. Фаза 1 Фото: Кадр из видео

Олейник показывает, как выполняется удушение Иезекииля. Фаза 2 Фото: Кадр из видео

Механику самого удушения Алексей тоже описывал: «Есть строение шеи у человека: идёт группа мышц по бокам, идёт кадык. Ошибка людей в том, что они давят в кадык или в группу мышц, некоторые давят в челюсть снизу вверх. Вопрос в том, чтобы давить между кадыком и этой группой мышц. Здесь свободное пространство, которое никогда не накачивается. Шею можно накачать просто огромную, мышцы очень большой вес выдерживают. А это место никак не защищается».

Олейника вообще можно смело называть специалистом по «иезекиилю». За свою профессиональную карьеру дядя Лёша проводил такой удушающий 14 раз. Была даже серия из четырёх побед подряд, где он выигрывал исключительно «иезекиилем».

После того как Олейник выиграл данным приёмом у Альбини, ему предстоял поединок с Марком Хантом. Того, разумеется, спросили, не боится ли он попасться на удушающий, если встретится с Удавом: «Я сейчас на шестой строчке рейтингов. Олейник ниже меня в рейтинге, хотя, если честно, я не помню его место. Бой с ним не имеет для меня смысла. Удушение Иезекииля? Это что-то из Библии? Я не видел его боёв, но вроде это приятный парень. Если его мне в итоге и дадут, то почему бы и нет. Россия? Хорошее место для боя. Одни из лучших бойцов ММА были родом из России».

К слову, Хант попался на приём, но на обычное удушение сзади.

Кстати, есть человек, которому даже Олейник не смог провести «иезекииль»: «Я дрался с Джеффом Монсоном, проверял его, попробовал и понял, что этот удушающий не идёт. У Монсона такое строение шеи и трапеции, что сделать «иезекииль» очень тяжело».

«Иезекииль» — сложный и редкий приём, который редко удаётся и опытным борцам, и джитсерам. Тем удивительнее, что это удалось сделать Волкову, который последний раз выигрывал приёмом ещё в М-1. Однако Драго за это бонуса не дали, что его возмутило: «Почему мнe не дали бонус? Это мой пeрвый сабмишен в UFC, при этом я дрался с отличным ударником на eго территории, поэтому я не понимаю, почeму мне не дали бонус. Это вопрос к тому, кто даёт эти бонусы».

В интервью «Матч ТВ» Волков тоже добавил подробностей о необычном приёме: «Мы какое-то время вместе с Олейником тренировались в Москве. Он показывал мне этот приём, и сейчас, когда я его делал, я прямо вспоминал все элементы: так, это сюда, это сюда. И когда Туиваса попался, я чувствовал, как он пытается выбираться, но понимал, что схватил его хорошо и нужно подержать секунд 10. Этот приём не сразу получается, это не чистый удушающий, там есть элемент боевого воздействия. И я знал, что надо немного подождать. Туиваса был готов ко многому, потому что я пытался треугольник руками сделать, он выскользнул, потом пробовал «гильотину». Я эти приёмы готовил, но видно было, что он тоже работу в лагере проделал. Плюс он достаточно сильный, скользкий, шея и плечи крепкие, было тяжело подхватить на эти приёмы, а к «иезекиилю» он не был готов. Люди почему-то не чувствуют опасности, если положить им под голову руку, и Туиваса её тоже не чувствовал.

Алексей мог бы объяснить это лучше, но как я это чувствую: если оппоненту положить руку под голову, взять этой рукой свою руку и он откроет шею, то это практически «точка невозврата». Там остаётся положить кулак на шею и применить силу».

Олейника в UFC уже нет, но дело его продолжается. Будем ждать ещё больше эффектных побед российских бойцов.