Наша лучшая девушка-боец дерётся не в UFC. Мохнаткина увезёт пояс PFL в Россию

25 ноября завершится очередной сезон лиги PFL. Как и в прошлом году, организация планирует провести все финальные поединки Гран-при в одном карде. Среди шести пар финалистов оказались сразу три российских спортсмена, в том числе сильнейшая девушка-боец из России – Марина Мохнаткина.

Из-за того, что Марина родилась в большой семье и жила в маленькой деревне, ей приходилось часто помогать родителям по хозяйству и выдерживать серьёзные физические нагрузки, что в дальнейшем помогло ей в спорте.

Путь Мохнаткиной начинался с самбо. В 2010 году Марина впервые заняла второе место на чемпионате России, что дало ей право выступить на чемпионате Европы, где она стала победительницей. После этого началась настоящая доминация Мохнаткиной: она выиграла сразу девять чемпионатов России подряд, представляла сборную России на чемпионатах мира, где семь раз завоёвывала золотые медали — равных ей на самбистских коврах попросту не было.

Марина Мохнаткина Фото: Cooper Neill/Getty Images

Параллельно с карьерой в самбо, уже будучи титулованной спортсменкой, Марина решила попробовать себя в смешанных единоборствах. В 2016 году Мохнаткина дебютировала в лиге Fight Nights Global, за полтора года одержала четыре победы и вышла на титульный поединок. Интересно, что все четыре победы были одержаны болевыми приёмами – самбистская подготовка давала о себе знать. В титульном поединке в близком бою Мохнаткина уступила Лиане Джоджуа, которая впоследствии стала бойцом UFC.

Марина же выбрала другой путь. Сначала у россиянки был не лучший период в Bellator, где она за полтора года провела всего два боя c противоречивыми результатами. А затем Мохнаткина перебралась в PFL, где чувствует себя комфортно и выступает до сих пор.

Марина успела поучаствовать в трёх Гран-при организации. В 2021 году россиянка выиграла свой дебютный бой у Клаудии Заморы, но набранных за один поединок баллов не хватило для выхода в плей-офф. В Гран-при-2022 семикратная чемпионка мира по самбо в первом же поединке встретилась с двукратной олимпийской чемпионкой по дзюдо из США Кайлой Харрисон и уступила судейским решением. Последующая победа над Эбби Монтес не помогла россиянке набрать необходимые баллы для выхода в плей-офф.

С третьей попытки в текущем сезоне PFL Марина всё-таки оказалась в плей-офф. Перед стартом регулярного сезона Мохнаткина провела бой в Екатеринбурге на RCC 13, победив бразильянку Татьяну Агиар. Вернувшись в PFL, Марина нокаутировала японку Йоко Хигаси и решением судей одолела бразильянку Эвелин Мартинс, со второго места пробившись в плей-офф Гран-при-2023. В полуфинале россиянка встречалась с представительницей США Эмбер Лейброк и вновь продемонстрировала силу самбо: в первом же раунде Марина провела рычаг локтя и заставила соперницу сдаться.

Теперь Мохнаткиной предстоит финальный поединок в Гран-при против очень серьёзной соперницы – действующей победительницы лиги Лариссы Пачеко из Бразилии. Пачеко в прошлом сезоне победила в финале саму Кайлу Харрисон, а в текущем Гран-при также идёт без поражений. Поэтому поединок будет крайне тяжёлым, но и награда за победу соответствующая – чемпион Гран-при PFL получает $ 1 млн.

Все трансляции PFL доступны в Okko.

Если в начале своей карьеры в смешанных единоборствах Марина в основном делала акцент на борьбу, что с её богатейшим бэкграундом в самбо неудивительно, то со временем Мохнаткина стала более разносторонним бойцом, подтянула стойку и ударную технику. Кто знает, возможно, победа в финале Гран-при PFL приведёт Марину в UFC, тем более что и связи там у неё есть: новоиспечённый муж Мохнаткиной Сергей Спивак находится в топ-10 тяжёлого веса и вполне может замолвить за супругу словечко Дане Уайту. Хотя результаты семикратной чемпионки мира по самбо и так говорят сами за себя.