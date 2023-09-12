Хабиб навредит Махачеву приездом на UFC 294? Ислам и так под невероятным давлением

В январе этого года стало известно, что Хабиб Нурмагомедов решил отойти от активной деятельности в ММА и будет больше времени уделять семье. Орла даже не остановили успехи на тренерском поприще. Портал MMAJunkie признавал Хабиба лучшим тренером 2022 года, но он вновь решил уйти триумфально. Последний, кого он секундировал, — Ислам Махачев в титульном поединке с Чарльзом Оливейрой.

С тех пор Нурмагомедов появлялся в медиапространстве лишь изредка. Например, было неплохое интервью на встрече в MGM Grand. А теперь глава лиги Eagle FC Шамиль Завуров в интервью Игорю Лазорину сообщил, что Хабиб планирует посетить турнир UFC 294 в Абу-Даби: «В углу Хабиба, наверное, не будет. На подготовку заедет, посмотрит, подскажет. А так, чтобы не прилететь на бой – такого нет. Секундировать, всё время рядом находиться не будет, а на бой приедет, да. Все поедем, поддержим».

Важный момент, который проговаривается — Орёл не будет секундантом Махачева, а просто поприсутствует в качестве болельщика.

Вопрос в том, как это может сказаться на Исламе. Не секрет, что для него всегда было важно присутствие Хабиба в углу, чемпион подтверждал это и после боя с Алексом Волкановски: «Сильно ли на меня повлияло отсутствие Хабиба? Наверное, да, потому что 100% я бы больше выложился. Где‑то бы лучше поработал, а его подсказки очень важны. Как он, в бою мало кто сможет в этом спорте подсказать. Отсутствие Хабиба сыграло какую‑то роль. У меня уже было во многих боях, что он выкрикнул подсказку, а я сделал этот приём и одержал победу».

А старший тренер сборной Москвы Союза ММА России Магомед Магомедов уверенно заявил, что Махачев не показал лучшую версию себя именно из-за отсутствия старшего товарища: «Сказалось отсутствие Хабиба Нурмагомедова. Из-за этого на Ислама было больше давления, к чему он оказался не совсем готов. Был чуть в суете, не такой спокойный, как всегда. Хабиба не хватало с самого начала подготовки к этому бою, чтобы он контролировал весь процесс. Его не хватило как лидера команды. На Ислама легла большая ответственность — быть капитаном. Это серьёзная моральная нагрузка, а Махачев не такой жёсткий характером, как Хабиб».

В Абу-Даби, по сути, будут те же самые условия, но они осложняются тем, что Хабиб будет где-то неподалёку, всё будет происходить на его глазах. Это очень большой груз ответственности сверх уже имеющегося. Авторитет Нурмагомедова в команде достаточно велик даже с учётом того, что он стал проводить с ней меньше времени. Так что Ислам точно будет держать в голове этот фактор, и отчасти он может ему помешать в самом бою.

Кроме того, многие эксперты и бойцы уверены в том, что Махачев не испытает проблем с Оливейрой и в реванше. Все хорошо помнят, что было в первом бою, и ждут такого же доминирования от россиянина. Тем не менее нельзя упускать из виду то, что Чарльзу нечего терять, он уже проигрывал Исламу, от него не ждут больших свершений, а значит, и давления поменьше. Кроме того, бразилец, очевидно, сделает выводы из первого поражения и уже не позволит себе допустить те же ошибки. Хотелось бы, чтобы Махачев тоже отдавал себе в этот отчёт и не вышел на поединок чересчур расслабленным. Если он поверит в свою непобедимость раньше времени, это будет чревато.

На россиянина точно будут давить не только присутствие Нурмагомедова в качестве зрителя, но и постоянные параллели с Хабибом. Каждый шаг Махачева так или иначе сравнивают с тем, что делал Орёл. Это нелегко ещё и потому, что сравнения часто не в пользу Ислама. К примеру, немало людей отмечали, что Хабиб не позволял себя так забивать в граунд-энд-паунд, как это делал с Махачевым Волкановски в конце пятого раунда.

Этот год в UFC уже можно назвать годом апсетов. Алекса Грассо, Шон О’Мэлли, Шон Стрикленд, отчасти Леон Эдвардс и Александр Пантожа — в этих ребят мало кто верил, а они все сегодня владеют чемпионскими поясами. Вряд ли Хабибу хочется вживую лицезреть ещё одну громкую неожиданность и наблюдать за тем, как у его друга и подопечного отнимают пояс. Однажды это уже случалось. В 2015 году Нурмагомедову было очень неприятно видеть, как Адриану Мартинс нокаутирует Махачева. Важно, чтобы история не повторилась. Но ирония в том, что Хабиб может повлиять на это в негативном ключе.

До UFC 294 остаётся чуть меньше месяца.