«Каменная башка» — вовсе не Валуев. Великий тяжеловес провёл 93 боя и ни разу не упал

12 сентября 1937 года, ровно 86 лет назад, на свет появился Джордж Чувало, который вошёл в историю профессионального бокса за счёт одного уникального качества — у него был просто непробиваемый подбородок. Люди часто называют «каменной башкой» Николая Валуева, но у него есть более чем достойный конкурент.

«Когда все закончилось, Али попал в больницу. Он истекал кровью. Я же вечером пошёл на танцы со своей женой», — фраза, идеально описывающая карьеру Джорджа.

Мохаммед Али, Джордж Форман, Джо Фрейзер, Флойд Паттерсон, Эрни Террелл, Джерри Кварри, Кливленд Уильямс, Джимми Эллис, Бастер Матис, Даг Джонс, Оскар Бонавена, Зора Фолли, Ивон Дюрелл, Пит Радемахер. Это неполный список бойцов, которым доводилось драться с Чувало, но ни один боксёр не смог даже отправить в нокдаун крепкоголового канадца. Ни одного нокдауна за 93 боя в профессиональном ринге. К слову, дважды Джордж формально проигрывал техническими нокаутами — Форману и Фрейзеру, но в обоих случаях это была инициатива рефери, сам боксёр собирался драться даже с ужасными травмами. С Фрейзером Чувало получил перелом правой глазницы уже в начале боя, но и не думал останавливаться. Потом пришлось перенести тяжёлую операцию, и было чудом, что он вообще полностью сохранил зрение. Однако Джордж всё равно вернулся в ринг.

Чувало пришёл в профессионалы с чистым рекордом в любителях — 16-0. Дебют у него выдался по-настоящему уникальным. Джек Демпси организовал боксёрский турнир в Канаде, на котором многом дебютантам предоставился шанс показать себя, причём каждому нужно было провести не один бой за вечер. Джордж в тот день нокаутировал четырёх соперников.

Первые несколько лет профессиональной карьеры Чувало боксировал исключительно на территории Канады, неоднократно завоёвывал пояс чемпиона в тяжёлом весе и снова его терял. Первым серьёзным вызовом стал Зора Фолли в 1964 году. Ему Джордж уступил по очкам, но закрыл эту неудачу четырьмя победами за семь месяцев и в феврале 1965 года вышел на Флойда Паттерсона. Очередное поражение по очкам принесло Чувало славу — этот поединок признали боем года. Однако настоящей звездой бокса канадец стал спустя ещё год, когда встретился с великим Мохаммедом Али.

Мохаммед Али против Чувало Фото: Mark Kauffman/Getty Images

Изначально Али должен был драться с Эрни Терреллом, но сначала в США отказались санкционировать поединок из-за позиции боксёра относительно действий страны во Вьетнаме, а потом и соперник Мохаммеда отказался биться. За 17 дней до поединка была найдена экстренная замена в лице Чувало. Боб Арум, для которого это был первый бой в качестве промоутера, рассказывал: «Я тогда объехал всю Северную Америку. Чувало был единственным, кто был готов драться с Мохаммедом в любое время». Канадец в итоге стал первым, кто выстоял с Али все 15 раундов, и получил лестную оценку от оппонента: «Он самый крутой парень, с которым я когда-либо дрался». Так что прозвище Каменная башка Чувало вполне оправдывал.

В дальнейшем они встречались ещё раз, но и тогда Джордж выстоял весь поединок и проиграл решением. Боксёры, к слову, подружились, и спустя годы Чувало очень грустил из-за того, что его приятель скончался: «Мы пытались прикончить один другого, и после всего этого, верьте, хотите или нет, начнёте чувствовать к своему сопернику симпатию. Мы дрались друг против друга 27 раундов, но тем не менее стали хорошими друзьями. Часто звонили друг другу, он был хорошим человеком и собеседником. Его смерть очень задела меня».

Вся карьера Чувало напоминает американские горки. Он не хватал звёзд с неба, многие отмечали, что в целом его боксёрские навыки были достаточно средними. Это не мешало канадскому тяжеловесу выдавать длительные победные серии, но все они неизменно обрывались на признанных топах. Однако в историю Джордж всё равно вошёл и останется в ней. В 1990 году он был включён в Канадский зал боксёрский славы, ещё через пять лет попал и в Мировой зал славы.

К слову, стойкость Чувало проявлялась не только в ринге. В личной жизни боксёру пришлось пережить не одну трагедию. Трое его сыновей стали зависимыми от героина, двое погибли от передозировки, а ещё один совершил самоубийство. На фоне этих обстоятельств ушла из жизни и жена Джорджа Линн. Ещё позднее скончалась и внучка боксёра.

«Моё сердце не из камня. Я всегда в трауре, я помню лица своих детей. Жизнь — тяжёлая вещь, и она полна испытаний. К счастью, у меня есть ещё два ребёнка — сын и дочь», — комментировал Чувало.

Со второй женой Джоанн у Джорджа был достаточно продолжительный брак, но в итоге они разошлись. Причиной, как часто бывает, стали деньги и имущество. Из-за этого супруга ссорилась с детьми Чувало, препятствовала их контактам с отцом.

Тем не менее у Джорджа в последние годы были и положительные моменты. В 2011 году в Сараеве была возведена его статуя. Канадец с боснийскими корнями приезжал на мероприятие лично. А в 2019 году Чувало открыл в Торонто детский центр, который разрабатывает программы для наркозависимых детей и подростков.

Резюмируя свою карьеру, Чувало ни о чём не жалел: «Я всегда говорил, что при хороших обстоятельствах мог бы побить любого. Вот если бы поединки длились 100 раундов, то я наверняка был бы лучшим».