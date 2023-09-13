UFC 300 — турнир мечты. Возвращение Макгрегора и уникальный бой Фьюри — Джонс

Весной 2024 года лучший промоушен планеты готовит грандиозное событие. Состоится юбилейный номерной турнир – UFC 300. Из него боссы лиги хотят сделать нечто историческое и невероятное. Постепенно начинают появляться слухи о потенциальных поединках. И, говоря откровенно, вывески действительно впечатляют. Если Дана Уайт и его матчмейкеры воплотят всё в жизнь, событие обещает получиться действительно фантастическим.

Всё активнее ведутся разговоры о том, что в главном событии вечера состоится долгожданное возвращение Конора Макгрегора. Некоторые фанаты даже строят предположения, что Ноториус специально не проводит поединок с Майклом Чендлером, чтобы выступить на UFC 300. Если ирландец в ближайшее время пройдёт все необходимые тесты USADA, то действительно сможет появиться в октагоне. Возможность стать участником исторического зрелища вполне может зацепить Конора.

Ещё одним статусным событием обещает получиться противостояние россиянина Ислама Махачева и Александра Волкановски. Было понятно, что реванш – лишь дело времени. И самый оптимальный вариант – это юбилейный номерной турнир, к которому будет приковано запредельное внимание.

О желании выступить на UFC 300 уже высказался сам Волкановски: «Хотел бы я провести реванш с Исламом на UFC 300? Конечно. Это было бы здорово, учитывая, что мою руку могут поднять на таком крупном турнире. Это было бы идеально. Посмотрим, как всё сложится. Думаю, наш бой — один из самых громких, которые только можно организовать на сегодняшний день. Не сомневаюсь, что люди будут ждать нашего реванша. Это будет конкурентное противостояние, и я гарантирую, что на этот раз выиграю».

Выступить на UFC 300 хочет и соотечественник Волкановски – Исраэль Адесанья. Более того, он готов даже возглавить турнир. Но только если Алекс выступить не сможет.

Исраэль Адесанья боец UFC, бывший чемпион в среднем весе «Я хотел бы возглавить турнир. Посмотрим… Я смотрел UFC 100, это был бой Брока Леснара и Фрэнка Мира, смотрел UFC 200, там выступала Миша Тейт, большой бой. Я уже долгое время являюсь поклонником этого вида спорта. И хотел бы стать частью UFC 300, потому что не смогу подраться на UFC 400. Определённо, я выступлю на UFC 300. Алекс Волкановски тоже должен быть там. А я буду в соглавном событии. Он мой чувак. Если он не будет драться, то я стану хедлайнером. Уверен, что этого захотят и другие люди, Конор также захочет вмешаться».

А ещё фанаты смешанных единоборств ждут боя, который пока выглядит фантастическим вариантом, но вполне может стать реальностью. Джон Джонс пропустил юбилейный UFC 200 из-за допингового скандала. Но на следующем таком событии он выступить обязан. Вот только в соперники ему прочат далеко не Сергея Павловича. Есть вероятность, что американец завершит карьеру уже после поединка со Стипе Миочичем. А на UFC 300 будет драться с Тайсоном Фьюри. Цыганский король уже сообщил, что получил контракт от лиги на это событие. Но окончательного решения бойцы пока не приняли.

Уже по этим ожидаемым поединкам понятно, что UFC 300 действительно может стать историческим событием. Главное, чтобы организация действительно смогла претворить все эти планы в жизнь. Перед UFC 200 также был анонсирован фантастический кард. Но со временем он рассы́пался на части, событие пришлось буквально спасать. Есть уверенность, что Дана Уайт проделает работу над ошибками, что позволит провести турнир мечты.