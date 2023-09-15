Круче, чем все российские лиги? Как в Brave штампуют новых звёзд для UFC

Промоушен Brave CF появился относительно недавно, в 2016 году, и в силу объективных причин пока не может на равных конкурировать с топовыми лигами смешанных единоборств. Тем не менее организация не стоит на месте, постепенно развивается и растёт, расширяет географию, и, самое главное, в ней появляется всё больше новых звёзд ММА.

По сути, создание Brave CF стало ещё одним шагом к развитию единоборств в Бахрейне. Поначалу в лиге был упор на местных спортсменов, но быстро стали появляться и бойцы из-за рубежа. А в последние годы ростер промоушена активно пополняется представителями стран СНГ, которые раскручиваются и затем получают контракты в UFC.

Самый яркий пример — Хамзат Чимаев. Непобеждённый шведско-чеченский боец ворвался в Brave в 2018 году и провёл там четыре боя, все выиграв досрочно. Его талант не остался незамеченным, и Чимаева позвали в UFC. Туда Борз также влетел с грохотом, умудрившись провести два боя за 10 дней и удосрочив обоих соперников. В дальнейшей карьере Хамзата были и сложности, из-за последствий коронавируса он даже думал о завершении карьеры, но вернулся. Сегодня его рекорд 12-0, он буквально в шаге от титульного боя, и Дана Уайт, не стесняясь, называет Чимаева одной из главных звёзд лиги. И это вовсе не аванс.

Хамзат, по сути, стал первой ласточкой, потому что после него в UFC стали пристальнее наблюдать за Brave CF и всё чаще забирать оттуда лучших бойцов. Мухаммад Мокаев пришёл следом за Чимаевым, тоже с чистым рекордом (6-0, один бой признали несостоявшимся) и большими амбициями. Британо-дагестанец успел выиграть уже четыре поединка в главном ММА-промоушене мира и постепенно движется к заявленной цели.

Помимо Чимаева и Мокаева, Brave делегировал в UFC и других непобеждённых ребят. Азамат Мурзаканов выступает в UFC с марта 2022 года и выиграл там все три поединка. Уже сейчас он располагается в топ-15 полутяжеловесов с рекордом 13-0. А казахстанец Азат Максум дебютировал в лиге Даны Уайта только в июле этого года и начал с победы над опытным ветераном Тайсоном Намом. Азат сейчас идёт на 17 победах и без единого поражения. Максума можно отнести к новому потоку бывших бойцов Brave CF, которые дебютировали в UFC. Кто-то получает контракт сразу, кто-то отправляется в претендентскую серию Даны Уайта. Только за 2023 год это были также Асу Алмабаев, Нурсултон Рузибоев и Икрам Алискеров, который единственное поражение в профессиональной карьере потерпел от Чимаева, и было это, к слову, в Brave.

Дана Уайт вполне доволен таким пополнением. Неслучайно Алискерову уже приготовили более тяжёлый тест в лице рейтингового бойца Нассурдина Имавова, а ещё раньше и вовсе хотели свести с Пауло Костой. Сам президент UFC объяснял такой матчмейкинг тем, что видит в Икраме того, кто готов драться с топовыми соперниками.

К слову, это тоже ещё не всё. Тяжеловес Шамиль Мусаев, заработавший себе славу в Brave, в ближайшую неделю выступит в претендентской серии Даны Уайта и попробует заработать приглашение в UFC. Есть в лиге и человек по имени Хамзат Мааев, которого уже называют клоном Чимаева. Он пока тоже не проигрывал (3-0), тоже родом из Чечни, прозвище Борз, даже есть шрам на лице. Правда, выступает в лёгком весе, а Чимаев считает его красивее себя.

Бойцы из стран СНГ — не единственные знаменитости из Brave. В UFC есть также Оттман Азайтар, Карлстон Харрис, Антон Туркаль, которые пока не хватают звёзд с неба. Несколько недель назад контракт получил очень перспективный Абдул-Карим Аль-Сельвади, который обещает заявить о себе.

Brave CF продолжает активно развиваться, и бойцы всё охотнее идут в промоушен, понимая, что могут там дорасти до ещё более высокого уровня. Так что стоит ожидать, что в будущем мы услышим о многих из них. Лига делает для этого всё, недавно впервые был проведён турнир во Франции, в рамках которого зрителям было представлено немало новых интересных бойцов. За счёт проведения турниров в разных странах Brave убивает двух зайцев сразу: получает «новую кровь» взамен ушедших звёзд и повышает узнаваемость бренда. На данный момент концепция работает, и впереди у Brave ожидаются большие проекты, что поможет не просто растить звёзд для других лиг, но и стать полностью самостоятельной боевой единицей в мире промоушенов ММА.