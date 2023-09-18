Рубка Физиева с Гамротом и битва за титул Bellator. Топ-7 боёв недели в MMA и боксе

Предстоящая неделя обещает получиться очень важной в мире бокса и смешанных единоборств. Организаторы запланировали большое количество титульников. Поэтому поединки должны порадовать интригой и противостояниями лучших спортсменов. Мы собрали семь главных событий, которые пройдут с 18 по 24 сентября.

18 сентября. Дзюнто Накатани – Арги Кортес

18 сентября в Токио (Япония) состоится грандиозный боксёрский турнир. Особое внимание к себе приковывает противостояние Дзюнто Накатани и Арги Кортеса. На кону стоит титул WBO в весе до 52,2 кг. Очевидным фаворитом выглядит Накатани. Он остаётся непобеждённым, его профессиональный рекорд — 25-0. В активе Дзюнто 19 нокаутов. У Арги Кортеса показатели скромнее – 25-3-2, 10 КО. Но он выглядит опасной оппозицией, может навязать очень серьёзное сопротивление.

Дзюнто Накатани – Арги Кортес Фото: Sarah Stier/Getty Images

18 сентября. Кенсиро Тераджи – Хекки Бадлер

На том же турнире в Токио фанатов бокса ждёт ещё одно интереснейшее противостояние. В ринге сойдутся Кенсиро Тераджи и Хекки Бадлер. Соперники будут биться за титулы WBC и WBA в 49 кг. Поэтому поединок должен получиться очень интригующим. Тераджи имеет профессиональный рекорд 21-1, 13 раз он нокаутировал своих соперников. На стороне Бадлера опыт – он провёл 39 профессиональных поединков и имеет статистику в 35 побед при четырёх поражениях. В 11 случаях он отправлял соперников в нокаут.

Кенсиро Тераджи – Хекки Бадлер Фото: Takashi Aoyama/Getty Images

20 сентября. Лестер Мартинес – Лайонелл Томпсон

20 сентября в Плэнт-Сити (США) состоится интереснейший бой. В ринг выйдут Лестер Мартинес и Лайонелл Томпсон. Никаких титулов на кону не стоит, но у каждого из боксёров запредельная мотивация. Фаворитом выглядит Мартинес, который идёт непобеждённым с рекордом 16-0. Более того, 14 своих поединков боксёр завершил досрочно. А Лайонелл Томпсон имеет менее весомую статистику — 22-5, 12 KO. Но спортсмен заряжен на то, чтобы лишить соперника «нолика» и существенно прокачать свой статус.

Лестер Мартинес Фото: из личного архива Лестера Мартинеса

23 сентября. Чжан Чжилэй – Джо Джойс

23 сентября в Лондоне (Англия) будет очень жарко. Особенно интересным должен получиться поединок, в котором зарубятся Чжан Чжилэй и Джо Джойс. Они сразятся за титул временного чемпиона мира по версии WBO в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг). Поэтому будет очень интересно посмотреть, кто из великанов всё-таки завоюет пояс. Чжилэй имеет рекорд 25-1-1, 20 KO, Джойс – 15-1, 14 KO. Поединок вряд ли доберётся до судейского решения. Для соперников этот бой станет реваншем. Единственное поражение Джо нанёс именно Чжан.

Чжан Чжилэй – Джо Джойс Фото: James Chance/Getty Images

23 сентября. Джонни Эблин – Фабиан Эдвардс

23 сентября в Дублине (Ирландия) состоится номерной турнир Bellator 299. В его главном событии на кону будет стоять титул чемпиона организации в среднем весе. Защищать его будет непобеждённый Джонни Эблин с рекордом 14-0. В предыдущем поединке он оказался сильнее россиянина Анатолия Токова. Противостоять ему будет Фабиан Эдвардс (14-2). Бой обещает получиться очень ярким.

В ночь с 23 на 24 сентября. Дзюнтаро Усику – Киохей Агивара

В ночь с 23 на 24 сентября состоится турнир RIZIN 44. В главном бою вечера сойдутся Дзюнтаро Усику и Киохей Агивара. Фанаты смешанных единоборств ждут бескомпромиссного поединка. Усику с рекордом 22-10-1 постарается вернуться на победную волну после двух поражений подряд. Агивара (7-6) в последнем поединке одержал долгожданную победу и закрыл свою чёрную полосу. Каждый из соперников рассчитывает вернуться в гонку за титулом.

В ночь с 23 на 24 сентября. Рафаэль Физиев – Матеуш Гамрот

В ночь с 23 на 24 сентября состоится турнир UFC Fight Night. Он пройдёт в спортивном комплексе «UFC Apex» в городе Энтерпрайз (Лас-Вегас, США). В главном событии вечера сойдутся Рафаэль Физиев и Матеуш Гамрот. Оба соперника намерены победить и вернуться в чемпионскую гонку, потому что не так давно потерпели поражения. Физиева (12-2) победил Джастин Гэтжи. А Гамрот (22-2) уступил Бенеилу Дариушу. Правда, свою неудачу он уже закрыл победой над Джалином Тёрнером. Но пока ему рано думать о титульном поединке.