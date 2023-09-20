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DWCS 63: Шамиль Газиев – Грег Веласко, кто победил, результат боя, исход поединка, сабмишен, удушающий приём сзади

Ещё один наш тяжеловес будет разрывать UFC! Газиев задушил американца и получил контракт
Сергей Сорокин
Газиев поразил Дану Уайта шикарным финишем
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Шамиль поразил Дану Уайта очередным шикарным финишем.

В ночь с 19 на 20 сентября состоялся турнир Dana White's Contender Series 63. UFC продолжает искать талантливых бойцов, которые проходят через жернова отборов. Особый интерес фанатов смешанных единоборств из России вызывал главный поединок. Наш соотечественник Шамиль Газиев получил в соперники крепкого американца – Грега Веласко.

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Россиянин за свою профессиональную карьеру не потерпел ни одного поражения – 10-0. Семь раз Шамиль нокаутировал своих соперников, дважды финишировал сабмишеном. И лишь однажды дело дошло до судейского решения. В предыдущем бою Газиев разбил бывшего бойца UFC и претендента на титул чемпиона KSW Дарко Стошича на турнире Brave CF. Но и в соперники достался крепкий американец по прозвищу Король викингов. Веласко шёл с рекордом 6-0 и намеревался заполучить контракт с лучшим промоушеном на планете.

С самого начала поединка Газиев завладел инициативой и принялся добираться до соперника мощными ударами. В этот момент показалось, что Шамиль закладывается исключительно на нокаут. Он быстро поймал дистанцию и классно доставал голову Грега. А к середине раунда соперники оказались на канвасе. Это стало для американца роковой ошибкой.

Шамиль играючи зашёл Веласко за спину, накинув удушающий на шею. Сразу было заметно, что россиянин успел продеть руки, поэтому дальнейшее было лишь делом техники. Газиев вцепился в оппонента и начал беспощадно закрывать замок. Грег прекрасно понимал, что на кону стоял контракт с UFC, поэтому терпел из последних сил. Но лишь оттягивал неизбежное. Почувствовав, что Шамиль уже не разожмёт руки, Король викингов принял решение постучать и сдаться на милость победителю.

Шамиль Газиев

Шамиль Газиев

Фото: Chris Unger/Getty Images

Газиев одержал победу и решил самую главную задачу. После турнира стало известно, что россиянин получил заветный контракт с промоушеном Даны Уайта. Шамиль совсем скоро сможет дебютировать в UFC. В тяжёлом весе есть сразу несколько наших соотечественников, которые претендуют на титул Джона Джонса. Видимо, теперь появился ещё один.

Вспоминаем последнюю победу Газиева в Brave:
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Стоит отметить, что буквально через неделю, 26 сентября, состоится следующий турнир – Dana White's Contender Series 64. И на нём будет сразу два интереснейших поединка. За контракт в UFC поборется сестра Шавката Рахмонова – Сора. Её соперницей станет Эрнеста Карикайте из Литвы. Также на турнире выступит 30-летний россиянин Александр Солдаткин. Противостоять ему будет непобежденный бразилец Марио Пиаззон.

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Теги Бокс/ММА UFC UFC •••

Заглавное фото: Chris Unger/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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