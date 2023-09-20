«Один из самых лёгких боёв». Как Цыганский король прервал уникальную серию Кличко

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри продолжает подготовку к поединку по правилам бокса против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, который состоится 28 октября. При этом Цыганский король традиционно обращает на себя внимание в социальных сетях и в многочисленных интервью. В одном из них британец вспомнил победу над легендарным Владимиром Кличко и в своём стиле «прошёлся» по экс-чемпиону мира по трём версиям.

«Я думал, что бой против Владимира Кличко станет самым сложным в моей карьере. Он был непобедим в течение 11 лет. Но, как ни странно, этот бой был одним из самых лёгких. Когда я готовился к бою, мы в лагере были настроены на то, что если он меня ударит — я упаду в нокаут. Но потом я вышел на бой и отлично отбоксировал. Я ощутил на себе его удары и подумал: «И это всё?» — сказал Фьюри в интервью Wow Hydrate.

В ноябре 2015 года боксёрский мир по-настоящему узнал, кто такой Тайсон Фьюри. Малоизвестный 27-летний британец с рекордом 24-0 получил главный шанс в жизни – подраться за три чемпионских пояса с Владимиром Кличко. На тот момент украинцу было почти 40 лет, и на протяжении 11 лет подряд он не проигрывал на профессиональном ринге, проведя множество успешных защит чемпионских титулов.

Бой был сенсационным, но скучным

Поединок состоялся в Германии и получился крайне неоднозначным. Интересно, что Кличко во всех поединках имел преимущество в росте и размахе рук над своими соперниками, чем умело пользовался, но долговязый Фьюри внезапно оказался больше в габаритах. И чемпион, и претендент вели крайне осторожный бой, не желая рисковать, оба работали с дистанции и активно использовали джеб. Британец отдавал инициативу, при этом Кличко ничего с этой инициативой не мог сделать. Владимир старался работать первым номером, но значительно уступал в скорости британцу. Фьюри демонстрировал феноменальный футворк и разбивал чемпиона с дистанции, забирая раунд за раундом.

Фото: Lars Baron/Bongarts/Getty Images

Во второй половине боя Фьюри и Кличко стали больше раскрываться, особенно это касалось чемпиона, который явно проигрывал бой. Владимир никак не мог найти свою дистанцию, приспособиться к манере британца, а Тайсон зеркалил стиль молодого Кличко и за счёт этого набирал очки. А ведь перед боем в своём трэш-токе Фьюри называл Владимира и его манеру ведения боя скучными, что не помешало британцу в поединке придерживаться точно такой же тактики.

В концовке боя Кличко стал откровенно рисковать, идти ва-банк, сближаться и стараться затянуть Фьюри в рубку. Тайсон не поддавался, использовал клинч и «грязные» приёмы, за один из которых, кстати, лишился балла в 11-м раунде: Фьюри несколько раз зарядил Кличко по затылку из клинча.

Это никак не повлияло на исход поединка. Все судьи отдали победу Тайсону Фьюри, который, по сути, завершил чемпионскую карьеру Владимира и едва не завершил собственную.

Депрессия и наркотики

Дело в том, что после поединка с Кличко Фьюри ушёл вразнос: сначала он провалил допинг-тест и попался на употреблении наркотиков. А потом и вовсе заявил о депрессии, оставил пояса и покинул бокс на три года.

Возможно, это действительно была не самая трудная победа в спортивном плане для Фьюри, потому что ему удалось использовать свои габариты, скорость и отличную работу ног, чтобы избежать неприятностей. Кличко провёл свой худший бой в карьере, выбросив всего 231 удар, при этом цели достигли всего 52 – такой ужасной статистики у украинского чемпиона ещё не было. Но вот в психологическом плане победа над Кличко сказалась на Фьюри очень сильно. Как Цыганский король сам отмечал позже, победа над Владимиром едва не привела к печальным последствиям.

«Мне казалось, что я покорил мир, и я больше ничего не хотел делать. Во времена моей юности Кличко был чемпионом мира, так что всегда смотрел на него. Когда победил Владимира, игра для меня закончилась. Я не хотел продолжать, да и к тому же был психологически неустойчивым. У меня всегда была цель – побить Кличко, и она позволяла мне не сбиться с узкого пути. Но когда её у меня забрали, не было больше ничего, на чëм бы я мог сосредоточиться и получить мотивацию.

Это была словно абсолютно нисходящая спираль. Я больше не хотел жить. Я был бы рад умереть в 27 лет. Был бы рад всё закончить – вот что происходило. Ничто и никто не мог вернуть меня обратно, даже жена и дети. Мне было плевать. Каждый день я просыпался и хотел просто умереть. Только люди, прошедшие через депрессию и подобные вещи, понимают, о чëм я говорю», — рассказывал Тайсон.